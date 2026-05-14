Melcochita niega usar Viagra en vivo y su joven pareja lo confirma con fuerte confesión íntima: “Me siento bien”

Melcochita decidió responder públicamente a las afirmaciones de Monserrat Seminario y defendió su vida privada frente a cámaras. Captura: Magaly TV La Firme.

Lo que parecía ser una entrevista más sobre el romance de ‘Melcochita’ terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados en Magaly TV La Firme este 13 de mayo. El reconocido humorista apareció en el set de Magaly Medina acompañado de Heydi Amado, la joven enfermera con quien oficializó recientemente su relación sentimental, y ambos terminaron hablando sin filtros sobre su vida íntima.

La conversación tomó un giro inesperado cuando salió nuevamente a relucir el tema de la famosa “pastillita azul”, luego de las declaraciones que había realizado días atrás Monserrat Seminario, expareja del artista. El asunto ya había generado polémica en programas de espectáculos y redes sociales, pero esta vez fue el propio Pablo Villanueva quien decidió enfrentarlo públicamente.

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Durante la entrevista, Melcochita quiso desmentir directamente las afirmaciones que aseguraban que recurría al consumo de Viagra para mantener relaciones íntimas. Lejos de esquivar el tema o responder de forma incómoda, el artista optó por abordar la situación con naturalidad y hasta con algo de humor frente a las cámaras.

Melcochita responde sin filtros a Monserrat tras decir que usa la “pastillita azul”. Captura: Magaly TV La Firme.

Melcochita niega usar la “pastillita azul” y su pareja lo defiende en vivo

El cómico sorprendió al dirigirse directamente a Heydi Amado para pedirle que aclarara públicamente la situación. Su pregunta dejó atónitos a los presentes en el set. “Di la verdad, ¿yo tomo esas pastillas? y cómo te sientes conmigo?”, lanzó Melcochita mirando a su pareja.

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La joven no dudó en responder y negó tajantemente las versiones difundidas anteriormente por Monserrat Seminario. “No toma”, respondió Heydi de forma inmediata.

Sin embargo, el momento no quedó ahí. La conversación continuó avanzando y derivó en preguntas mucho más personales sobre cómo es actualmente la relación entre ambos. A pesar de la evidente diferencia de edad, la joven aseguró sentirse cómoda y feliz junto al humorista peruano.

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Melcochita responde sin filtros a Monserrat tras decir que usa la “pastillita azul”. Captura: Magaly TV La Firme.

Las declaraciones provocaron diversas reacciones entre los panelistas del programa, quienes aprovecharon el momento para profundizar aún más en la dinámica sentimental de la pareja. Una de las intervenciones más comentadas fue la de Mónica Cabrejos, quien quiso saber si el bienestar de Heydi iba más allá de lo físico.

“¿Te sientes plena con Pablo y en todos los aspectos y no solo en lo carnal?”, preguntó la panelista. La joven volvió a responder sin rodeos y dejó claro que atraviesa una etapa tranquila al lado del artista. “Sí, en todos los aspectos me siento totalmente bien... te soy sincera que sí, me siento bien”, expresó.

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Melcochita responde sin filtros a Monserrat tras decir que usa la “pastillita azul”. Captura: Magaly TV La Firme.

El romance entre Melcochita y Heydi Amado salió a la luz luego de que ambos fueran captados juntos en distintas ocasiones. Posteriormente, la pareja decidió oficializar públicamente su vínculo sentimental y desde entonces no han dejado de ser tema de conversación dentro de la farándula local.

Uno de los aspectos que más llama la atención del público es precisamente la diferencia generacional entre ambos. Mientras Melcochita tiene 84 años, Heydi es una joven veinteañera.

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Pese a ello, tanto el humorista como su pareja parecen decididos a mostrarse unidos y responder abiertamente a las especulaciones que circulan sobre su relación. Durante la entrevista en ‘Magaly TV La Firme’, ambos dejaron entrever confianza y complicidad, incluso cuando se abordaron temas sumamente personales.

Melcochita responde sin filtros a Monserrat tras decir que usa la “pastillita azul”. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Qué dijo Monserrat Seminario sobre Melcochita?

La polémica surgió luego de que Monserrat Seminario hablara públicamente sobre la vida privada del humorista en la edición previa del programa. La expareja de Melcochita aseguró que el artista recurría frecuentemente al Viagra y manifestó preocupación por los posibles riesgos que esto podría ocasionarle debido a su edad.

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“Yo lo único que pido es que no tome mucho Viagra. Él se toma dos de una, le puede dar un infarto y mis hijas se pueden quedar sin papá”, declaró Monserrat durante su aparición televisiva.

El humorista Melcochita aparece junto a una joven de 22 años en diversas situaciones, mientras Monserrat Seminario afirma que es su nueva pareja. (Imagen Ilustrativa Infobae)