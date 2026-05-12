¿Cuánto gana cada profesión en Perú?: Guía de salarios 2026 por sector, desde S/ 2.026 hasta S/ 11.764

Siete profesionales de diversos campos, incluyendo ejecutivos, un ingeniero, una médica y personal de atención al cliente, posan de medio torso hacia arriba, luciendo sus indumentarias características en un entorno moderno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado laboral peruano enfrenta un momento de transformación profunda. La Guía Salarial 2026 de Michael Page, elaborada con la participación de más de 3.100 profesionales y empresas, con un 67% de participación gerencial y C-Level, ofrece el mapa más completo disponible sobre cuánto ganan los trabajadores peruanos por sector, qué beneficios valoran y qué tendencias definirán la competencia por el talento en los próximos meses.

El sector de Salud, Medicina y Farmacia encabeza el ranking salarial con una media pretendida de S/ 11.764, calculada sobre 19.129 salarios reportados. La brecha con el segundo lugar es considerable: Gerencia y Dirección General registra una media de S/ 10.381, basada en 5.144 datos.

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A continuación se ubican los sectores técnicos e industriales de alta especialización. Minería, Petróleo y Gas ocupa el tercer lugar con S/ 5.131 (113.208 salarios), seguido de Departamento Técnico con S/ 4.922 (737 salarios) y Educación, Docencia e Investigación con S/ 4.753 (20.163 salarios).

Ingeniería Civil y Construcción promedia S/ 4.623, mientras que Oficios y Otros alcanza S/ 4.483 y Producción y Manufactura llega a S/ 4.370, ambos con decenas de miles de salarios reportados que les dan alta representatividad estadística.

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Tres partidos subirían el sueldo mínimo si son elegidos como el nuevo gobierno del 2026. Conoce los montos. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Sectores medios: tecnología, ventas e ingenierías

En la franja intermedia destacan sectores con alta demanda de profesionales. Comercial, Ventas y Negocios registra una media de S/ 4.180 sobre 175.269 salarios, una de las muestras más amplias del estudio. Tecnología, Sistemas y Telecomunicaciones promedia S/ 4.092 (126.510 salarios), mientras que Ingenierías en general alcanza S/ 3.814 (99.849 salarios).

Administración, Contabilidad y Finanzas es el sector con mayor cantidad de datos del estudio: 303.619 salarios pretendidos, con una media de S/ 3.580. Le sigue Sociología y Trabajo Social con S/ 3.559 (6.187 salarios) y Abastecimiento y Logística con S/ 3.403 (158.993 salarios).

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Seguros promedia S/ 3.249, Marketing y Publicidad alcanza S/ 3.217 y Comunicación, Relaciones Institucionales y Públicas registra S/ 3.127. Recursos Humanos y Capacitación se ubica en S/ 3.039 sobre 130.060 salarios.

Los sectores con menores salarios pretendidos

En la parte baja del ranking se encuentran sectores con alta rotación y menor especialización técnica. Legales promedia S/ 2.882 (46.852 salarios), Aduana y Comercio Exterior alcanza S/ 2.818 (13.620 salarios) y Enfermería registra S/ 2.790 (890 salarios).

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Diseño promedia S/ 2.659 (14.837 salarios) y Naviero, Marítimo y Portuario llega a S/ 2.612 (1.465 salarios). Secretarias y Recepción alcanza S/ 2.195 (12.948 salarios), Gastronomía y Turismo promedia S/ 2.107 (5.803 salarios) y Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing registra la media más baja del estudio con S/ 2.026 sobre 68.829 salarios reportados.

Un joven de 16 a 18 años se esfuerza frente a su computadora, utilizando inteligencia artificial para generar la foto perfecta de su madre como regalo del Día de la Madre, mostrando dedicación en el proceso creativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El salario ya no lo es todo

Más allá de las cifras, la guía revela una transformación profunda en la forma en que los profesionales peruanos valoran su compensación. Solo el 28% de los empleados considera atractivo su paquete de compensación actual, y el 97% declara que la posibilidad de elegir sus propios beneficios es muy importante al momento de aceptar una oferta de trabajo.

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Sin embargo, la realidad de las empresas está lejos de esa expectativa: solo el 8% ofrece flexibilidad total en la elección de beneficios, el 29% permite cierta elección parcial y el 34% mantiene esquemas rígidos sin posibilidad de personalización.

Los beneficios más ofrecidos por las empresas son los bonos (57%), la capacitación y el desarrollo (56%), la flexibilidad puntual (55%), los seguros de salud (51%) y programas de bienestar (37%). Sin embargo, los más valorados por los profesionales son la cobertura de salud, la modalidad híbrida de trabajo, los bonos, la capacitación y las oportunidades de movilidad interna.

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Un joven salvadoreño trabaja con entusiasmo en su laptop desde la comodidad de su hogar, con una vista panorámica de la ciudad de fondo, reflejando la creciente tendencia del teletrabajo en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perspectivas para 2026: crecimiento moderado y automatización

De cara al próximo año, el panorama es de cautela optimista. El 60% de las empresas proyecta crecimiento con foco en eficiencia y rentabilidad, mientras solo el 10% prevé ajustes de costos. El 44% planea mantener sus decisiones de inversión y la mayoría tiene previsto conservar o ampliar sus equipos, incluso en un contexto electoral.

Entre las empresas que sí ajustarán salarios, los incrementos proyectados son moderados: el 59% planea alzas de entre 3% y 5%, el 21% entre 6% y 10% y apenas el 6% prevé incrementos superiores al 10%, generalmente reservados para promociones o retención de perfiles críticos.

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Un trabajador de la construcción utiliza una cinta métrica en una estructura de madera, asistido por una interfaz holográfica de inteligencia artificial que destaca y explica los símbolos de la herramienta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En materia de transformación organizacional, 7 de cada 10 compañías planean incorporar automatización e inteligencia artificial, más de la mitad rediseñará su estructura para ganar agilidad y el 48% pondrá el bienestar en el centro de su estrategia de talento.

La brecha de género persiste: el 22% de las mujeres se siente insatisfecha con su salario, frente al 17% de los hombres, quienes además reportan mayor nivel de satisfacción plena. La equidad salarial y la transparencia en los criterios de crecimiento se perfilan como los desafíos más urgentes para las organizaciones peruanas en el corto plazo.

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