César Acuña apuesta por TikTok e influencers para captar votos jóvenes, pero solo alcanza 3.8 % de intención de voto según Datum

La medida del aumento del sueldo mínimo que prometió Acuña no está en su plan de gobierno. No hay detalle de qué proceso tomará. - Crédito César Acuña

En medio de una campaña electoral marcada por el uso intensivo de redes sociales, el nombre de César Acuña circula con frecuencia en videos virales, transmisiones en vivo y colaboraciones con creadores digitales. En plataformas como TikTok aparecen escenas donde el líder de Alianza para el Progreso baila, participa en retos o conversa con streamers populares. Sin embargo, esa exposición digital no se refleja con claridad en los sondeos de intención de voto.

Un reportaje de Panorama y los resultados recientes de encuestas nacionales muestran una distancia entre la presencia del candidato en redes sociales y su posición en la contienda electoral. Mientras su figura aparece de forma constante en contenidos de entretenimiento político, los datos de opinión pública lo ubican lejos de los primeros lugares.

El contraste se observa con mayor claridad en la encuesta de Datum, que sitúa al candidato en torno al 3.8 % de intención de voto. La cifra aparece en un escenario donde otros aspirantes registran porcentajes superiores, incluso con diferencias mínimas entre sí. La estrategia digital del líder político, centrada en la interacción con influencers y streamers, abre preguntas sobre su eficacia electoral.

Exposición en redes sociales y presencia de influencers

César Acuña, candidato a la presidencia del Perú por Alianza para el Progreso, lanzó nueva frase | Foto captura: Kick / Cristo Rata

Parte de la campaña del candidato se desarrolla en videos compartidos en TikTok y otras plataformas. En esas grabaciones se le observa participando en dinámicas con creadores de contenido que cuentan con miles o millones de seguidores. En uno de esos clips se escucha a un streamer decir: “Mi jefe, mi presi, ¿cómo andamos?”, mientras suena música y el candidato intenta seguir el ritmo del baile.

El reportaje señala que la imagen difundida en internet difiere del personaje político tradicional. Entre los creadores que aparecen en ese contenido figura el streamer conocido como Cristo Rata, quien cuenta con millones de seguidores en TikTok. También participa Sasha Uzumaki, otro creador que muestra apoyo explícito al candidato en transmisiones y videos.

En una de las escenas, el influencer lanza preguntas informales al aspirante presidencial mientras conversan frente a cámara. “¿Siete por ocho?”, pregunta el streamer durante un intercambio que se vuelve viral en redes.

La lógica detrás de esta estrategia se explica desde el análisis de comunicación política. Un especialista consultado en el reportaje sostiene que el impacto digital se apoya en la reacción emocional del público. “El mensaje de hoy es una emoción. El mensaje de hoy es una identificación. Las redes sociales actúan por llamados a la acción”, señala.

Jóvenes como público objetivo de la campaña digital

El video que grabó CristoRata con César Acuña. Tiktok

La presencia del candidato en plataformas digitales apunta de forma clara a los votantes jóvenes. Según datos citados en el informe, el grupo entre 18 y 24 años representa cerca de dos millones y medio de electores en el país. Muchos de ellos participarán por primera vez en una elección presidencial.

En entrevistas realizadas en la calle, algunos jóvenes mencionan que conocieron al candidato por contenido viral. Uno de ellos lo explica con una frase directa: “Por los memes en redes sociales que aparecían en TikTok”.

Otros expresan simpatía por la figura del aspirante, aunque no logran precisar propuestas concretas. Cuando un reportero pregunta por el motivo de su apoyo, un joven responde: “Tiene muy buenas propuestas”. Ante la solicitud de mencionar una, añade: “No te puedo decir sinceramente cuál sería una”.

Ese tipo de respuestas refleja el tipo de conexión que generan los contenidos virales. La imagen del candidato aparece asociada a momentos humorísticos o situaciones informales, más que a debates programáticos.

Gasto en publicidad digital y cuestionamientos sobre financiamiento

Una mano deposita un voto con la bandera peruana en una urna, en un contexto de elecciones con los principales candidatos presidenciales destacados. (Infobae Perú)

El despliegue en redes sociales también abre preguntas sobre el financiamiento de la campaña. Datos abiertos de la empresa Meta muestran que en los últimos meses se invirtieron más de un millón de soles en publicidad en Facebook e Instagram vinculada a su promoción.

El reportaje también recuerda que la normativa electoral exige reportar toda propaganda política, incluso si se presenta como colaboración gratuita. Según el reglamento de financiamiento de organizaciones políticas, cualquier contenido que busque influir en el voto debe declararse como aporte en especie y registrar su valor de mercado.

El contraste entre la visibilidad digital y el respaldo electoral aparece con claridad en la encuesta más reciente de Datum. El sondeo, realizado entre el 6 y el 10 de marzo, ubica al líder de Alianza para el Progreso cerca del 3.8 % de intención de voto.

La medición muestra una caída respecto a la encuesta anterior, donde registraba poco más de 5 %. El resultado lo coloca detrás de otros candidatos que concentran los primeros lugares de la tabla.

En el mismo estudio, Rafael López Aliaga aparece con alrededor de 11 % de intención de voto, seguido por Keiko Fujimori con cerca de 10 %. Ambos se mantienen dentro de un escenario de empate técnico debido al margen de error del sondeo.

Ese contraste entre viralidad digital y respaldo en encuestas mantiene el debate abierto sobre el impacto real de las campañas políticas construidas alrededor de influencers y contenido viral.