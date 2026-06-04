Patricio Parodi es suspendido de Esto es Guerra tras abandonar el programa y no regresar: Producción evalúa permanencia

Patricio Parodi es suspendido de Esto es guerra tras abandonar el set y no reintegrarse

Patricio Parodi no se presentó en la última emisión de Esto es guerra tras protagonizar un incidente en el programa anterior, lo que llevó a la producción a suspenderlo temporalmente por una falta considerada grave. La decisión fue confirmada por Mathías Brivio, conductor del reality, quien explicó en vivo que el futuro del competidor ahora depende de una resolución de la gerencia.

Durante la transmisión del miércoles 3 de junio, Esto es guerra abordó la ausencia del capitán de los Guerreros. Mathías Brivio se refirió a la situación con cautela y detalló los motivos que llevaron a la sanción. “Honestamente lo digo, y es la opinión mía y de Katia también, me tomo la libertad de decirlo así. Han pasado cosas de repente que han podido ofuscar mucho más a cualquiera en este programa. Esto en realidad no nos pareció para tanto. Creo que, que sus razones tendrá, obviamente, para haber reaccionado de esa manera”, declaró el conductor ante la audiencia y el elenco.

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El episodio que detonó la controversia ocurrió el martes 2 de junio, cuando la producción decidió restar 200 puntos al equipo de los Guerreros debido a una falta de Raúl Carpena. Esta sanción provocó una fuerte reacción de Patricio Parodi, quien expresó su molestia en directo y, finalmente, optó por retirarse abruptamente del set. “Mira la verdad que como capitán no me bajen puntos. Yo me voy suspendido de verdad. Lo juro, no puedo más como capitán acá, te lo juro”, afirmó antes de abandonar el estudio.

Onelia Molina y Rosángela Espinoza intentaron disuadirlo para que reconsiderara su decisión, pero el capitán de los Guerreros se dirigió a su camerino, tomó sus pertenencias y se retiró del canal. La reacción sorprendió a sus compañeros y a la producción, ya que Parodi mantenía un contrato vigente con el programa.

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Patricio Parodi dejó ‘Esto es Guerra’ tras mostrarse furioso. EEG/ América TV

No regresó al programa

En la siguiente emisión, Mathías Brivio aclaró que la ausencia de Parodi no fue producto de una autosuspensión, sino de una sanción impuesta por la producción. “Por ahora, Patricio Parodi no está habilitado para estar en el programa. Pero no porque él se haya autosuspendido, simplemente porque ha cometido una falta muy grave. Él tiene todavía contrato vigente con el programa, con Esto es guerra", dijo el conductor del programa.

“Es por eso que ahora esto ha escalado a una situación que ya no depende de ninguno de nosotros. Esto ha escalado a una producción gerencial y que se va a tener que determinar qué va a pasar con Patricio Parodi. A mí me da muchísima pena. Yo he estado acá desde el día uno que Patricio Parodi pisó este estudio y realmente, con todo el cariño que le tengo, me sorprende lo que pasó ayer. Nunca lo había visto así por, déjeme decirlo, por una tontería”, agregó Brivio.

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En comunicación con Patricio Parodi

La producción remarcó que la decisión de sancionar a Parodi responde a lo estipulado en el reglamento interno del reality, que establece la obligatoriedad de cumplir con las grabaciones y de acatar las resoluciones de la dirección. “Sabemos que Patricio ya se ha comunicado con la producción y la gerencia, y es algo que tendrán que determinar producción y gerencia”, reiteró Brivio.

El incidente generó repercusiones inmediatas en redes sociales, donde seguidores del programa y del propio Parodi manifestaron opiniones divididas. Algunos usuarios consideraron comprensible la reacción del capitán ante la sanción al equipo, mientras que otros cuestionaron la forma en que manejó la situación y la decisión de abandonar el estudio.

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Mathías Brivio lamenta reacción de Patricio Parodi en ‘Esto es Guerra’. Captura de Tv - América TV.

En tanto, las grabaciones del programa continúan sin la presencia del capitán, mientras la gerencia evalúa los caminos a seguir. El caso de Patricio Parodi se suma a otros episodios de tensión que han marcado la historia de Esto es guerra, aunque pocas veces un referente del equipo había tomado una decisión tan radical en vivo.

La expectativa se centra ahora en la respuesta oficial de la producción y en el eventual retorno de Parodi al set.