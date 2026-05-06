Perú

Docentes nombrados tendrán cinco años para obtener grado de maestro: Solo aplica a este grupo

Se promulga la Ley, luego que el Pleno aprobará un dictamen orientado a dar nombramiento extraordinario a docentes en institutos y escuelas de educación superior tecnológica, artística y pedagógica del sector público

Guardar
Profesor enseñando clases
Docentes no tendrán que cumplir un requisitos esencial para nombrarse, y podrán aplazarlo. - Crédito Andina

El Poder Ejecutivo promulgó la Ley que modifica a su vez la Ley 32086 orientada al nombramiento extraordinario de docentes contratados en institutos y escuelas de educación superior tecnológica, artística y pedagógica del sector público.

La medida, en palabras del presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, Segundo Montalvo, busca “fortalecer la carrera pública docente en la educación superior tecnológica, artística y pedagógica”. En la práctica lo que hará es cambiar un requisitos indispensable para este nombramiento.

PUBLICIDAD

Se establecerá un plazo de cinco años para que los docentes nombrados obtengan el grado de maestro, sin que ello afecte su estabilidad laboral. Actualmente, este es un requisito previo al nombramiento, que aplica para “docentes contratados en los institutos y escuelas de educación superior tecnológicas, artísticas, de folklore, de música y pedagógicas públicas”.

Profesores de escuelas de arte y otros podrán ser nombrados y tener tiempo para cumplir el requisito del grado de 'maestro'. - Crédito Pronabec
Profesores de escuelas de arte y otros podrán ser nombrados y tener tiempo para cumplir el requisito del grado de 'maestro'. - Crédito Pronabec

Flexibilizan requisito para nombramiento

Según la Ley ahora los docentes son nombrados cuando acrediten cumplir con los “requisitos mínimos para acceder a la primera categoría de la carrera pública del docente en los institutos de educación superior y en las escuelas de educación superior, establecidos en el artículo 69 de la Ley 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes”.

PUBLICIDAD

Sin embargo, ahora para el requisito de grado de maestro, los docentes tienen un plazo perentorio de cinco años para obtenerlo, contados desde la fecha de su nombramiento. Es decir, ya no tendrán que ser maestros para ser nombrados, sino que ese plazo podrá darse durante los primeros cinco años en que laboran nombrados.

Asimismo, la Ley señala que “el incumplimiento de este requisito esencial sobrevenido constituye causal de término de la relación laboral”.

El plan también incluye la instalación de cámaras de vigilancia interconectadas con la Policía, así como la elaboración de un mapa de riesgo que identifica zonas con mayor incidencia delictiva. Video: Minedu

Sobre la CTS

“A los docentes nombrados se les reconoce, de manera integral, el tiempo de servicios prestados en instituciones educativas públicas bajo la condición de contratados”, acota la Ley.

Este tiempo ahora será considerado para lo siguiente:

  • La recategorización directa en la Carrera Pública Docente hacia la categoría superior que corresponda, pudiendo acceder a la segunda, tercera, cuarta o quinta categoría en los Institutos de Educación Superior (IES), o a la segunda, tercera o cuarta categoría en las Escuelas de Educación Superior (EES), conforme a la experiencia profesional acreditada y a los requisitos establecidos en la Ley 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes
  • El cómputo de la asignación por tiempo de servicios al cumplir veinticinco y treinta años en la carrera, aplicando los porcentajes correspondientes sobre la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) de su categoría
  • El cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a razón del cien por ciento de la RIM por año de servicio, proporcional por mes y día, contabilizado desde el inicio del vínculo laboral en el sector educación.
Segundo Montalvo no se presentó a la sesión. (Foto: Andina)
El dictamen salió de la Comisión de Educación, liderada por Segundo Montalvo. - Crédito Andina

“El Poder Ejecutivo, en un plazo no mayor de sesenta días calendario, contados desde la entrada en vigor de la presente ley, aprueba las normas adicionales necesarias para la implementación de las modificaciones dispuestas por esta ley, incluyendo los criterios para la recategorización directa y los mecanismos de verificación del cumplimiento de requisitos”, añade la norma.

Temas Relacionados

Nombramiento docenteDocentes de arteMineduperu-noticias

Más Noticias

Retiro de CTS aún está vigente: ¿Hasta cuándo podré sacar el 100% del dinero?

La CTS viene con retiro disponible. El pago debe hacerse hasta el viernes 15 de mayo, pero podrá sacarse hasta el 100% del dinero

Retiro de CTS aún está vigente: ¿Hasta cuándo podré sacar el 100% del dinero?

Depósito de CTS llega máximo este 15 de mayo: Estos son los requisitos para recibirla

No todos los trabajadores recibirán la CTS. Para percibir este pago no solo se debe estar formalizado, sino también se debe laborar una cantidad de horas mínima

Depósito de CTS llega máximo este 15 de mayo: Estos son los requisitos para recibirla

MINEM designa a Paolo Alzamora, exempresario del Reinfo, como nuevo Director General de Minería

Enroque. Paolo Andrés Alzamora pasa del Ingemmet a la DGM en medio de un proceso crítico de formalización que involucra a más de 50 mil mineros en todo el país

MINEM designa a Paolo Alzamora, exempresario del Reinfo, como nuevo Director General de Minería

“A veces el talento no alcanza”: el esfuerzo detrás del éxito de Sandra Ostos y Esmeralda Sánchez en Alianza Lima

Las jugadoras ‘íntimas’ resaltaron el compromiso diario, el cuidado físico y mental, y el respaldo institucional como factores clave en el éxito del equipo

“A veces el talento no alcanza”: el esfuerzo detrás del éxito de Sandra Ostos y Esmeralda Sánchez en Alianza Lima

Erick Delgado pidió reforma en el plantel de Sporting Cristal tras derrota ante Palmeiras: “Muchos jugadores han cumplido su ciclo”

El exfutbolista cuestionó el accionar del cuadro ‘celeste’ ante el ‘verdao’ por la Copa Libertadores y aseguró que debe haber salidas y fichajes. Catriel Cabellos también se pronunció por la caída ‘rimense’

Erick Delgado pidió reforma en el plantel de Sporting Cristal tras derrota ante Palmeiras: “Muchos jugadores han cumplido su ciclo”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNE niega encuentro entre Roberto Burneo y Luis Galarreta en Panamá: “Fue una escala de 33 minutos”

JNE niega encuentro entre Roberto Burneo y Luis Galarreta en Panamá: “Fue una escala de 33 minutos”

Elecciones Perú 2026: ¿auditoría internacional podría dilatar la segunda vuelta del 7 de junio y la asunción presidencial del 28 de julio?

Segunda vuelta electoral: ¿Cuáles son las promesas de Keiko Fujimori en materia de Educación?

TC podría admitir la demanda de la Municipalidad de Lima contra el JNE en una semana, afirma abogado de la MML

Elecciones 2026: ¿Es viable implementar una auditoría internacional a los sistemas de la ONPE?

ENTRETENIMIENTO

“Hay que vivir al máximo, nada te llevas”: Natalia Salas compartió su testimonio de lucha contra el cáncer

“Hay que vivir al máximo, nada te llevas”: Natalia Salas compartió su testimonio de lucha contra el cáncer

Magaly Medina arremete contra Laura Spoya por manejar con licencia suspendida: “Está arruinando su imagen por su vida personal”

Laura Spoya casi besa a Sebastián Gálvez en discoteca, pero él la niega: “Qué raro, debe ser IA”

Jorge Luna y Ricardo Mendoza demandan a Indecopi por marca ‘Hablando Huevadas’ y es admitida: “Voy a ir hasta las últimas”

Magaly Medina arremete contra Andrea Llosa y critica su reacción tras cancelación de programa: “Actitud derrotista”

DEPORTES

“A veces el talento no alcanza”: el esfuerzo detrás del éxito de Sandra Ostos y Esmeralda Sánchez en Alianza Lima

“A veces el talento no alcanza”: el esfuerzo detrás del éxito de Sandra Ostos y Esmeralda Sánchez en Alianza Lima

Erick Delgado pidió reforma en el plantel de Sporting Cristal tras derrota ante Palmeiras: “Muchos jugadores han cumplido su ciclo”

Sporting Cristal vs Junior: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 5 de la Copa Libertadores 2026

Amistosos de Perú en junio: fechas, horarios y canales TV confirmados de los duelos ante España y Haití

“Será mi nueva temporada”, el emotivo anuncio de Simone Scherer que confirma salida de San Martín la próxima Liga Peruana de Vóley