El ambicioso proyecto de club peruano que quiere a ‘Chemo’ Del Solar y Álvaro Barco para mitad del 2026: “Un inversionista está por meter dinero”

El ambicioso proyecto de club peruano que quiere a ‘Chemo’ Del Solar y Álvaro Barco para mitad del 2026.

El nombre de José Guillermo Del Solar ha sido uno de los más mencionados en los últimos días en el entorno de Universitario de Deportes, equipo que busca un nuevo director deportivo tras la salida de Álvaro Barco. Aunque la posibilidad de que ‘Chemo’ tome ese cargo surgió con fuerza, la versión más reciente indica que, pese a su inminente desvinculación de César Vallejo, su arribo a la ‘U’ no se concretaría. Sin embargo, el destino del experimentado técnico y exseleccionador nacional sí estaría ligado a Lima a partir del segundo semestre del año.

El periodista deportivo, Gustavo Peralta, fue quien adelantó el giro en el futuro de Del Solar. Según relató en el programa de YouTube, Modo Fútbol, inicialmente especuló que ‘Chemo’ podía sumarse al proyecto ‘crema’, a la Videna o incluso a la escuela de entrenadores FUTEC, instituciones que buscan líderes para etapas de reestructuración. No obstante, aclaró que, tras contrastar información, se descartaba esa opción y orientaba su futuro hacia otro club capitalino.

PUBLICIDAD

El comunicador resumió la situación: “Ayer había dicho que nada con la ‘U’ y tenía la sensación de que venía a Lima. ‘Chemo’ a fin de mes sale de Vallejo. Pensé que iría a Videna o a FUTEC, pero no. Creo que ‘Chemo’ irá a San Martín, y con un conocido. ¿Con Hernán Barcos? No, con Álvaro Barco”.

La explicación detrás de este movimiento gira en torno a la llegada de un nuevo inversionista a San Martín, una figura con recursos económicos que busca reflotar el club tras varias temporadas difíciles y actualmente en Liga 2.

PUBLICIDAD

Peralta detalló que, además de la dupla Del Solar–Barco, el plan contempla la contratación de figuras de peso para el plantel. En ese sentido, el periodista Paul Pérez sumó información relevante: “Han conversado con Hernán Barcos y sé que también con otro futbolista de FC Cajamarca. Entonces, tiene sentido que en San Martín estén tratando de rearmar la estructura”.

Información acerca de que Hernán Barcos podría dejar FC Cajamarca a mitad de año para fichar por San Martín. - captura: Twitter Marcello Merizalde

Hernán Barcos no la pasa bien en la Liga 1 2026 con FC Cajamarca ubicándose en la penúltima casilla. En ese escenario y con la consigna de mejorar su situación deportiva, aparece como un objetivo prioritario para San Martín. La operación, sin embargo, no resulta sencilla, ya que el argentino tiene contrato vigente y protagoniza la ofensiva del club cajamarquino. Aun así, el interés desde Santa Anita es firme y la presencia de un inversionista podría facilitar negociaciones complejas tanto con el ‘Pirata’ como con otros refuerzos.

PUBLICIDAD

En este contexto, la reconstrucción del cuadro ‘santo’ se entiende como una respuesta a la pérdida de sostenibilidad que ha sufrido desde que la universidad dejó de ser su principal fuente de financiamiento. “Un inversionista está por meter dinero a San Martín, porque el club ya no es autosuficiente con la universidad como era antes, ahora se maneja diferente”, explicó Peralta.

La llegada de Del Solar se daría a la dirección técnica para intentar reflotar a un equipo que marcha en el sexto lugar del grupo A de la Liga 2, lejos de la zona alta. “Cuando me dijeron que ‘Chemo’ viene a Lima pensé que no iba a ir a menores (de la FPF) porque está Manuel Barreto, no va a dirigir, entonces pensé que iría a FUTEC, la escuela de entrenadores, porque están buscando en la FPF una cabeza ahí, pero no. Me dicen que es San Martín, que tiene que reflotar porque sino... adiós. Imagínate que se refuerce con jugadores importantes, sería interesante”.

PUBLICIDAD

Rumores de la posible llegada de 'Chemo' Del Solar a San Martín. YouTube: Linkeados

¿Cómo le fue a ‘Chemo’ Del Solar en su paso previo por San Martín?

El antecedente más directo de ‘Chemo’ Del Solar con San Martín se remonta a la temporada 2016. En ese año, el equipo terminó en el puesto 11 de la tabla de posiciones de la Liga 1, con un desempeño irregular que lo alejó de la pelea por objetivos mayores y lo mantuvo lejos de los primeros planos.

De hecho, durante esa estancia, José Guillermo coincidió con Álvaro Barco, por lo que ambos podrían juntarse nuevamente en Santa Anita para devolver a Primera División a un equipo que supo salir campeón nacional en 2007, 2008 y 2010.

PUBLICIDAD