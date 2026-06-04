Peruanos deportados a Congo desde Estados Unidos retornaron al país, confirma la Cancillería

Perú formaliza evacuación de su personal en el extranjero ante escenarios de guerra

Cuatro peruanos que habían sido trasladados a la República Democrática del Congo desde Estados Unidos ya retornaron al Perú, según confirmó la Cancillería, que vinculó el resultado a las gestiones de su Sección Consular en Nairobi y al apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones.

La Cancillería confirmó a Infobae Perú que, aunque en principio se reportó que el grupo de peruanos deportados era de siete personas, en realidad eran solo cuatro, las mismas que ya regresaron al país.

El Ministerio de Relaciones Exteriores precisó en un comunicado de prensa que el retorno de los cuatro connacionales fue posible tras las coordinaciones de la oficina consular en Nairobi y el envío oportuno de salvoconductos a la oficina de la Organización Internacional para las Migraciones en Kinshasa. Según el ministerio, también se verificó que los ciudadanos retornados se encuentran en buen estado de salud.

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Peruana de 20 años fue enviada a Congo

Entre los casos difundidos figura el de Hilary A. Vásquez, una peruana de 20 años detenida tras ingresar de manera irregular a Estados Unidos en diciembre de 2024. Su madre, Flora Vásquez Lucas, dijo a Exitosa que la familia supo del traslado recién en abril de 2026, cuando su hija fue deportada junto a otros seis compatriotas.

Peruanos y peruanas deportadas podrán retornar a los Estados Unidos. (Foto: Difusión)

Vásquez Lucas relató la llamada que recibió de su hija: “Ella me llama con desesperación y me dice ‘mamá, ayúdame’”. Según su testimonio al mismo medio, la familia no conocía con precisión el paradero de Hilary ni las condiciones en las que se encontraba.

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De acuerdo con el texto fuente, el grupo llegó a la República Democrática del Congo sin información precisa y sin posibilidad de contacto inmediato con autoridades peruanas. La única vía institucional disponible era el consulado peruano en Kenia, que asumía la representación consular para la República Democrática del Congo.

La madre de Hilary señaló, según el texto fuente, que la ausencia de canales directos dificultaba la agilización de trámites y el acompañamiento a los afectados, que permanecían alojados en un complejo cercano al aeropuerto en Kinshasa. Ese esquema de albergue temporal, según el gobierno congoleño citado en el texto fuente, no contemplaba la integración definitiva de los migrantes en el país africano.

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La Cancillería sostuvo que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) colaboró en el seguimiento del caso y en la coordinación de acciones para garantizar la seguridad de los peruanos en la República Democrática del Congo. El ministerio también señaló que la decisión de enviar a solicitantes de refugio a terceros países corresponde a las autoridades estadounidenses.