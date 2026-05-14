AdP convoca Licitación Pública Internacional para la Adquisición de Equipamiento para Cableado Estructurado y para el Sistema de Comunicación en seis aeropuertos del país

Foto: Aeropuertos del Perú S.A.

Aeropuertos del Perú S.A. (AdP) anunció la Licitación Pública Internacional LPI N° 003-2026-AdP. El objetivo es seleccionar al postor que presente la mejor oferta técnico-económica para la Adquisición de Equipamiento para Cableado Estructurado y para el Sistema de Comunicación para los Aeropuertos de Anta, Cajamarca, Chachapoyas, Piura, Pucallpa y Talara.

El valor referencial máximo para esta convocatoria es de US$ 1,327,351.76 (Un millón trescientos veintisiete mil trescientos cincuenta y uno con 76/100 dólares americanos), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el total de la obra.

La inscripción de postores en el registro de participantes se realizará hasta el 28 de mayo de 2026 a través del correo concursos.compras@adp.com.pe. Además, las empresas interesadas deberán presentar sus propuestas el viernes 17 de julio de 2026, siguiendo el procedimiento indicado en las bases, precisa AdP.

La información sobre esta convocatoria y el cronograma del proceso están disponibles en: https://www.adp.com.pe, en la ruta: “Haz negocios con AdP > Participa en nuestros concursos > RedAdP > Adquisiciones > LPI-003-2026-AdP”.

El aviso oficial fue publicado el 14 de mayo de 2026 por el comité encargado del concurso público.