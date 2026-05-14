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Kiara Montes desmintió que es hincha de Universitario e hizo revelación sobre Alianza Lima: “Voy a decepcionar a bastante gente”

La capitana de Regatas Lima expresó su interés por el fútbol y aclaró su posición respecto a la simpatía por algún club

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La capitana de Regatas Lima habló de su gusto por el fútbol. Créditos: Sómos Vóley / Latina TV.

Kiara Montes reapareció ante las cámaras tras el quinto puesto de Regatas Lima en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. La voleibolista nacional se refirió a los rumores que la vincularon con Universitario de Deportes.

Durante una entrevista con Sómos Vóley, Montes fue consultada sobre su supuesto vínculo como hincha de Universitario, ya que se especulaba que ese sería el motivo de su interés en jugar por el equipo ‘merengue’ la próxima temporada.

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La atacante peruana desestimó las versiones con una respuesta directa: “En verdad, voy a decepcionar a bastante gente. No soy hincha de ningún equipo y en verdad me da pena porque mi familia no es futbolera”.

A pesar de ello, la capitana de Regatas Lima mencionó que le habría gustado que su familia disfrutara del fútbol para vivir de cerca la pasión de este deporte. Reveló que esto no le impidió visitar los estadios de Universitario y Alianza Lima, donde pudo experimentar el ambiente futbolero.

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“Pero sí me hubiera gustado que sea o que le guste el fútbol y ser hincha de algún equipo. He tenido la oportunidad de ir a ambos estadios y ambos me han parecido una locura. En ambas oportunidades me he contagiado del entusiasmo de los hinchas”, señaló.

Montes concluyó reafirmando que no es fanática de Universitario ni de Alianza Lima: “Es un sentimiento muy lindo poder saber lo que se vive en los estadios de fútbol, pero realmente no soy hincha de ningún club”.

Kiara Montes desmintió que es hincha de Universitario en medio de rumores de su fichaje en el club 'crema'.
Kiara Montes desmintió que es hincha de Universitario en medio de rumores de su fichaje en el club 'crema'.

¿Por qué no fichó por Universitario?

Kiara Montes explicó por qué no fichó por Universitario de Deportes para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. La jugadora negó haber tenido conversaciones con el club durante el último periodo de transferencias y aseguró que los rumores sobre su posible llegada carecen de fundamento.

La deportista aclaró que solo existió un acercamiento con la ‘U’ la temporada anterior, pero no avanzó porque tenía un año más de contrato con Regatas Lima y otras razones personales para permanecer en el club. En su momento, agradeció el interés de Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo, pero decidió continuar en Chorrillos.

Según la propia Montes, este año no hubo contacto alguno con Universitario: “No tuvimos la oportunidad de hablar, así que lo desmiento totalmente, porque este año no he tenido conversaciones con Universitario. También me sorprendió porque había muchas fuentes y páginas oficiales de vóley que, en teoría, deberían saber qué cosas decir y qué no. Esta temporada con Universitario fue un invento total, no he tenido ni una conversación”.

Por otro lado, la capitana de Regatas estuvo cerca de incorporarse a la Universidad San Martín, club que ya había mostrado interés en temporadas anteriores y mantuvo diálogo directo con la gerenta Yudy Balcazar.

“La dirigente del equipo me dijo: ‘Ya, la tercera es la vencida’. Nos hemos juntado en diferentes años. Estuve muy cerca de decirles que sí, pero por otros temas al final no se concretó”, detalló la jugadora.

La jugadora peruana también detalló qué pasó con Universitario. Créditos: Somos Vóley / Latina.

Kiara Montes seguirá en Regatas Lima

Kiara Montes, referente de Regatas Lima, decidió renovar su vínculo con el club por dos temporadas adicionales, conforme al reglamento de la Federación Peruana de Vóley (FPV). La continuidad de la atacante responde a su identificación con la institución y al objetivo de superar el resultado de la última campaña, en la que las ‘celestes’ no lograron ubicarse entre los tres primeros puestos, algo que sí había conseguido en temporadas previas.

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