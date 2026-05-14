Camisea no descarta que los contratos de exportación del gas tengan que ser renegociados con el próximo gobierno

Camisea. Los contratos de concesión para la explotación de gas en Perú son por 40 años y no son prorrogables, por ahora.

El Consorcio Camisea reconoció que una eventual extensión de los contratos de exportación de gas natural del Lote 56 tendría ser renegociada entre PERU LNG, responsable de los envíos y con quien comparte a uno de sus principales accionistas, y el próximo gobierno.

Los contratos del Lote 56 comenzaron en julio de 2004 y terminarán en 2044, tras ser celebrados con el Estado peruano mediante Decreto Supremo N° 033-2004-EM.

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Sin embargo, el contrato de exportación vence en 2028, con una extensión hasta 2031 debido a condiciones de fuerza mayor establecidas en los acuerdos. Este periodo coincide con el cambio de mando en Perú.

La exportación del gas estará en la agenda del próximo gobierno

Pese a que Camisea abastece el 96% del gas consumido en Perú, produce el 70% del GLP local y suministra el 40% de la energía de la matriz eléctrica nacional, la exportación sigue siendo el núcleo del negocio.

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“No es Camisea la que tiene que negociar, eso lo tiene que negociar PERU LNG, y seguramente, forma parte de su estrategia”, dijo Germán Álvarez, vicepresidente de Operaciones y Servicios Integrados de Pluspetrol.

Hunt Oil es el principal vínculo entre ambos consorcios, con participación significativa tanto en Camisea (25,2%) como en PERU LNG (35%), lo que le otorga un rol estratégico en todo el proceso.

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El contrato de licencia del Lote 88 comenzó en el año 2000 y vence en 2040, mientras que el contrato del Lote 56 vence en 2044.

La capacidad máxima de producción de Camisea es de 1.850 millones de pies cúbicos diarios (MMPCD) de gas natural. La producción actual se ubica en 1.650 millones de pies cúbicos diarios.

Para la exportación se destinan aproximadamente 700 MMPCD, mientras que se reinyectan 290 MMPCD, lo que equivale al 20% de la producción diaria del consorcio liderado por Pluspetrol.

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“Para Camisea es importante que haya alguien que exporte, porque sostiene gran parte del negocio; pero para el Perú también lo es, porque trae la riqueza y los ingresos que le ha dado al país”, continuó Álvarez.

La ruta del gas de Camisea: de la selva a la costa y al mundo

¿Pero cómo funciona, precisamente, el negocio? El Consorcio Camisea maneja dos yacimientos: el Lote 56, enfocado en la exportación, y el Lote 88, que se destina al mercado interno. Ambos en Cusco.

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En los alrededores, se encuentran el Lote 57, operado por Repsol, cuyo gas también se exporta a través de la infraestructura de Camisea. Próximamente, se sumará el Lote 58, operado por la estatal china CNPC.

El gas se transporta en barcos tras ser enfriado a -162 °C y convertido en gas natural licuado (GNL), lo que reduce su volumen unas 600 veces. Luego se regasifica.

El consorcio despacha su producción a través de uno de los ductos de Transportadora de Gas del Perú (TGP), que en marzo registró un accidente en su ducto principal hacia Lima (son ramificaciones diferentes).

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El gas del Lote 56 es llevado hasta Pampa Melchorita, en Ica, donde PERU LNG se encarga del proceso de licuefacción y de la exportación al mercado internacional, sobre todo a destinos en Asia y Europa.

Para Pluspetrol, Camisea es la segunda operación de gas natural más importante de Sudamérica, solo detrás de Vaca Muerta, en Argentina. Álvarez compara el desarrollo de ambos proyectos con el de Venezuela o Bolivia, donde la nacionalización “trajo bonanza inicial pero, al no reponer reservas, la producción cayó con el tiempo”.

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La renegociación de la exportación, un tema de toda la cadena

Aunque se estima que a Camisea, en su conjunto, le queda gas para otros 16 años, el Lote 56 se encuentra en fase declinante. En 2021, Osinergmin estimó que su vida útil podría alargarse una década adicional. Hoy el Consorcio tramita una autorización ante Senace para ampliar ese horizonte.

Además, muestra interés en explorar otras zonas, como el Candamo, pero no sin que antes “el gobierno resuelva los temas ambientales y establezca condiciones específicas”, por tratarse de reservas protegidas. Con todo, la exportación es clave.

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Camisea es el productor del gas natural, mientras que la masificación en hogares, transporte e industrias del Perú depende de otras empresas de la cadena.

“La extensión de estos acuerdos [para la exportación] es un tema que debe ser discutido por toda la cadena del gas, buscando el mejor escenario para las partes involucradas y la continuidad del proyecto”, dijo a su turno Claudio Vásquez, director de asuntos externos y sostenibilidad de Pluspetrol.

A mayo de 2026, el gas natural en EEUU cotiza entre 2,80 y 2,90 USD/MMBtu y el TTF europeo entre 44 y 47 EUR/MWh, en un contexto de exportaciones récord de GNL y alta volatilidad por tensiones en Oriente Medio.

“Al analizar los números, observamos que cerca del 40% de las regalías, aportes a la renta y valores sobre el PBI que genera Camisea provienen del mercado de exportación, lo que representa un aporte muy relevante para el país”, destacó Vásquez.