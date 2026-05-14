Monserrat Seminario revela cómo reaccionaron sus hijas a la nueva relación de Melcochita con joven de 22 años

Monserrat Seminario, con un gesto de reclamo, observa a Melcochita y Heydi Amado abrazados y sonrientes, rodeados de corazones que simbolizan su evidente amor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Monserrat Seminario se pronunció luego de que el comediante Pablo Villanueva, conocido como “Melcochita”, fuera expuesto en televisión con una nueva pareja. La polémica surgió tras la difusión de imágenes donde se ve al humorista de 89 años en actitudes cariñosas con Heydi Amado, una joven de 22 años, a poco tiempo de terminar su relación anterior.

En declaraciones públicas, Seminario explicó que la joven no era una desconocida para la familia. Contó que Heydi Amado vivió en su casa durante dos años y que la trataban como a una hija.

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“Esa chica vivió en mi casa durante dos años, trabajaba en mi casa, mis sospechas eran ciertas, la verdad siempre sale a la luz”, expresó.

Monserrat Seminario revela cómo conoció a joven cercana a Melcochita: “Me decía mamá”. Captura: Magaly TV La Firme.

De esta manera, la madre de las hijas de Melcochita confirmó que ya intuía el vínculo, aunque insistió en que no le sorprendió ni le afectó personalmente la noticia del romance.

A pesar de mantener la calma frente a la situación, Seminario subrayó que lo realmente grave para ella es la reacción de sus hijas al enterarse de la relación.

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“Lo que me afecta es que mis hijas le tengan repudio a su padre, porque su papá también la crió como una hija y prácticamente se ha metido con su hija o nieta”, afirmó. Según relató, cuando las niñas vieron las imágenes del ampay en televisión, ambas tuvieron una reacción intensa: lloraron y vomitaron al descubrir a su padre con la joven que consideraban parte de la familia.

Seminario contó que la exposición mediática tuvo consecuencias directas para sus hijas, en especial para la menor, quien ya fue víctima de bullying en el colegio tras la aparición de las imágenes. “Desde el día que comenzó todo esto, a mi hija menor ya le estaban haciendo bullying, pero a él (Melcochita) le dio igual”, señaló.

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El humorista Melcochita aparece junto a una joven de 22 años en diversas situaciones, mientras Monserrat Seminario afirma que es su nueva pareja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la entrevista, Seminario también cuestionó la autenticidad de la nueva pareja de su exesposo. Manifestó dudas sobre los verdaderos sentimientos de Amado hacia el comediante y calificó la relación como interesada. “¿Tú crees que esa chibola lo va querer? ¿Es amor al chancho o a los chicharrones? Esa chica juega a tres cachetes, no es ninguna santa”, declaró a Trome.

Melcochita confirmó su romance con joven de 22 años

Melcochita confirmó públicamente su relación sentimental con Heidy Amado, una joven de 22 años, en el programa Magaly TV La Firme, luego de ser captado en actitudes cariñosas en una salsoteca.

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El humorista sorprendió al declarar: “Estoy enamorado de ella... yo pensaba que me iba a rechazar, nos comprendemos”. Con esta afirmación, dejó en claro que el vínculo con Amado trasciende el ámbito profesional.

El propio Melcochita explicó que la conexión con Heidy se sustenta en la comprensión mutua y el apoyo emocional que han desarrollado lejos de los reflectores. Tras la difusión de las imágenes, la pareja decidió oficializar su romance, que hasta ese momento prefería mantener en privado.

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El humorista Pablo Villanueva, conocido como Melcochita, oficializó su romance con la joven enfermera Heidy Amado y compartió cómo es su relación lejos de las cámaras. ATV: Magaly Tv la Firme.

Durante la entrevista en el set, la panelista Mónica Cabrejos preguntó a Heidy sobre la naturaleza de su relación. “¿Te sientes plena con Pablo y en todos los aspectos y no solo en lo carnal?”, consultó. Heidy respondió con seguridad y afirmó: “Sí, en todos los aspectos me siento totalmente bien... te soy sincera que sí, me siento bien”.

La relación, ahora reconocida públicamente, marca una nueva etapa en la vida sentimental del reconocido humorista peruano.

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