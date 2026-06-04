La reacción de Héctor Cúper y los jugadores de Universitario al enterarse que Raúl Ruidíaz podría regresar: “No será una sorpresa”

Se conoció si Héctor Cúper aprobó la llegada de la 'Pulga' y cómo los jugadores la tomarán. Créditos: Modo Fútbol / Linkeados.

Raúl Ruidíaz podría regresar a Universitario de Deportes durante el actual mercado de pases. La directiva del club ya inició conversaciones con Atlético Grau para gestionar la incorporación del delantero con miras al Torneo Clausura 2026.

El periodista deportivo Gustavo Peralta informó sobre la postura interna en Universitario frente a la posible vuelta de Ruidíaz. Según sus palabras, el director técnico Héctor Cúper ya dio su aprobación para avanzar con la operación.

“Hicieron eso con Ruidíaz, hablaron con Grau, ahora viene la negociación por la cláusula y Cúper ya está al tanto. Cúper manifestó que cuando la negociación llegue a su punto final, le avisen. Tiene la aprobación de Cúper”, declaró en el programa Modo Fútbol.

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Peralta también se refirió a la reacción del plantel ante el eventual regreso del delantero. Durante los últimos meses se especuló sobre tensiones entre algunos jugadores y Ruidíaz, conocido como el ‘Enano’, en especial los referentes Edison Flores y Andy Polo.

“En el plantel de la ‘U’, todos saben que Ruidíaz también está cerca. Ya están informados y no será una sorpresa. El mensaje dentro del grupo es que todo el que llegue para aportar será bienvenido”, agregó.

La reacción de Héctor Cúper y los jugadores de Universitario al enterarse que Raúl Ruidíaz podría regresar. Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae

Lo que falta para el regreso de Ruidíaz

Raúl Ruidíaz avanza en las gestiones para regresar a Universitario de Deportes. En los últimos días, la directiva del club mantuvo un contacto formal con Atlético Grau, dueño de su pase, con el objetivo de concretar la vuelta del delantero a Ate.

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Según informó Gustavo Peralta en su programa Modo Fútbol, el proceso se desarrolla de manera gradual, debido a que intentos previos no prosperaron y las negociaciones resultaron complejas.

La dirigencia de la ‘U’ comunicó oficialmente a los directivos de Grau su intención de sumar a Ruidíaz y consultó detalles sobre la cláusula de salida. Peralta precisó que la conversación se dio entre un representante de la ‘U’ y el presidente del conjunto piurano, Arturo Ríos.

Los 'cremas' preguntaron por las condiciones para que la 'Pulga' salga de Piura y regrese a Ate. Créditos: Modo Fútbol / Linkeados.

Durante este diálogo se desmintieron versiones sobre supuestas cláusulas especiales que facilitarían la salida de Ruidíaz hacia Universitario. El periodista aclaró que la cláusula es general y no existe un trato diferencial en caso de recibir una oferta del club de Ate.

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Actualmente, la principal dificultad para los ‘cremas’ es el monto de la cláusula, por lo que el club evalúa propuestas para facilitar el pago. Peralta indicó que en esta etapa las negociaciones económicas son el siguiente paso y que el acuerdo con Ruidíaz está cerca de cerrarse. Restan definir aspectos relacionados al pago de la cláusula y a la duración del contrato, aunque ambas partes muestran disposición para llegar a un entendimiento.