Brevetes 2026: Solo Comas expide licencias de conducir clase A en Lima tras salida del Touring

Un reportaje noticioso documenta el funcionamiento del único centro de emisión de licencias de conducir. El video muestra a una presentadora en un estudio, una entrevista a un miembro del personal, filas de personas en mostradores de atención, una entrevista a una solicitante, y un vehículo realizando una prueba de manejo en un circuito.

Desde el 24 de abril de 2026, la expedición de licencias de conducir clase A en Lima solo puede realizarse en una única sede en el distrito de Comas, bajo la administración de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Esta medida centraliza todos los trámites y exámenes requeridos, modificando de manera significativa el proceso que, hasta esa fecha, incluía varios puntos de atención y la participación directa del Touring y Automóvil Club del Perú. La decisión marca el fin de la intervención del Touring en la gestión de brevete y consolida la operación en el extremo norte de la ciudad.

Licencia de conducir: Nueva estructura y nuevos desafíos

La nueva estructura responde a la transferencia formal de competencias desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a la Municipalidad Metropolitana de Lima, que ahora se encarga de la evaluación y entrega de todas las categorías de licencias de conducir clase A, habilitando a los conductores de vehículos particulares, autobuses y camiones. El Centro Vial Norte de Comas, gestionado por el Concesionario Circuito Vial Lima Norte SAC, es el único centro autorizado para la toma de exámenes de conocimiento y habilidades de manejo.

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Así lo explicó Alberto Peralta, gerente de Movilidad Urbana de la entidad municipal, señaló que: “En estos momentos, el único Centro Autorizado para poder hacer la toma de exámenes de conocimiento y habilidades (conducción) es el Centro Vial Norte. El Touring ya no tiene convenio vigente”.

Durante la jornada inaugural del servicio bajo esta modalidad, se observaron episodios de saturación y caídas del sistema, lo que llevó a las autoridades municipales a recomendar a los solicitantes que acudan en los primeros turnos del día, buscando evitar largas esperas.

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La tarifa para la emisión del brevete se mantiene en S/ 14,70, además del costo de los exámenes requeridos, sin variaciones respecto a los precios que regían bajo el MTC.

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¿Cuál es el proceso para adquirir una licencia de conducir?

El proceso para obtener la licencia de conducir en Lima exige:

La aprobación de exámenes teóricos sobre normas de tránsito y

pruebas prácticas de manejo,

la obtención de un certificado médico y

el pago de los derechos correspondientes.

Todo el trámite puede completarse en una sola jornada, permitiendo a los aspirantes recibir el documento el mismo día. Así lo detalló Peralta: “La novedad es que ahora el usuario puede dar su examen de conocimiento y de manejo, y en el día se le está entregando su licencia de conducción en la sede norte”.

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La sede de Comas gestiona la totalidad de:

Variantes de la clase A —A-I, A-II-A, A-II-B, A-III-A, A-III-B y A-III-C—

y mantiene la administración de licencias clase B para motocicletas y mototaxis.

Esta centralización busca optimizar los recursos y mejorar la capacidad de atención, según las autoridades. El modelo implementado integra la evaluación teórica y práctica, lo que representa un cambio respecto al sistema anterior, que separaba ambos exámenes y solía requerir más de una visita al centro de atención.

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Licencia de conducir-Perú-14 de mayo

¿Qué pasó con el Touring y Automóvil Club del Perú?

El Touring y Automóvil Club del Perú, que durante años operó como ente autorizado para la gestión de licencias, comunicó que el 16 de abril presentó a la municipalidad una propuesta técnica y económica para restablecer sus funciones, replicando las condiciones del convenio vigente con el operador de Comas. En el mensaje oficial, el Touring subrayó su “experiencia y capacidad comprobada para atender a postulantes de la capital en sus sedes de Lince y Villa El Salvador”, solicitando una pronta evaluación de su oferta y la reincorporación de sus centros para ampliar las opciones al público.

La Municipalidad de Lima reconoció que la sede única de Comas constituye “la única solución provisional mientras se expande la red”. El municipio estudia propuestas para habilitar nuevos centros de evaluación en la zona sur de la ciudad, lo que permitiría distribuir la demanda de manera más equitativa y reducir los desplazamientos de los solicitantes que residen lejos del norte de la capital.

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MTC confirma que adultos mayores en Perú pueden obtener o renovar licencia de conducir. (Foto: Infobae- Fotocaptura: TeleMadrid/Andina)

Proyecciones para centros de licencias de conducir

La decisión de centralizar el proceso en Comas ha generado un flujo elevado de postulantes, lo que se tradujo en los primeros días en largas colas y demoras en la atención. Las autoridades municipales insisten en que estos inconvenientes se irán resolviendo con el ajuste progresivo de la capacidad operativa y la posible apertura de nuevas sedes. Por el momento, la obtención de la licencia de conducir clase A depende exclusivamente del funcionamiento del Centro Vial Norte.

Para los usuarios, el principal cambio radica en la obligatoriedad de acudir a la sede de Comas para cualquier trámite vinculado a la licencia de conducir clase A. El costo total del procedimiento se mantiene igual que bajo la administración anterior, sin incrementos en las tasas oficiales. Los exámenes teóricos y prácticos, el certificado médico y la emisión del brevete deben gestionarse en el mismo centro, bajo la supervisión directa de la Municipalidad de Lima.

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El Touring continúa a la espera de una respuesta oficial sobre su solicitud de reincorporación al sistema, mientras la municipalidad evalúa las propuestas presentadas por distintos operadores para ampliar la red de atención. Hasta que se concrete la apertura de nuevas sedes, la centralización en Comas permanecerá como el único camino para los conductores de toda la capital que requieran obtener o renovar su licencia de conducir de clase A.