Giany Cossio revela que Milett Figueroa evitaba subir fotos junto a él por temor a los celos de Marcelo Tinelli

El testimonio de Giany Cossio sobre la relación de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli.

El productor y mánager Giancarlo Cossio reveló en una entrevista para el pódcast ‘Café con la Chevez’, del diario Trome, que habría presenciado actitudes de control y celos en la dinámica de la pareja entre Milett Figueroa, actriz peruana, y el conductor argentino Marcelo Tinelli.

Cossio detalló que Milett le pedía no subir fotos con él porque esto podría molestar a Tinelli, lo que abre interrogantes sobre la naturaleza del vínculo sentimental y el impacto en el entorno de la modelo.

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Durante la conversación, Giancarlo Cossio relató episodios que, según su versión, reflejan una relación marcada por restricciones en la exposición pública. El mánager afirmó que Marcelo Tinelli habría mostrado conductas posesivas en diversas ocasiones. “Si te da miedo salir con tu amigo, que siempre nos vemos, y que por favor no subas fotos, no subas videos, no esto. ¿Por qué no? Que no quiere. ¿Perdón? Disculpa, yo soy así, tengo un carácter y ella lo sabe”, indicó.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli iniciaron un romance que ha sido objeto de interés mediático en Argentina y Perú. Según el relato de Cossio, la pareja habría atravesado situaciones que generaron tensión, especialmente relacionadas con la presencia de amigos o la difusión de imágenes en redes sociales. El organizador de desfiles recordó que, en varias oportunidades, se habría solicitado evitar la publicación de fotos o videos junto a personas cercanas. Cossio señaló que existía preocupación por la interpretación pública de estas publicaciones, lo que habría derivado en restricciones para compartir contenido en plataformas digitales.

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Tensión emocional en la relación

Giany Cossio consideró que existía afecto entre Figueroa y Tinelli, aunque percibía una relación con rasgos de tensión emocional. El productor mencionó que, en su momento, intentó advertir a la modelo sobre ciertos comportamientos, pero la influencia del enamoramiento habría limitado su atención a esas advertencias. “Sí, siempre lo fue. Yo me he ganado con cosas, como te digo que no te puedo contar”, expresó Cossio al recordar situaciones vividas junto a la pareja.

La entrevista profundizó en el impacto de estos episodios en el entorno de Milett Figueroa. Cossio afirmó que la modelo se encontraba emocionalmente involucrada en la relación, lo que habría influido en su percepción de los hechos. Según el testimonio, pese a las advertencias de amigos y familiares, Figueroa mantuvo su vínculo con el conductor argentino.

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El productor relató una anécdota que define la dinámica de la relación. Según su versión, debía esperar que la actriz viajara para poder compartir contenidos en redes sociales sin temor a generar incomodidad. “Tenía que esperar que ella viaje de nuevo para yo poder colgar mis fotos, los videos que hacíamos o TikTok o lo que fuese, pero con el miedo así que no, va a pensar que estamos con alguien, no sé”, explicó Cossio durante la entrevista.

Milett Figueroa rompe en llanto al hablar de Marcelo Tinelli y admite seguir enamorada de él, destacando que el amor no aparece muchas veces en la vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En otro segmento de la conversación, Giancarlo Cossio sostuvo que, tras el fin del romance, Milett Figueroa se encontraría tranquila, aunque con cierta decepción por lo vivido. “Ella está muy tranquila, pero bastante decepcionada, porque siente que nosotros, los amigos, la familia, lo teníamos a él como en un pedestal y que esta persona, que ya es un adulto, porque no es un chibolo y que no salga a defenderla de toda la mierda que hablan de ella. Por eso yo me peleaba con ella también”, afirmó el productor.

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El final de la relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli impactó en el entorno más cercano de la actriz, de acuerdo con el testimonio de Cossio. Por su parte, Figueroa expresó que le duele observar cómo la situación afectó a su familia y reconoció que continúa atravesando un proceso personal para recuperarse tras la ruptura.

Milett Figueroa se sinceró en ‘Amor y Fuego’ y reveló que terminó su relación con Marcelo Tinelli por diferencias de valores y situaciones de deslealtad. TikTok: Amor y Fuego