Escuela Superior de la Policía en Iquitos llevará nombre de suboficial PNP Carlos Neyra Abanto

La Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional en Iquitos llevará desde hoy el nombre de Neyra Abanto como tributo permanente a su entrega.

El Gobierno del Perú rindió homenaje al policía Carlos Alfredo Alejandro Neyra Abanto, quien falleció el 27 de abril durante una operación de alto riesgo en la comunidad de Providencia, en la región Loreto. La Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional en Iquitos llevará su nombre desde hoy, a modo de tributo permanente a su entrega y valentía.

El ascenso póstumo al grado de suboficial de primera fue conferido al agente tras su muerte en el operativo desplegado para rescatar a cinco tripulantes secuestrados en una barcaza petrolera. La intervención, ejecutada por un contingente de la PNP y la Marina de Guerra, enfrentó a las fuerzas del orden con un grupo armado de alrededor de 200 personas. Neyra integraba la unidad que se adelantó para intentar liberar a los retenidos en medio de una situación que exigía respuestas inmediatas y coordinadas.

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Durante la operación, se produjo un intercambio de disparos que puso en evidencia la magnitud del riesgo asumido por los agentes. Neyra resultó herido de gravedad y fue evacuado en helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú rumbo al Hospital Regional de Loreto, donde finalmente falleció. La noticia de su deceso conmocionó a la institución policial y a la sociedad peruana, que reconoció el coraje demostrado en circunstancias extremas.

El Gobierno del Perú homenajeó a Carlos Alfredo Alejandro Neyra Abanto, quien murió el 27 de abril durante un operativo de rescate en Providencia, Loreto - Créditos: Captura de pantalla del Ministerio de Interior.

El testimonio de sus compañeros y superiores subraya la calidad profesional y humana de Neyra Abanto. Su trayectoria, definida por la disciplina y el respeto al uniforme, se convierte ahora en ejemplo para las nuevas generaciones de la Policía Nacional del Perú.

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Este homenaje representa un reconocimiento institucional a su entrega y desempeño ejemplar. Este tipo de distinciones buscan asegurar que el legado de quienes enfrentan el peligro en defensa de la comunidad no quede en el olvido.

El legado de Carlos Neyra Abanto se perpetúa en la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional en Iquitos, donde su nombre acompañará la formación de futuros agentes. La decisión, tomada por las máximas autoridades del país, busca transmitir a cadetes y oficiales la importancia del deber, la entrega y la responsabilidad en el ejercicio de la función policial.

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El acto oficial estuvo encabezado por el presidente de la República, José Balcázar, junto al presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, y el ministro del Interior, José Zapata.

Un policía muerto por enfrentamiento con comunidad indígena en Nauta. Canal N

Cinco suboficiales de la Policía Nacional del Perú son ascendidos

Hace semanas, junto al ascenso póstumo de Carlos Neyra Abanto, el Gobierno del Perú distinguió a otros suboficiales por su actuación en operativos de alto riesgo. Según datos oficiales, Abraham Valerio Saldaña Sánchez fue promovido a suboficial de segunda tras participar en la misma operación en Providencia, donde resultó herido al rescatar a los tripulantes secuestrados por un grupo armado.

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Camilo Roger Cerrón Travezao, quien intervino en un asalto en el puente Huachipa durante su día libre y logró neutralizar a tres asaltantes, recibió el ascenso a suboficial de primera por evitar daños a transeúntes y recuperar objetos robados.

En Lima,Antony Peña Rojas ascendió a suboficial de primera y Siguiifredo Román Lozano fue promovido a suboficial de segunda tras intervenir en la detención de una banda que huía en motocicleta luego de un robo en Chorrillos. La acción de ambos permitió recuperar pertenencias sustraídas y desarticular al grupo involucrado en el delito.

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