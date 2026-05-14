ONPE se acerca al 100% del escrutinio: ¿qué regiones completaron el conteo y cuándo proclamarán los resultados?

Se visualizan gráficos electorales de la ONPE que detallan el avance del conteo de votos para la elección presidencial. Se observa que el 99.114% de las actas han sido contabilizadas, mostrando los resultados parciales de candidatos como Roberto Helbert Sanchez Palomino y Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha llegado al 99.971% del conteo de las 92.766 actas correspondientes a la elección presidencial, un avance que allana el camino para la inminente proclamación de resultados finales y la definición de los candidatos que competirán en la segunda vuelta prevista para el 7 de junio. Este proceso se encuentra en su etapa decisiva tras semanas de escrutinio y revisiones técnicas.

¿Cuándo se proclamarían los resultados al 100%?

El avance del conteo por parte de la ONPE ha transcurrido en paralelo con la proclamación regional de los votos por los Jurados Electorales Especiales (JEE), un requisito indispensable antes de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficialice los resultados nacionales.

PUBLICIDAD

Fuentes vinculadas al proceso anticipan que la proclamación nacional se realizará este viernes 15 de mayo, a pesar de los pedidos de diferentes sectores para que primero se publique el resultado de la auditoría ordenada sobre la primera vuelta, cuyos detalles permanecen bajo reserva.

Retratos de dos prominentes figuras en el contexto del mapa de Perú, simbolizando el panorama político y social del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Votos en regiones

El miércoles 13 de mayo, la ONPE informó que diecisiete regiones, entre ellas Lima, Arequipa, Cusco, La Libertad, Junín, Puno y Amazonas, ya han completado el procesamiento de la totalidad de sus actas. En las regiones que aún no alcanzan el 100%, los porcentajes más altos de avance se registran en Áncash (99.971%), San Martín (99.961%) e Ica (99.959%). Por su parte, Piura muestra el menor progreso, con 99.280% de actas contabilizadas, según el último reporte oficial de la ONPE publicado a las 22:15 del miércoles.

PUBLICIDAD

Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga corren figurativamente sobre una cinta de conteo de votos mientras Keiko Fujimori observa sonriente, reflejando la tensa dinámica política peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cobertura electoral también abarca el voto en el extranjero, donde la ONPE confirmó la contabilización del 100% de las 2.543 actas provenientes de diferentes países. Este nivel de avance ha permitido que los 60 Jurados Especiales Electorales del país, responsables de proclamar los resultados en sus respectivas jurisdicciones, iniciaran la emisión de resoluciones desde el lunes. Según explicó el especialista electoral Fernando Rodríguez: “el procedimiento de proclamación regional constituye el último paso antes de la proclamación nacional que corresponde al JNE”.

Roberto Sánchez, Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga se presentan ante la pantalla de la ONPE mostrando los resultados electorales generales al 99% de las elecciones de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, los Jurados Electorales Especiales de Lima Sur 2, Leoncio Prado, Puno y Huaura concluyeron sus sesiones de proclamación. El lunes, las resoluciones ya habían sido emitidas por Lima Centro 1, Lima Centro 2 (que incluye votos en el extranjero) y Trujillo. De acuerdo con Rodríguez, todas las jurisdicciones podrían finalizar este trámite entre miércoles y jueves, lo que permitiría al JNE cumplir su previsión de anunciar los resultados oficiales este viernes 15 de mayo.

PUBLICIDAD

Marco legal y cronograma de segunda vuelta

El marco legal establece que la segunda vuelta debe celebrarse dentro de los 30 días posteriores a la proclamación oficial de los resultados de la primera vuelta. Así lo estipula el artículo 18 de la Ley Orgánica de Elecciones, lo que sitúa la fecha estimada del balotaje hacia la mitad de junio. No obstante, sectores políticos y empresariales han expresado inquietud por la falta de información pública sobre la auditoría solicitada por el Jurado Nacional de Elecciones respecto a la primera vuelta.

Retrato en acuarela de los candidatos peruanos Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga, destacando sus perfiles en el ámbito político nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apelaciones de Renovación Popular

El proceso de revisión y proclamación regional ha sido acompañado por la resolución de impugnaciones y apelaciones. El Jurado Nacional de Elecciones emitió el miércoles 13 nuevas resoluciones que rechazaron las apelaciones presentadas por el partido Renovación Popular sobre nulidades de varias actas electorales referidas a la elección de presidente y vicepresidentes.

PUBLICIDAD

Las impugnaciones alegaban errores numéricos, ausencia de firmas de miembros de mesa e instalación tardía en mesas de Ayacucho, Piura, Apurímac, San Martín, Madre de Dios, Lima, Loreto, Ica, Áncash, Cusco, Pasco y Cajamarca. La mayoría de estas objeciones ya había sido resuelta previamente por los Jurados Electorales Especiales mediante procedimientos como el recuento de votos, razón por la cual las actas fueron finalmente convalidadas.

En una caricatura editorial, Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga muestran preocupación durante el conteo de votos, mientras Keiko Fujimori sonríe ante su 17.1% en la pizarra y un funcionario de la ONPE revisa actas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance del escrutinio y la pronta proclamación de los resultados presidenciales mantienen el foco en las acciones de los organismos electorales y en las demandas de transparencia por parte de distintos actores sociales. Mientras la ONPE y el JNE cumplen los últimos pasos administrativos, persisten las expectativas por el informe sobre la auditoría de la primera vuelta solicitado por el JNE, un aspecto que genera presión en el entorno político y empresarial.

PUBLICIDAD

La recta final del calendario electoral peruano quedará marcada tanto por la rapidez con la que se resuelvan los últimos trámites administrativos como por la publicación de los resultados de la auditoría. De acuerdo con el análisis de expertos la definición de los candidatos que competirán en la segunda vuelta y la proclamación de los resultados oficiales dependen, en última instancia, de la culminación de estos procedimientos y de la comunicación de los organismos electorales.