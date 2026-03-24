Fernando Olivera acusa a César Acuña de tener nexos con el narco: llama “organización criminal” a APP y “lavandería” a la UCV

Durante el debate presidencial, el candidato Luis Fernando Olivera Vega confronta duramente a uno de sus oponentes, acusándolo de permitir el crecimiento de bandas criminales y de tener vínculos con los narcotraficantes Sánchez Paredes.

El candidato del Frente de la Esperanza, Fernando Olivera, lanzó este lunes acusaciones contra César Acuña, líder de Alianza para el Progreso (APP), al calificar a ese partido como “organización criminal” y señalar supuestos vínculos con el narcotráfico durante su participación en el debate presidencial previo a las elecciones de abril próximo.

“Señor Acuña, usted lidera una organización criminal que se llama Alianza para el Progreso y tiene esa formación desde tempranamente vincularse a los narcotraficantes, los Sánchez Paredes (familia liberteña que era investigada por la Policía Antidrogas y la Fiscalía), de los cuales usted es acusado de ser testaferro y a partir de ahí utilizar la universidad como lavandería”, afirmó en una parte de su intervención.

Olivera sumó que Acuña utiliza la Universidad César Vallejo (UCV), de la cual es propietario y fundador, como mecanismo de “lavandería” de dinero. “Usted actualmente ejerce la extorsión con sus estudiantes, a quienes obliga a ir a sus mítines, con sus trabajadores bajo amenaza de ser despedidos si es que no concurren a sus mítines”, puntualizó.

Añadió que, durante su periodo como gobernador de La Libertad, la delincuencia incrementó con organizaciones criminales como ‘Los Pulpos’, que actualmente mantienen “sometido” al norte del país.

Durante el debate presidencial del 2021, el candidato Fernando Olivera arremete contra César Acuña, acusándolo directamente de liderar una organización criminal llamada 'Alianza para el Progreso'.

“Usted tiene que explicar cómo esas bandas han crecido durante su gobierno y no venir a lavarse las manos aquí diciendo que todo es responsabilidad del gobierno central. Aquí está su foto relacionada con los narcotraficantes Sánchez Paredes. Explique el origen de su fortuna malhabida, que, de hecho, va a ser investigada y sancionada. Usted terminará condenado”, concluyó mientras mostraba una imagen.

Acuña únicamente sonrió y dirigió la mirada hacia la tribuna donde estaban sus asesores, sin ofrecer una respuesta directa a la serie de señalamientos. En septiembre de 2024, el aspirante presidencial afirmó que no cuenta con visa para ingresar a Estados Unidos debido a una investigación por lavado de activos.

Aseguró que la embajada estadounidense le negó la renovación y acusó al Estado americano de cometer “algunos abusos” contra su familia. “Esta semana yo estoy denunciando, con un staff de abogados, en Washington para aclarar, no por mí, sino porque ha tomado represalias contra mi familia”, dijo en ese momento.

Punto Final reveló este domingo, además, que la UCV estaría vinculada directamente a actividades proselitistas de Acuña, al mostrar imágenes y testimonios de trabajadores trasladados a mítines en Lima. El informe registró cómo empleados salían en grupo desde la sede principal, algunos en uniforme, para abordar buses. Al llegar, se cambiaban de ropa y vestían polos de APP.

Acuña no respondió a las acusaciones en el debate; previamente, en septiembre de 2024, admitió no tener visa para ingresar a Estados Unidos debido a una investigación por lavado de activos

En los eventos, los recibían directivos de la universidad, incluidos funcionarios de investigación y bienestar universitario. El reportaje detectó también el uso de un local de la casa de estudios en Comas como base logística, donde se almacenaban insumos para los actos políticos. La UCV afirmó que investiga posibles infracciones individuales y reiteró su compromiso con la ley y la neutralidad académica.

Según la última encuesta de Datum, Acuña figura en el sexto lugar con 3.6% de intención de voto, mientras que Olivera aparece entre los últimos puestos, pese a que es recordado por atacar al fallecido expresidente Alan García (1949-2019) durante el debate de las elecciones de 2016.