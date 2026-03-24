Perú

“La anemia se combate comiendo”: La polémica frase de César Acuña que incendió las redes sociales en pleno Debate presidencial 2026

La intervención del líder de APP provocó memes masivos en X, donde usuarios ironizaron su respuesta con comentarios como “la solución es tomar agua”, en alusión a su explicación

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El candidato de Alianza para el Progreso, César Acuña, explica su estrategia para lograr 'anemia cero' en el Perú. Su propuesta se centra en fortalecer la agricultura mediante una fuerte inversión y la provisión de agua, creando un ciclo de buena alimentación y salud.

En medio del Debate Presidencial 2026 organizado por el JNE, el bloque de preguntas ciudadanas marcó uno de los momentos más comentados de la jornada. Este segmento permitió que ciudadanos formulen interrogantes directas a los candidatos, obligándolos a responder sin filtros sobre problemas urgentes que afectan al país, como la anemia y desnutrición infantil en el Perú.

Fue en este espacio donde Juan Enrique Polo López, representante de Chorrillos, puso sobre la mesa una preocupación persistente: los altos índices de malnutrición en niños, pese a más de diez años de programas estatales con resultados limitados. La pregunta buscaba respuestas concretas y medidas de corto plazo. Sin embargo, la intervención del candidato de Alianza para el Progreso, César Acuña, rápidamente se trasladó a redes sociales, donde fue convertida en memes virales, burlas y comentarios irónicos por parte de los usuarios.

César Acuña insiste en que la anemia se combate con alimentación y agricultura

Fotografía: JNE
Fotografía: JNE

Al tomar la palabra, César Acuña centró su respuesta en una idea que ya ha repetido en anteriores ocasiones: que la solución a la anemia infantil en el Perú depende principalmente de mejorar la alimentación a través del impulso al sector agrícola.

Lo fundamental para que no haya anemia es la alimentación”, afirmó. En esa línea, agregó que su propuesta consiste en invertir en la agricultura, bajo un esquema que describió como un “ciclo”: “Si hay una buena agricultura, hay una buena alimentación, hay una buena salud y al último tenemos cero anemia”.

El candidato también hizo énfasis en la necesidad de garantizar recursos hídricos para el agro. “Para que haya agricultura tiene que haber agua”, indicó, señalando que su eventual gobierno priorizaría la inversión en infraestructura para los agricultores. Según explicó, esta estrategia permitiría mejorar la producción de alimentos y, como consecuencia, reducir los niveles de anemia.

Asimismo, mencionó que el Estado debería destinar “miles de millones de soles” de forma sostenida para alcanzar el objetivo de erradicar este problema. “Tenemos que gobernar no solamente pensando en el presente, tenemos que gobernar pensando en el futuro”, añadió durante su intervención.

No obstante, su planteamiento no es nuevo. En 2024, durante un evento vinculado al sector agrario en el marco de APEC, el propio Acuña ya había señalado que “el camino para desterrar la anemia es la agricultura”. De igual forma, en 2022, cuando postulaba al Gobierno Regional de La Libertad, sostuvo que mejorar la producción agrícola permitiría eliminar este problema en su región.

Respuesta de César Acuña genera burlas masivas y lo convierte en blanco de memes

Captura: X (Twitter)
Captura: X (Twitter)

La intervención de César Acuña en el bloque de preguntas ciudadanas del Debate Presidencial 2026 no tardó en explotar en redes sociales, pero no precisamente por la solidez de su propuesta. Su frase “lo fundamental para que no haya anemia es la alimentación” fue rápidamente reducida por los usuarios a una idea considerada simplista, desatando una avalancha de memes que ironizaban su respuesta como una obviedad.

En X (antes Twitter), la reacción fue inmediata: publicaciones virales resumían su planteamiento con frases como “la solución es tomar agua”, en alusión a su insistencia en que la agricultura —y el acceso al recurso hídrico— resolvería el problema. Otros usuarios replicaron con tono sarcástico el “ciclo del agua” que describió el candidato, comparándolo con explicaciones básicas o escolares, lo que intensificó el tono burlón de la conversación digital bajo el hashtag #DebatePresidencial.

Captura: X (Twitter)
Captura: X (Twitter)

Incluso figuras públicas y cuentas con alta visibilidad se sumaron a las críticas en clave humorística. “A Acuña lo deberían traer todos los días. Sino, ¿de quien nos vamos a reír?”, escribió Rosa María Palacios, reflejando el tono dominante en redes. Memes con referencias a situaciones cotidianas, imágenes editadas y capturas del debate posicionaron a César Acuña como tendencia, pero desde un ángulo marcado por la ironía y el cuestionamiento a la profundidad de su respuesta frente a un problema estructural del país.

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