Streamers que apoyan a César Acuña se ríen de su desempeño en debate donde fue imitado y acusado de nexos con el narco

Streamers seguidores de Acuña respondieron en vivo con burlas, críticas y algunas defensas durante el debate presidencial

Los streamers que respaldan al líder de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña, reaccionaron con risas en vivo al ver su desempeño durante el primer día de debate presidencial con miras a las elecciones generales del próximo 12 de abril.

Acuña, quien se postula por segunda vez a la presidencia, fue imitado en la cita y acusado de tener nexos con el narcotráfico, al tiempo que dejó una serie de frases incoherentes o polémicas, como al referirse a la lucha contra la anemia.

SachaUzumaki carcajeó cuando el humorista Carlos Álvarez, aspirante presidencial de País Para Todos, lo imitó al lanzarle un dardo. “Yo me río porque, bueno, Acuña está que se ríe, obviamente”, dijo para disipar el momento.

El streamer también reaccionó cuando el candidato del Frente de la Esperanza, Fernando Olivera, calificó al partido de Acuña como “organización criminal” y lo acusó de supuestos vínculos con el narcotráfico.

Durante el debate presidencial del 2021, el candidato Fernando Olivera arremete contra César Acuña, acusándolo directamente de liderar una organización criminal llamada 'Alianza para el Progreso'.

“Qué fuerte, qué fuerte”, dijo con la mirada baja cuando Olivera agregó que el líder de APP utiliza la Universidad César Vallejo (UCV), de la cual es propietario y fundador, como mecanismo de “lavandería” de dinero.

En paralelo, el creador de contenido Cristorata reaccionó a la respuesta que Acuña brindó a un ciudadano que le consultó sobre sus políticas de gobierno para contrarrestar la anemia infantil.

“Lo fundamental para que no haya anemia es la alimentación. Si hay una buena agricultura, hay una buena alimentación, hay una buena salud y al último tenemos cero anemia”, dijo el candidato.

“Es verdad lo que dice, ¿no? Para que no haya anemia, (debe haber) alimentación. Para que no llueva, no tienen que caer gotas. Creo que eso es un facto“, señaló Cristorata con ironía.

En su transmisión en directo también se refirió a la agresión que sufrió el candidato durante un acto partidario, cuando un joven le lanzó un huevo en la cabeza sin que su seguridad reaccionara. “Más allá de lo que sea, creo que el ser humano, y más si es una persona de mayor edad, merece respeto, de verdad se los digo”, señaló.

Cristorata ironizó sobre las respuestas de Acuña respecto a la lucha contra la anemia y condenó la agresión que sufrió el candidato en un acto partidario

El único que esbozó una defensa fue Neutro, quien comentó cuando Olivera hizo mención de que, durante el periodo como gobernador de La Libertad de su opositor, la delincuencia incrementó con organizaciones criminales como ‘Los Pulpos’, que actualmente mantienen “sometido” al norte del país.

“Usted tiene que explicar cómo esas bandas han crecido durante su gobierno y no venir a lavarse las manos aquí diciendo que todo es responsabilidad del gobierno central. Aquí está su foto relacionada con los narcotraficantes Sánchez Paredes. Explique el origen de su fortuna malhabida, que, de hecho, va a ser investigada y sancionada. Usted terminará condenado”, apuntó el representante del Frente de la Esperanza mientras mostraba una imagen.

“Él no se ha escondido. Si yo tuviera mucho que ocultar, yo no daría declaraciones a la prensa. Entonces, si no está ni preso y no oculta nada, ¿dónde está algo que no sepamos?“, replicó Neutro.

Acuña, en tanto, ha anunciado una querella por difamación contra Olivera. “El agravio a mi honor, imagen y buena reputación y la de mi familia no quedará impune. Mi patrimonio se ha construido con trabajo, esfuerzo y educación. La verdad prevalecerá y la ley se impondrá”, señaló en X.