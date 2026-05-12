¿Lima tendrá invierno este año? Senamhi y Abraham Levy explican qué pasará con el clima por El Niño Costero

Mujeres se protegen del intenso sol y calor en Lima, Perú, durante el verano agravado por el fenómeno El Niño Costero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lima y la costa peruana no tendrán el invierno frío al que los limeños están acostumbrados. El Fenómeno del Niño Costero está alterando el comportamiento climático habitual de la temporada y, según las proyecciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) y del meteorólogo Abraham Levy, las temperaturas se mantendrán por encima de sus valores históricos durante el otoño e invierno de 2026.

El Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantiene el estado de “Alerta de El Niño Costero” y estima que el evento podría persistir hasta enero de 2027.

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¿Por qué el Niño Costero calienta Lima?

El mecanismo es directo. El ingreso de masas de agua cálida al litoral peruano eleva la temperatura superficial del mar, que en zonas al norte de Lima registra valores de hasta 5 y 6 grados centígrados por encima de lo normal. Ese exceso de calor marino se transmite al aire a través de la brisa costera, elevando no solo las temperaturas diurnas sino también las nocturnas, lo que genera una sensación de calor persistente que impide el descenso térmico propio de esta época del año.

El meteorólogo Abraham Levy explicó a Canal N que este proceso impide el descenso tradicional de temperaturas que suele caracterizar al mes de mayo. En el Callao, los registros ya superan en 5 grados el promedio histórico para esta época, y las máximas en distritos de la capital pueden alcanzar los 30°C en las horas de mayor radiación.

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El proceso de disipación del calor acumulado en el mar es muy lento, lo que implica que las anomalías térmicas se mantendrán durante semanas. Si bien habrá jornadas con nubosidad y viento que atenuarán momentáneamente el calor, la tendencia general será de valores cálidos durante todo el trimestre.

Con un sol intenso y un cielo despejado, los residentes de Lima buscan alivio del calor abrasador que supera los 33 grados Celsius, mientras un termómetro digital muestra la alta temperatura en el centro de la ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué dice Senamhi para los próximos meses?

El pronóstico estacional del Senamhi para el trimestre mayo-junio-julio de 2026 confirma el escenario descrito por Levy. En el litoral costero se esperan temperaturas máximas y mínimas entre normales y superiores, con mayor predominio de condiciones cálidas en la costa norte. En la región de Ancash y Lima, las temperaturas máximas presentan una probabilidad del 41% de ser superiores y del 39% de mantenerse normales. Las mínimas siguen un patrón similar: 40% superior y 37% normal.

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Para Lima, el Senamhi detalla el siguiente pronóstico por días:

Martes 12 de mayo:

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Lima Este: máxima de 26°C , mínima de 18°C . Cielo despejado en la madrugada, nublado parcial por la tarde y nublado con neblina por la noche.

Lima Oeste / Callao: máxima de 24°C, mínima de 18°C. Cielo nublado parcial en la mañana, despejado al mediodía y nublado parcial por la tarde.

Miércoles 13 de mayo:

Lima Este: máxima de 25°C , mínima de 18°C . Nublado con neblina en la madrugada, nublado parcial al mediodía y nublado al atardecer.

Lima Oeste / Callao: máxima de 23°C, mínima de 19°C. Nublado en la mañana, nublado parcial al mediodía y nublado por la tarde y noche.

Jueves 14 de mayo:

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Lima Este: máxima de 25°C , mínima de 19°C . Nublado con neblina en la mañana, nublado parcial por la tarde y neblina por la noche.

Lima Oeste / Callao: máxima de 23°C, mínima de 19°C. Nublado en la mañana, nublado parcial al mediodía y nublado por la tarde y noche.

El Senamhi también advierte que desde el martes 12 hasta el jueves 14 de mayo continuará el incremento de la temperatura diurna de moderada a fuerte intensidad, con escasa nubosidad al mediodía que favorecerá el aumento de los niveles de radiación ultravioleta (UV). Se esperan además ráfagas de viento de hasta 35 km/h, principalmente en horas de la tarde.

La alerta del ENFEN: el fenómeno podría intensificarse

El ENFEN precisa que el Niño Costero persistiría con magnitud débil hasta enero de 2027, aunque existe la probabilidad de que alcance magnitud moderada entre junio y julio de 2026. En el Pacífico central, la condición neutra actual transitaría hacia una condición cálida en junio, con posibilidad de desarrollar un evento El Niño de magnitud débil que podría intensificarse hacia noviembre y diciembre.

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El arribo de ondas Kelvin cálidas entre fines de abril e inicios de mayo, sumado al debilitamiento del Anticiclón del Pacífico Sur, contribuye a reforzar las condiciones cálidas del mar y propicia incrementos adicionales de temperatura a lo largo de la costa. La mayor disponibilidad de humedad en niveles bajos también podría favorecer la ocurrencia de lloviznas durante esta transición estacional.

El mapa de Senamhi muestra el pronóstico de temperaturas máximas para mayo, junio y julio de 2026, indicando áreas con registros superiores a lo normal, influenciado por el Niño Costero. (Senamhi)

El impacto económico: pesca y agroexportación en riesgo

El calentamiento del mar no solo afecta el clima cotidiano de los limeños. Según Levy, el Niño Costero genera consecuencias económicas directas en dos sectores estratégicos del país.

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En la pesca, el calentamiento desplaza a la anchoveta hacia aguas más profundas y frías, dificultando su captura. El ENFEN confirma que en las próximas semanas la anchoveta del stock norte-centro continuará presentando bajas capturas por el cierre temporal de áreas debido a la alta incidencia de juveniles.

El mayor avance se ha dado en zonas rurales. Foto: AgroPerú

En la agricultura, la ausencia de temperaturas bajas durante el otoño e invierno impide la floración de cultivos clave para la agroexportación, como los arándanos, las uvas de mesa y las paltas. Sin frío suficiente, las plantas no producen flores, lo que interrumpe la cadena de producción y genera pérdidas directas en las exportaciones peruanas hacia los mercados internacionales.

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El Senamhi también advierte que las precipitaciones previstas entre mayo y julio podrían retrasar la maduración córnea en la costa norte y aumentar la presencia de plagas y enfermedades por el incremento de la temperatura y la humedad ambiental en las primeras horas de la mañana.