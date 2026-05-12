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Fonavi 2026: Oficializan padrón del Reintegro 5 con beneficarios de este rango de edad

Todo queda listo para la nueva devolución del Fonavi en el Banco de la Nación desde este jueves 14 de mayo

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fonavista cobrando en el Banco de la Nación
Primero cobrarán los fonavistas vivos, y luego los herederos deberán acreditarse para cobrar por los fallecidos. - Crédito Banco de la Nación

Atención, fonavistas. Ya se decretó el pago del Reintegro 5, una nueva devolución para exaportantes al Fonavi en el diario oficial El Peruano. Desde este jueves 14 de mayo, todo quien esté en el padrón de este grupo de pago podrá acercarse al Banco de la Nación para acceder al nuevo cobro.

¿Quiénes recibirán este pago? Si bien aún no se puede consultar el padrón, pronto ya se activará la opción, pero mientras, se sabe que los 66 mil 644 exfonavistas incluidos, para el que se destina el monto de S/222 millones 234 mil 70,69, tendrán las siguientes características, según acordó la Comisión Ad Hoc:

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  • Beneficiarios del primer al decimonoveno Grupo de Pago, que cobraron parcialmente la devolución de sus aportes
  • Fonavistas titulares mayores o iguales a 67 años de edad
  • Fonavistas fallecidos mayores o iguales a 88 años de edad al 31 de mayo de 2026
  • Los que figuren en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad - CONADIS
  • Los que perciban pensión de invalidez de la ONP
  • Los que tengan enfermedad grave o terminal debidamente acreditada.
Fonavistas piden información para poder cobrar sus aportes del Fonavi | Infobae / Ricardo Mc Cubbin

Se aprobó el pago

La semana pasada la Comisión Ad Hoc confirmó el pago del Reintegro 5, la nueva devolución de aportes realizados al Fonavi, el extinto fondo de vivienda sobre el cual el Estado peruano ha aceptado entregar el dinero que miles de exaportantes pusieron en la década de los 80 y 90, por no haber recibido mayor beneficio.

“La Comisión Ad Hoc aprobó hoy el padrón y ya tenemos fecha oficial de inicio de pagos (...) a partir de este jueves 14 de mayo”, reveló la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (Fenaf Perú) entonces.

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Ahora esta información fue oficializada en el diario El Peruano, ¿qué significa esto? Que se ha ha normado continuar con todos los pasos para implementar este pago, así como la consulta padrón con la lista de beneficiarios. Pronto se podrán hacer esta consulta a través del siguiente link: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavi/.

fonavistas celebrando la aprobación de un nuevo pago
Confirmado. Desde el jueves 14 de mayo 66 mil exfonavistas y herederos podrán acercarse a cobrar una nueva devolución del Fonavi. - Crédito Fenaf Perú

Cómo consultar el padrón

Ya que la Resolución Administrativa fue publicada en el diario oficial El Peruano, con esto el padrón estará disponible para consulta en la web oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi pronto. Se calcula que entre este martes 12 y el miércoles 13 ya se podría revisar si un exfonavista está en la lista de beneficiarios con su DNI.

Tras esto, los exfonavistas podrán saber si ya cobran en el Banco de la Nación desde el jueves 14 de mayo. Se espera también que implemente un pago por cronograma según el último dígito del DNI. Pero primero, para acercarte al banco, deberás revisar si estás en el padrón.

Así podrás consultarlo siguiendo estos pasos:

  • Primero debe ingresar a la página de la Secretaria Técnicahttps://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavi/
  • Ahí hay varias opciones. Pero deberás entrar en la opción “4. Consulte AQUÍ si es parte del Quinto Grupo de Reintegro - Mayo 2026
  • La consulta del Reintegro 5 se podrá ver ahí, a la cual podrás entrar y con solo con el número de DNI del fonavista titular
  • También deberás resolver el CAPTCHA, y luego de esto podrás ver si eres parte del pago.
Captura de la Secretaría Técnica del Fonavi
Así se ve la página de la Secretaría Técnica del Fonavi. - Crédito Captura de la Secretaría Técnica

También, a más tardar el 13 de mayo, el Banco de la Nación deberá publicar el cronograma de pagos a estos fonavistas según el último dígito del DNI. Desde el jueves 14 de mayo, y respetando el cronograma que se publique, los beneficiarios del Reintegro 5 podrán cobrar su monto de devolución en las oficinas del Banco de la Nación.

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