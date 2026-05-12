Protestas en la PUCP por nuevo sistema de pensiones: alumnos rechazan eliminación de escalas bajas para ingresantes 2027

El patio de la universidad se convierte en el epicentro de la protesta estudiantil. Con el lema "¡Atención, atención!", los jóvenes alzan su voz, demostrando la fuerza del movimiento estudiantil organizado. X: Gerson Farro

Las protestas estudiantiles marcaron el inicio de una nueva controversia en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Integrantes de la Federación de Estudiantes realizaron un plantón en rechazo al nuevo sistema de pensiones que la universidad aplicará para los ingresantes desde 2027. El reclamo surgió tras la reducción de nueve escalas de pago a solo cuatro categorías regulares, medida que, según los estudiantes, afectará el acceso económico a la educación superior.

La movilización se produjo luego de la difusión oficial del nuevo esquema de financiamiento universitario. La modificación cambia la estructura de pagos y reorganiza el sistema de subvenciones y becas parciales. La universidad precisó que el cambio solo alcanzará a quienes ingresen desde 2027, mientras que los alumnos actuales conservarán las condiciones vigentes.

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La Federación de Estudiantes de la PUCP organizó un plantón contra el nuevo sistema de pensiones.

La principal objeción de los alumnos apunta a la desaparición de las escalas más bajas. Hasta 2026, la universidad mantenía nueve niveles de pago, con pensiones mensuales entre S/ 1.218 y S/ 4.656. Las primeras categorías funcionaban bajo criterios excepcionales vinculados a evaluaciones socioeconómicas.

Desde 2027, el esquema regular quedará dividido únicamente en cuatro escalas identificadas como E1, E2, E3 y E4. Según los datos difundidos por la propia universidad y citados por Vocacción Podcast, la escala más baja tendrá una mensualidad de S/ 2.692 para estudiantes con una carga de 20 créditos.

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Los montos anunciados por la universidad son los siguientes:

E1: crédito de S/ 673, matrícula de S/ 269 y pago mensual de S/ 2.692.

E2: crédito de S/ 819, matrícula de S/ 327 y pago mensual de S/ 3.276.

E3: crédito de S/ 987, matrícula de S/ 395 y pago mensual de S/ 3.948.

E4: crédito de S/ 1.097, matrícula de S/ 439 y pago mensual de S/ 4.388.

La PUCP indicó que estas cifras corresponden al año 2027 y estarán sujetas a variaciones anuales relacionadas con la inflación. También señaló que el Plan Adulto mantendrá un sistema distinto de cálculo.

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La universidad plantea nuevo modelo de subvención

La PUCP implementará desde el semestre 2027-1 un nuevo sistema de pensiones y becas que modifica la estructura de financiamiento para los ingresantes. El modelo reduce las escalas de pago a cuatro niveles y establece nuevos montos mensuales, además de incorporar programas de becas orientados a estudiantes con alto rendimiento académico y necesidades económicas. El cambio será exclusivo para quienes inicien estudios desde 2027, mientras que los alumnos actuales mantendrán su régimen vigente. Fuente: TikTok / Vocacción Podcast

La PUCP sostuvo que el cambio responde a una reorganización interna del sistema de apoyo económico. Según explicó la institución, parte de las subvenciones se encontraban incorporadas dentro de las antiguas escalas de pago, especialmente en los niveles G1, G2 y G3.

En el nuevo esquema, la universidad separará con mayor claridad las escalas regulares y las becas. La institución afirmó que esta modificación permitirá “un mejor cumplimiento de las exigencias de la Ley Universitaria”.

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La universidad también informó que el sistema completo contará con ocho niveles entre escalas y becas. La asignación dependerá de evaluaciones socioeconómicas y académicas aplicadas desde el ingreso de cada estudiante.

De acuerdo con la explicación institucional, la cobertura de los niveles de mayor subvención mantendrá una capacidad similar a la registrada en el ciclo 2026-1. La universidad añadió que incorporará mejoras en los mecanismos de evaluación socioeconómica para determinar los apoyos económicos.

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Reacciones tras el anuncio institucional

El nacimiento de la PUCP significó el inicio de un proyecto académico que con el tiempo se convirtió en uno de los pilares de la educación superior en el país. (Andina)

La difusión del nuevo modelo provocó cuestionamientos dentro de la comunidad universitaria. Los estudiantes que participaron en el plantón señalaron que la eliminación de las escalas inferiores elevará la barrera económica para futuros postulantes.

La protesta se concentró en el impacto del nuevo pago mínimo mensual. Con el sistema actual, existían categorías con cuotas inferiores a S/ 2.000. Desde 2027, el menor monto regular superará los S/ 2.600.

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En paralelo, la universidad defendió la actualización del sistema y afirmó que mantiene un esfuerzo institucional destinado a garantizar el acceso de estudiantes de distintas realidades económicas. Según el pronunciamiento difundido por la PUCP, la modificación también busca fortalecer los mecanismos de evaluación y acompañamiento.

La institución anunció además la apertura de espacios de diálogo dirigidos a la comunidad universitaria para resolver dudas sobre el funcionamiento del nuevo sistema de pensiones y becas. En el comunicado institucional, la universidad señaló: “Somos conscientes de que se trata de un tema sensible y de que la complejidad del nuevo sistema no siempre ha sido fácil de transmitir”.

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Universidad pide respeto durante el debate

En el mismo pronunciamiento, la PUCP pidió que las discusiones vinculadas al nuevo esquema económico se desarrollen “en un marco de respeto, tolerancia y escucha mutua”.

La universidad también indicó que busca preservar la convivencia dentro de la comunidad universitaria “sin agresiones ni situaciones que afecten la integridad de las personas”.

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Mientras continúan las protestas estudiantiles y las discusiones internas, el nuevo sistema de pensiones permanece programado para entrar en vigencia con los ingresantes de 2027.