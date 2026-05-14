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Delia Espinoza califica de “impúdico” el archivo de la investigación a Patricia Benavides: “Eso es burlarse del país”

Exfiscal de la Nación también criticó duramente a la procuradura María Caruajulca, quien podría pedir la revisión de la decisión de Tomás Gálvez de cerrar el caso Valkiria. “Solo está recibiendo su sueldo porque parece que eso es lo que más le importa”, dijo

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Delia Espinoza, mujer de cabello castaño y gafas, en primer plano a la derecha. En un círculo a la izquierda, Patricia Benavides y Tomás Gálvez en un evento.
Delia Espinoza indicó que hasta donde ella llevó la investigación se proyectaba que el caso Valkiria avance a denuncia constitucional. Foto: composición/Congreso/Epicentro

La decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza, cuestionó duramente la decisión del fiscal de la Nación Tomás Gálvez de archivar la investigación contra Patricia Benavides por presunta organización criminal en el caso Valkiria.

En entrevista con Epicentro, Espinoza, quien llevó a cabo gran parte de las diligencias, indicó que hasta donde ella llevó el caso todo apuntaba a que se presentaría la denuncia constitucional para que el Congreso autorice eventualmente la formalización de la investigación preparatoria contra Benavides.

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“Estoy más que segura que (Tomás Gálvez) ha forzado (el archivo de la investigación), como en su momento forzó otros archivos a pesar de que debió seguir investigando como el caso del señor José Jerí, el caso de los de la Junta Nacional de Justicia y de la arremetida de la señora Benavides cuando fue al Ministerio Público”, dijo.

Espinoza aseveró que Gálvez y Benavides “pueden bailar donde quieran”, en referencia al video donde se les ve celebrando el aniversario del Ministerio Público, pero, dice, “lo que no pueden hacer es blindarse, generarse mutuamente impunidades porque se están favoreciendo”.

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El encuentro, registrado durante el aniversario del Ministerio Público, coincidió con la decisión de dar por concluida la pesquisa contra la fiscal suprema por presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias

Otro punto que cuestionó la exfiscal de la Nación es el hecho que Gálvez desestima las declaraciones de Jaime Villanueva a pesar de que ya tendría una sentencia de colaboración eficaz.

“En eso radica lo grosero del archivo y lo digo con conocimiento de causa. Es tan grotesco, tan impúdico, tan sinvergüenza que eso es prácticamente burlarse de lo que espera el país, de lo que se espera de justicia al más alto poder”, apuntó.

El factor María Caruajulca

Delia Espinoza también arremetió contra la procuradora general del Estado, María Caruajulca, quien podría solicitar la revisión de la decisión de archivar el caso Valkiria.

“La señora Caruajulca está como avestruz, está no habida, está paralizada. Solo está recibiendo su sueldo porque parece que eso es lo que más le importa y no cumplir con su deber por el cual juramentó”, apuntó.

María Caruajulca obtuvo una medida cautelar del PJ para ser repuesta en el cargo. Foto: captura Canal N
María Caruajulca obtuvo una medida cautelar del PJ para ser repuesta en el cargo. Foto: captura Canal N

En la entrevista, Espinoza confirmó que Caruajulca podría solicitar la elevación de actuados para que otro fiscal supremo revise los argumentos de Tomás Gálvez. Precisó que no sería el fiscal de Zoraida Ávalos, debido a que tendría que inhibirse, sino sería el despacho de Luis Arce Córdova.

Por último, la decana del CAL sostuvo que, en el escenario de que Caruajulca no realice acción alguna, más adelante el caso Valkiria podría reabrirse si es que no ha prescrito por el paso del tiempo.

“Todo eso en su momento tiene que revertirse, aunque la procuradora desaparecida no haga nada, mientras la acción penal sea todavía perseguible de oficio, que no hayan prescrito, sí o sí se tiene que revisar ese archivo encontrando todas las deficiencias, carencias e ilegalidades y proceder a reabrirlo”, sostuvo.

Cuestionado archivo

En la disposición, el fiscal de la Nación Tomás Gálvez archiva todas los cargos contra Patricia Benavides. Estos son organización criminal, negociación incompatible, cohecho en sus diversas manifestaciones y tráfico de influencias agravado.

El archivo también se extiende a favor de todos los congresistas involucrados en la supuesta red criminal.

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