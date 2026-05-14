Perú

CTS 2026: fecha clave, condiciones y estrategias para capitalizar este beneficio laboral

El depósito semestral para empleados formales debe realizarse antes de la quincena de mayo y noviembre, y existen alternativas legales para sacar provecho económico a este derecho sin perder liquidez ni respaldo ante un eventual desempleo

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Este video es una cobertura de un programa en vivo del medio Exitosa. Una gráfica en pantalla indica el tema central: 'TODO LO QUE DEBES SABER DE LA CTS'.

La Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) representa un derecho clave para los trabajadores formales en Perú, quienes deben recibir el depósito semestral antes del 15 de mayo y 15 de noviembre de cada año, según confirmó el abogado laboralista Julio Palomino.

El pago de la CTS constituye una obligación para las empresas peruanas que tengan en planilla a trabajadores del sector privado, bajo contratos indefinidos o a plazo fijo, siempre que cumplan una jornada mínima de cuatro horas diarias. Según declaró Julio Palomino, ningún empleador puede postergar o prorrogar el depósito de la CTS, pues cualquier convenio en ese sentido resulta ilegal.

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“Toda empresa está obligada a cumplir el plazo legal. No se puede exceder el pago más allá del quince de mayo o quince de noviembre. Los convenios para extender el depósito no tienen sustento legal”, afirmó el especialista en derecho laboral.

¿Quiénes reciben la CTS y cuál es el monto estimado?

El pago de la CTS está dirigido a trabajadores que cumplen una jornada mínima de cuatro horas diarias y han laborado al menos un mes completo en el semestre respectivo. Este beneficio aplica a quienes figuran en planilla. Por el contrario, quienes laboran en microempresas, trabajadores a tiempo parcial con menos de cuatro horas diarias y prestadores o locadores de servicios quedan excluidos de este derecho.

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El cálculo del monto a depositar se basa en el sueldo básico más un sexto de la gratificación recibida. Actualmente, con un salario mínimo de S/ 1,130, un trabajador que haya completado el semestre recibirá aproximadamente S/ 659 por concepto de CTS. Este monto resulta de sumar el sueldo básico más un sexto de la gratificación, lo que arroja una base computable de S/ 1,318.33. La cifra final puede aumentar si el trabajador percibe asignación familiar, ha laborado días adicionales o recibe otros conceptos remunerativos.

Ilustración plana de una urna de cristal con billetes peruanos y la sigla CTS, rodeada por dos manos azules protectoras y un escudo rojo, sobre fondo claro.
Una ilustración conceptual muestra fajos de billetes peruanos con la sigla CTS dentro de una urna de cristal, protegidos por manos estilizadas y un escudo, simbolizando la salvaguarda de los ahorros laborales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Origen y evolución de la CTS

En sus inicios, la CTS surgió como un seguro de desempleo, diseñado para ofrecer respaldo económico a quienes quedaban fuera del mercado laboral. Con el tiempo, este mecanismo ha sufrido modificaciones que, según Palomino, han desnaturalizado su propósito original. A raíz de debates en el Congreso de la República, la normativa actual permite que los trabajadores retiren hasta el 100% de sus fondos acumulados hasta el 31 de diciembre de 2026. Esta disposición temporal ha transformado la CTS en un recurso de libre disponibilidad, aunque conlleva riesgos: si un trabajador retira la totalidad de su CTS y luego pierde su empleo, perderá el fondo que inicialmente estaba destinado como seguro frente al desempleo.

Una urna de cristal transparente con fajos de billetes peruanos y una etiqueta 'CTS' en su interior, sobre una mesa de madera clara.
Una urna de cristal cerrada contiene fajos de billetes peruanos y un letrero 'CTS', simbolizando la protección legal de este beneficio laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Condiciones para el retiro y consideraciones legales

Según la Ley N.° 32322, los trabajadores pueden disponer libremente del 100% de sus depósitos de CTS hasta el 31 de diciembre de 2026. Esta medida busca responder a la coyuntura económica y brindar liquidez a las familias, aunque expertos advierten que es recomendable actuar con cautela y planificar el uso de estos fondos.

El acceso a la CTS exige que el trabajador figure en planilla, cumpla la jornada mínima y haya laborado al menos un mes dentro del semestre. La obligación de depósito corresponde a todas las empresas privadas, salvo microempresas registradas como tales ante la autoridad laboral. El monto a transferir debe estar disponible a más tardar el 15 de mayo y 15 de noviembre de cada año, bajo sanción de multas si la empresa incumple.

Mano adulta depositando billetes peruanos en ventanilla de banco, con documento 'CTS' y bolígrafo en mostrador. Logo bancario en azul y blanco al fondo.
Una mano adulta deposita un fajo de billetes peruanos en una ventanilla bancaria, junto a un documento con el título 'CTS', simbolizando una transacción financiera importante en el sector laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategias para capitalizar la CTS

La CTS puede convertirse en una herramienta para fortalecer las finanzas personales si se utiliza de manera planificada. Diego Córdova, gerente de Productos Pasivos de Alfin Banco, recomendó definir previamente el destino de estos fondos y evitar decisiones impulsivas. “Más allá del monto, lo importante es definir con anticipación qué objetivo tendrá ese dinero y evitar decisiones impulsivas apenas llegue a la cuenta”, expresó el ejecutivo.

Depósitos a plazo fijo

Una opción para rentabilizar la CTS consiste en transferir el monto a depósitos a plazo fijo, instrumentos protegidos por el Fondo de Seguro de Depósitos (FSD), que cubre hasta S/ 117,200 por persona y entidad financiera, según detalló el mismo medio.

Fondo de emergencia

Otra posibilidad consiste en emplear la CTS como fondo de emergencia. Mantener estos recursos en una cuenta de ahorro permite conservar liquidez y, al mismo tiempo, generar intereses.

Negocios propios

El uso estratégico de la CTS también puede incluir el fortalecimiento de negocios propios, la capacitación laboral o la amortización de deudas con tasas elevadas. Destinar parte de estos fondos a reducir obligaciones financieras puede mejorar la estabilidad económica y aliviar la carga mensual en el mediano plazo.

La CTS no solo impacta a los trabajadores, sino también a las empresas, donde el cálculo y depósito del beneficio se ha vuelto más complejo por cambios laborales y normativos.
La CTS no solo impacta a los trabajadores, sino también a las empresas, donde el cálculo y depósito del beneficio se ha vuelto más complejo por cambios laborales y normativos. Foto: DepositPhotos

Advertencias y riesgos asociados

El retiro total de la CTS puede generar riesgos para quienes enfrentan la pérdida del empleo, ya que se quedarían sin el respaldo económico originalmente previsto. El abogado Julio Palomino subrayó que, pese a la flexibilidad de la normativa, el objetivo de la CTS sigue siendo funcionar como una protección ante el desempleo, y recomendó utilizar estos recursos de manera responsable.

La legislación actual permite la libre disposición de la CTS hasta el 31 de diciembre de 2026. Después de esa fecha, salvo que el Congreso disponga una prórroga o una nueva modificación, el retiro volverá a estar condicionado por los causales tradicionales: cese laboral y límites parciales establecidos en la ley.

El abono de la CTS debe efectuarse en la cuenta bancaria o entidad financiera que el trabajador haya seleccionado.
El abono de la CTS debe efectuarse en la cuenta bancaria o entidad financiera que el trabajador haya seleccionado. Foto: Banco Falabella

La CTS representa un sueldo adicional al año y exige, como mínimo, haber laborado un mes para acceder al beneficio, recordó Palomino. El cumplimiento estricto de los plazos de depósito y la planificación financiera resultan claves para aprovechar este derecho laboral de forma segura y eficiente.

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