San Martín puso en duda continuidad de Guilherme Schmitz: el motivo que marcaría su salida para la próxima Liga Peruana de Vóley

Yudy Balcázar, gerente deportivo de las ‘santas’, se refirió al futuro del técnico brasileño en Santa Anita. (Ataque Cruzado)

El reciente subcampeonato obtenido por Universidad San Martín en la Liga Peruana de Vóley 2025/26 ha impulsado la puesta en marcha de la planificación para la próxima temporada, en medio de especulaciones sobre el futuro del comando técnico.

La gerenta deportiva, Yudy Balcázar, salió al cruce de los rumores y se refirió de manera pública al futuro de Guilherme Schmitz pese a que hace poco dio a entender que su continuidad estaba asegurada.

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La directiva puso en duda la permanencia del brasileño e incluso reveló que está ejecutando un plan B en busca de un nuevo DT para la próxima temporada.

“Todavía no sabemos si se queda. Los técnicos que nosotros estamos viendo tienen fechas de selección, y los otros que estamos viendo también. Lo máximo que ellos pueden venir es en septiembre; de ahí trabajarían con los asistentes, con el preparador físico”, apuntó Balcázar en conversación con ‘Ataque Cruzado’.

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Yudy Balcázar, Gerente Deportiva de la USMP, analiza la temporada del equipo de voleibol y defiende la gestión del entrenador Guilherme. Destaca la mejora física y técnica de las jugadoras y habla sobre el carácter del DT. - Ovaciòn

¿Quién está armando el plante’ de San Martín tras posible salida del DT?

Yudy Balcázar deslizó la posibilidad de que Guilherme Schmitz no continuará al mando de la San Martín, y eso generó incertidumbre entre los hinchas. Esa decisión provocó la interrogante de quién estaría armando el plantel de las ‘santas’ si no se está definido al DT para lo próxima temporada.

“En el momento, tú recurres al técnico que está, y vas preguntándole, vas viendo también sus estadísticas. Para eso tienes un estadístico que va viendo si el panorama es así; nos va acomodando todo para que tengamos a dos jugadoras de cada posición de las que nosotros realmente necesitamos. Si tenemos 100, vamos filtrando hasta llegar a un número requerido”, comentó la directiva.

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Yudy Balcázar explicó cómo se está manejando el nuevo plantel de las 'santas' para la próxima temporada. (Ataque Cruzado)

San Martín reveló si Julieta Lazcano es opción

El nombre de Julieta Lazcano empezó a sonar con fuerza en el mercado de pases luego de que la central argentina expresara su apertura a un posible regreso a la competencia. La posibilidad de verla en la próxima edición de la Liga Peruana de Vóley generó especulaciones sobre su futuro club, e incluso se la vinculó con San Martín.

Consultada sobre estos rumores, Yudy Balcázar, gerente deportivo del conjunto santo, fue tajante al referirse a la situación. “Creo que por Julieta no, no sé si quiere regresar al vóley. No he hablado con ella”, aclaró Balcázar durante una entrevista en el programa ‘Ataque Cruzado’.

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En paralelo, Sandra Rodríguez analizó las opciones que tendría Lazcano para la siguiente temporada. “Bueno, Cenaida Uribe también dijo que ella tampoco la iba a tener en su equipo. Entonces, si hablamos por descarte, debe ir de repente a Regatas Lima o Deportivo Géminis”, señaló.

La central reveló que alista su regreso tras ser madre. (Ataque Cruzado)

Permanencias confirmadas en San Martín

Mientras se define el futuro de Aixa Vigil, la institución sigue delineando los nombres que formarán parte del plantel principal. La presencia de Paola Rivera también será clave en el próximo Sudamericano, torneo en el que San Martín buscará ser protagonista y mejorar sus registros internacionales.

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- Aixa Vigil (punta)

- Paola Rivera (armadora)

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- Brenda Lobatón (punta)

- Ginna López (central)

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- Pamela Cuya (líbero)

- Angélica Aquino (atacante)

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