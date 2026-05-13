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Kiara Vicente habló sobre la actitud de ciertas voleibolistas en los entrenamientos: “Algunas van en plan H”

La atacante peruana coincidió con los comentarios de su compañera Florangel Terrero sobre el carácter de algunas jugadoras en las prácticas, aunque aclaró que no se trata de un tema de nacionalidad

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La jugadora de Deportivo Géminis, Kiara Vicente, explica el rumor de que algunas jugadoras no les gusta entrenar en la Liga Nacional de Vóley.

Kiara Vicente se refirió a un tema que suele generar debate dentro del vóley peruano: la forma en que algunas jugadoras reaccionan a las críticas o llamados de atención durante los entrenamientos. La atacante nacional aseguró que existen deportistas que no aceptan correcciones, aunque remarcó que esto no depende de la nacionalidad, sino de la personalidad de cada una.

En ese contexto, la jugadora de Deportivo Géminis coincidió parcialmente con comentarios que anteriormente había realizado su compañera Florangel Terrero. En una entrevista para el podcast de YouTube ‘Ataque Cruzado’, Vicente explicó que dentro de los equipos sí existen voleibolistas que no suelen tomar bien las observaciones durante las prácticas, incluso cuando no atraviesan un buen rendimiento.

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“Es depende de la jugadora, porque yo conozco varias jugadoras que no les gusta que le digan nada. No están entrenando bien y no les gusta que le digan nada”, comentó. La voleibolista señaló que, desde su experiencia, ese tipo de comportamientos no es algo aislado y muchas veces también es comentado entre las propias integrantes de los equipos.

Kiara Vicente reconoció que en varias ocasiones las mismas compañeras intentan corregir ciertas actitudes dentro del grupo, aunque no siempre consiguen resultados positivos. A la vez, señaló que en su caso considera que cumple correctamente su trabajo en los entrenamientos y que incluso ha recibido ese reconocimiento.

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“Yo considero que sí entreno superbien y creo que varias personas también lo opinan, pero hay muchas también van en plan H, yo lo sé. Eso también se habla entre las propias jugadoras. No le gusta que le digan nada. Nosotras mismas le decimos, pero es como que ya no hay solución a veces, ya es bastante”, sostuvo.

Kiara Vicente jugó la última temporada en Deportivo Géminis.
Kiara Vicente jugó la última temporada en Deportivo Géminis. Crédito: Prensa club

No obstante, la atacante fue enfática en remarcar que no se puede generalizar este comportamiento hacia todas las voleibolistas peruanas, dejando en claro que cada caso es distinto. “Entonces, yo creo que depende mucho de la jugadora, no hay tampoco que generalizar que la jugadora peruana, que no le gusta. Eso depende”, afirmó.

También habló de sus problemas físicos

Además de referirse a este tema, Kiara Vicente aprovechó la entrevista para revelar que actualmente arrastra molestias importantes en la rodilla, situación que incluso afectó su desempeño durante varios encuentros de la última temporada de la Liga Peruana de Vóley con Géminis.

La jugadora contó que muchas veces entrenaba sin mayores problemas, pero al momento de competir el dolor se intensificaba considerablemente. “Personalmente, yo considero que yo entreno bien. Igual entrenar es diferente a un partido, porque nosotras entrenamos y yo terminaba superbien, pero llegaba el partido y yo terminaba cojeando”, confesó.

La atacante peruana también reveló que disputó varios compromisos con fuertes vendajes en la rodilla para poder mantenerse en competencia, aunque reconoció que la situación llegó a ser incómoda físicamente. “En los partidos yo jugaba supervendada, ya que a veces me asfixiaba. Le decía al fisio ‘córtame un poquito’. Ya me dolía demasiado cuando me vendaba bastante”, explicó.

Kiara Vicente fue convocada por Antonio Rizola en su segunda lista de la selección peruana de vóley.
Kiara Vicente fue convocada por Antonio Rizola en su segunda lista de la selección peruana de vóley.

Por ese motivo, aseguró que utilizará los próximos meses para enfocarse completamente en su recuperación física y tratar de volver en mejores condiciones para la siguiente temporada. “Me voy a tomar estos meses para descansar. Voy a hacer terapia, que de hecho sigo yendo, porque yo bajo la escalera y me duele...”, indicó.

Pese a las molestias, Vicente se mostró optimista sobre su evolución y considera que con descanso y tratamiento podrá volver a su mejor nivel competitivo. “Pero yo creo que con un buen descanso de unos dos meses, ya estoy al cien por ciento”, finalizó.

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