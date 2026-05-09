San Martín reveló que Universitario está negociando pase de Aixa Vigil para la próxima Liga Peruana de Vóley: “Tienen que estar las chicas que quieran estar”

Yudy Balcázar, gerente deportivo de las ‘santas’, dio detalles de las negociaciones con la 'U' para fichar a la punta nacional. (Ovación)

Aixa Vigil es uno de los nombres que más suena en el mercado de pases de cara a la próxima Liga Peruana de Vóley. Su futuro es incierto a pesar que tiene contrato vigente con San Martín porque se conoció que Universitario de Deportes quiere tenerla en su plantel.

Todo parecía parte de los rumores, pero se terminó de confirmar que la especulación es real. Yudy Balcázar, gerente deportivo de las ‘santas’, reveló que la ‘U’ está negociando por el pase de la punta nacional.

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La directiva dio detalles de la transacción que se viene realizando por la voleibolista. Eso sí, dejó en claro que no buscará retenerla porque respetará su decisión de cambiar de camiseta la siguiente campaña.

“Aixa tendría que quedarse un año más, pero si decide irse, le daría su carta pase. Mira, como les digo siempre, yo tengo casi tres reuniones al año con todas las categorías y les recalco que en el equipo tienen que estar las chicas que quieren estar en el equipo. Es como un trabajo; qué horrible es trabajar en un sitio que no te gusta. Trabajas sin ganas, entonces para qué”, apuntó Balcázar en entrevista con Ovación.

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Además, aseguró que ya dio el monto para rescindir contrato, y todo dependerá de las ‘pumas’. "Si quiere su carta pase; la negocio. Yo creo que nos hemos puesto de acuerdo con la ‘U’; bueno, yo lo he dicho, hablé con ellos".

El jefe polideportivo detalló si existe posibilidad de que la punta peruana deje la Universidad San Martín. Créditos: De Una / Ovación.

“No es una jugadora de mil soles”

La posible llegada de Aixa Vigil a Universitario de Deportes ha despertado gran atención entre los aficionados, quienes ven en ella una pieza clave para la próxima Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Actualmente, la jugadora pertenece a la Universidad San Martín, lo que complica cualquier negociación inmediata.

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Fabrizio Acerbi, responsable del área polideportiva del club crema, habló sobre el tema y dejó claro que todo depende de la situación contractual de Vigil. “Si yo digo sí, los hinchas ya mañana traen y si no la traigo te matan. Si no, oye, ¿cómo rechazas a ella? Mientras tenga vínculo con algún club, es imposible. No vamos a entrar a eso, no podemos”, expresó el directivo en De Una, dejando en evidencia la dificultad de gestionar su fichaje en este momento.

Acerbi manifestó su interés en sumar a Vigil, destacando su afinidad con la ‘U’, pero subrayó que la operación estaría condicionada tanto por su contrato vigente como por el aspecto económico. El dirigente reconoció que la Universidad San Martín paga salarios elevados y que Vigil tiene una cotización acorde a su experiencia. “Tampoco descarto decir no, tendría que ver el momento para llegar y decidir qué hay. No es una jugadora de mil soles, está claro. Lo vale, cuando llegue el momento, lo analizaremos para ver si se puede o no”, concluyó.

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Universitario insiste por fichar a Aixa Vigil para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.