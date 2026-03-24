Perú

César Acuña anuncia querella por difamación contra Fernando Olivera por acusaciones durante el debate presidencial

El candidato del Frente de la Esperanza afirmó que Acuña lideraba una organización criminal y tenía vínculos con el narcotráfico

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Durante el debate presidencial del 2021, el candidato Fernando Olivera arremete contra César Acuña, acusándolo directamente de liderar una organización criminal llamada 'Alianza para el Progreso'.

César Acuña Peralta, candidato presidencial y líder de Alianza Para el Progreso (APP), informó por medio de su cuenta de X que ha autorizado a su equipo legal a presentar una denuncia penal por difamación contra Fernando Olivera, también candidato presidencial.

La decisión de Acuña se produce horas después de la primera fecha del debate presidencial en el que ambos participaron y en el que Olivera lo acusó de encabezar una organización criminal, le atribuyó nexos con el narcotráfico y calificó la universidad fundada por Acuña como “una lavandería”.

Acuña indicó en la red social que “ante las falsas acusaciones de Fernando Olivera en el debate presidencial, he dispuesto que mi equipo legal presente una denuncia penal por difamación. El agravio a mi honor, imagen y buena reputación y la de mi familia no quedará impune. Mi patrimonio se ha construido con trabajo, esfuerzo y educación. La verdad prevalecerá y la ley se impondrá”.

¿Qué pasó entre Acuña y Olivera durante el debate presidencial?

La confrontación entre los candidatos escaló durante el debate presidencial cuando Olivera, representante del partido Frente de la Esperanza, formuló una serie de acusaciones directas contra César Acuña y APP.

Durante el debate presidencial, el candidato Luis Fernando Olivera Vega confronta duramente a uno de sus oponentes, acusándolo de permitir el crecimiento de bandas criminales y de tener vínculos con los narcotraficantes Sánchez Paredes.

Durante su intervención en el debate, Fernando Olivera aseguró que el líder de APP “tiene vínculos con el narcotráfico” y afirmó que la agrupación política que dirige constituye “una organización criminal”. Además, calificó a la Universidad César Vallejo (UCV), fundada por Acuña, como “una lavandería”.

Según el candidato, “señor Acuña, usted lidera una organización criminal que se llama Alianza para el Progreso y tiene esa formación desde tempranamente vincularse a los narcotraficantes, los Sánchez Paredes (familia liberteña que era investigada por la Policía Antidrogas y la Fiscalía), de los cuales usted es acusado de ser testaferro y a partir de ahí utilizar la universidad como lavandería".

Olivera sumó que Acuña utiliza la Universidad César Vallejo (UCV), de la cual es propietario y fundador, como mecanismo de “lavandería” de dinero. “Usted actualmente ejerce la extorsión con sus estudiantes, a quienes obliga a ir a sus mítines, con sus trabajadores bajo amenaza de ser despedidos si es que no concurren a sus mítines”, puntualizó.

Fotografía: JNE
Fotografía: JNE

El representante del Frente de la Esperanza también cuestionó a Acuña por su gestión de la inseguridad ciudadana en La Libertad. “Usted tiene que explicar cómo esas bandas han crecido durante su gobierno y no venir a lavarse las manos aquí diciendo que todo es responsabilidad del gobierno central. Aquí está su foto relacionada con los narcotraficantes Sánchez Paredes. Explique el origen de su fortuna malhabida, que, de hecho, va a ser investigada y sancionada. Usted terminará condenado”, concluyó mientras mostraba una imagen.

Acuña únicamente sonrió y dirigió la mirada hacia la tribuna donde estaban sus asesores, sin ofrecer una respuesta directa a la serie de señalamientos. En septiembre de 2024, el aspirante presidencial afirmó que no cuenta con visa para ingresar a Estados Unidos debido a una investigación por lavado de activos.

Hasta el momento, el partido Alianza Para el Progreso no ha brindado detalles adicionales sobre los plazos del proceso judicial ni sobre las pruebas que presentará. Por su parte, Fernando Olivera tampoco ha emitido una respuesta oficial a la denuncia.

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