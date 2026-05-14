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CTS 2026: ¿Por qué no puedo retirar el pago aún y cuándo se libera la cuenta?

¿Ya te pagaron la CTS en BCP, BBVA, Scotiabank, Interbak o en otra entidad? Esto es lo que pasa con el saldo contable y qué debe pasar para que esté disponible

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Mano con cuenta CTS del BCRP abierta en celular
Podrás revisar si ya depositaron tu CTS en tu cuenta bancaria y sabrás si esta disponible para retirar. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

Ya miles de trabajadores privados han recibido su depósito de CTS (Compensación por tiempo de servicios), pero aún no pueden retirar sus montos. Es decir, las cuentas en que recibieron el pago aún no están liberadas.

¿A qué se debe esto? Básicamente, luego de que tu empleador ha realizado el depósito de la CTS en tu banco o entidad financiera, esta cuenta aún tiene que ‘activarse’. Como puedes notar, las cuentas tienen un ‘saldo contable’, que es el dinero total que existe en esta, pero es el ‘saldo disponible’ el que está permitido de poder retirarse.

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Si aún ves este monto en S/0,00, es porque esto puede tomar hasta 48 horas hábiles para activarse en el banco, según mencionaron algunas de estas entidades anteriormente. Eso quiere decir que para quienes recibieron este 14 de mayo sus montos, los montos podrían estar disponibles desde el lunes 18 de mayo. Para quienes reciban el 15 de mayo estaría disponible el martes 19 de mayo. Sin embargo, esto es un tiempo máximo: se espera que las cuentas se liberen antes.

manos sostieniendo varios billetes de 100 soles
La CTS está a punto de llegar para aliviar las presiones económicas de los trabajadores. Podrías tener un monto mayor al que crees. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Podrías esperar hasta dos días más

El retiro de CTS puede demorar hasta dos días hábiles. Es decir, algunos podrán sacar su dinero automáticamente, pero este proceso de ‘habilitación’ del saldo de contable a disponible podría demorar en algunos bancos.

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“Este proceso lo realizaremos automáticamente sin necesidad que realices alguna acción y se liberará el 100% del saldo de lo que tenías en la cuenta. Los futuros abonos también se liberarán al 100%, luego de 48 horas de recibido el depósito”, aclaraba el año pasado el BCP para sus clientes sobre el retiro CTS.

¿Y hasta cuándo podrás retirarlos? Se debe apuntar que graicas a la Ley de libre disposición del 100% de la CTs, el depósito de mayo y noviembre de 2026 (dos en total) estarán disponibles para poder ser retirados hasta el 31 de diciembre del 2026. A partir de esta fecha, solo se podrá acceder al 50% de los montos depositados para siempre.

Geraldine Hernández, especialista en economía de RPP, dialoga sobre la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), incluyendo detalles sobre su pago y retiro.

¿A cuánto equivale la CTS?

Finalmente este viernes 15 de mayo es el último día que tienen las empresas y empleadores para depositar el pago de la Compensación por tiempo de servicios, conocido como CTS.

Pero este monto no equivale a un sueldo entero, como a veces puede confundirse. Los dos pagos del año de la CTS juntos, sí suman aproximadamente a un sueldo entero, pero el depósito de este 15 de mayo solo equivale a la mitad de un sueldo. Es decir, la otra mitad se paga en noviembre.

Persona consulta en banco y recibiendo dinero
Prepárate para sacar el monto de tu CTS, o solo mantenerlo como tu seguro en caso de desempleo. - Crédito Andina

Para poder ayudar con este cálculo, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ha dado una fórmula que es más detallada, aunque se mantiene sencilla y fácil para que cualquier empleado pueda calcular su monto: CTS = (monto del sueldo + 1/6 del monto de gratificación) ÷ 12 x la cantidad de meses trabajados (en ese periodo).

“Para efecto del cálculo de la CTS, la remuneración computable incluye a la remuneración básica y a todas las cantidades que regularmente perciba el trabajador, en dinero o en especie como contraprestación de su labor, cualquiera sea la denominación que se les dé, siempre que sean de su libre disposición”, señala también el MTPE en su guía del pago de la CTS.

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