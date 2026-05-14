Tres soldados peruanos detenidos en Chile por tráfico de drogas: intentaron ingresar una carga de 5 kilos de ketamina

Tres soldados peruanos fueron detenidos este fin de semana en Huara, localidad de la región de Tarapacá en el norte de Chile, después de que agentes de carabineros descubrieran que transportaban casi 5 kilos de ketamina ocultos tanto en su ropa como dentro de sus cuerpos por medio de la modalidad de ingesta.

El procedimiento, que fue parte de los controles antidrogas intensificados en la frontera, concluyó con la formalización de cargos y la imposición de prisión preventiva por 150 días para los tres jóvenes, cuyas edades oscilan entre 19 y 21 años.

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De acuerdo con fuentes policiales, los detenidos llevaban paquetes con droga adosados al cuerpo y, tras exámenes radiológicos efectuados en el Sistema de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución (SAR) de Alto Hospicio, los especialistas hallaron 340 ovoides ingeridos, todos con ketamina. De la suma de ambas modalidades, la cantidad incautada llegó a casi 5 kilos.

Tres soldados peruanos detenidos en Chile por tráfico de drogas: intentaron llevar en bus una carga de 5 kilos de ketamina. (Foto: CHV Noticias)

Los soldados intervenidos tenían identificaciones que acreditaban su vinculación con el ejército peruano e intentaron ingresar a Chile en un bus interprovincial procedente de Arica con destino a Santiago.

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Perro antidrogas fue clave en el operativo

La intervención fue posible gracias al perro entrenado, que marcó la presencia de estupefacientes en los pasajeros y permitió descubrir la totalidad de la droga, tanto bajo la ropa como en el interior del cuerpo, mediante estudios radiológicos.

El jefe de la zona policial Tarapacá, general Adrián Andrades, explicó ante la prensa cómo se detectó a los militares peruanos involucrados y afirmó que un can antidrogas fue clave en el operativo.

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“Al efectuar un recorrido de búsqueda por parte del can antidrogas, este detectó en tres personas una cantidad indeterminada de droga que se encontraba adosada a su cuerpo. Al revisar las vestimentas y el equipaje, el personal especializado pudo determinar que eran de nacionalidad peruana, mayores de edad, y todos pertenecientes al ejército peruano en calidad de soldados conscriptos”, señaló Andrades para el canal de noticias chileno CHV Noticias.

Tres soldados peruanos detenidos en Chile por tráfico de drogas: intentaron llevar en bus una carga de 5 kilos de ketamina. (Foto: CHV Noticias)

Por su parte, la ministra de Seguridad Pública de Chile, Trinidad Steinert, añadió que el papel de los carabineros y las imágenes médicas resultó determinante. “En Huara se controla a personas que estaban dentro de un bus y efectivamente se sorprende a estos tres hombres del ejército peruano manteniendo en su poder, adosado a su cuerpo y también en el interior del cuerpo, ovoides, todos con más de cuatro kilos de ketamina en total. Esto es tráfico ilícito de droga, por lo cual hoy se les formalizó y quedaron en prisión preventiva.”, afirmó Steinert según Meganoticias.

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La detención de los soldados peruanos fue parte del Plan Escudo en Ruta, una estrategia de carabineros orientada a reforzar el control en las rutas que conectan con la frontera norte de Chile, zona recurrente de tráfico de sustancias ilícitas. El destino final de la droga y la identidad de los posibles receptores en Santiago continúan bajo investigación del Ministerio Público de Chile.