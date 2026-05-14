Empresa Galaga insiste en contratar con la ONPE para la segunda vuelta: “Queremos limpiarnos la cara”

Cristian Castillo Luna, abogado de la empresa logística, indicó que la adjudicación del contrato durante la primera vuelta no se hizo “de malas maneras”. (Foto: Composición - Infobae)

La empresa Servicios Generales Galaga SAC, acusada de haber incumplido con la distribución del material electoral durante la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026, anunció por medio de su abogado, Cristian Castillo Luna, que insistirá en competir por el contrato de distribución de material electoral para la segunda vuelta con la intención de “limpiar su nombre”.

En conversación con RPP, el representante de Galaga aseguró que la empresa no ha cometido ningún delito y acusó a la ONPE de incumplir el contrato de transporte de material electoral. “Si nosotros decimos que Gálaga sería imprudente por participar, también sería imprudente la ONPE de llevar a cabo la segunda vuelta, porque quienes incumplieron el contrato de transporte no fue Gálaga, sino fue ONPE”

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Castillo Luna explicó que, a pesar de las acusaciones contra la empresa y contra la ONPE, busca ganar la licitación para distribuír otra vez el material electoral en un intento por “lavarse la cara” y “demostrar al pueblo peruano que somos capaces de ganar nuevamente este concurso para que quede claro y de manera eficiente que no hemos obtenido el contrato de manera irregular, ni hemos formado parte de una colusión como pretende la Fiscalía. No existe ningún tipo de delito”.

Galaga afirma que ONPE no ha pagado el primer contrato

Mientras que Servicios Generales Galaga SAC insiste en que no ha cometido delito alguno y busca adjudicarse un nuevo contrato con ONPE, también ha informado que aún no se le ha pagado otros dos contratos suscritos para la primera vuelta por un monto aproximado de 8 millones de soles.

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Retrasos en elecciones: ONPE apunta a Galaga SAC y revela millonario contrato

Según informó Castillo Luna a RPP, “no tenemos el pago del segundo proceso, del primero tampoco, absolutamente nada. Yo he estado en una reunión particular con la ONPE, nos dijeron que nos iban a pagar la próxima semana, pero no aclararon a partir de cuándo”.

El abogado responsabilizó a la ONPE por las demoras de la jornada electoral del 12 de abril. Detalló que la empresa entregó 500 vehículos, que estuvieron listos para operar desde el domingo previo al evento, cargando 80 camiones diarios, pero que una parte central del material electoral no fue entregada a tiempo por la entidad electoral.

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Por otro lado, el abogado Castillo Luna consideró que en la segunda vuelta no se repetirá el problema logístico que marcó la primera elección. Esta vez, enfatizó que “ya no se trasladarán los equipos tecnológicos que generaron la mayor parte de las complicaciones”.

Gálaga anuncia acciones legales contra Piero Corvetto

Frente a la falta de pago y las denuncias que los señalan como responsables de las demoras, Servicios Generales Galaga SAC anunció que interpondrá una querella por difamación contra la ONPE y el anterior jefe de la institución, Piero Corvetto, luego de que los responsabilizaran públicamente del retraso en la distribución del material electoral.

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Piero Corvetto lideró la ONPE más de 5 años. Foto: ONPE

El abogado de la empresa advirtió que, si Galaga es excluida del próximo proceso de selección, se activarán todos los mecanismos legales disponibles para defender la libre concurrencia de postores en concursos estatales.

Cristian Castillo Luna, en nuevas declaraciones a RPP, reiteró: “Hemos entregado toda la flota de vehículos a la ONPE conforme al acuerdo y la empresa aún no recibe el pago de alrededor de 8 millones de soles por los servicios prestados. Defendemos nuestro derecho a participar en futuras licitaciones y mantenemos la total transparencia y legalidad en nuestras actuaciones”.

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