Perú

Recuperan más de 2 mil metros de vía pública en la Carretera Central

El operativo involucró la demolición de construcciones de varios pisos, un mercado y un grifo, todos instalados sin autorización y obstaculizando el paso en una vía clave

Guardar
Google icon
Antes de la intervención, las autoridades notificaron a los ocupantes de 20 lotes y exhortaron al retiro voluntario, pero ante la negativa, ejecutaron el desalojo físico - Créditos: Municipalidad de Lima.
Antes de la intervención, las autoridades notificaron a los ocupantes de 20 lotes y exhortaron al retiro voluntario, pero ante la negativa, ejecutaron el desalojo físico - Créditos: Municipalidad de Lima.

Un sector de la avenida Nicolás Ayllón, en el kilómetro 10 de la Carretera Central, cambió de aspecto esta madrugada. La Municipalidad Metropolitana de Lima desplegó un operativo para liberar un espacio público que había permanecido en condición de ocupado durante más de 20 años.

En ese tramo, se levantaron construcciones de varios pisos, un mercado y un grifo, todos instalados sin autorización y bloqueando el libre paso en una vía clave para el transporte.

PUBLICIDAD

La decisión fue ejecutada por la Gerencia de Fiscalización y Control, en coordinación con la Municipalidad Distrital de Ate y la Policía Nacional del Perú. El operativo permitió la recuperación de 2.347,40 metros cuadrados y 280 metros lineales de una arteria metropolitana, sumando así un área significativa para la circulación de vehículos y peatones.

El despliegue logístico incluyó 4 excavadoras, 4 cargadores frontales, 14 volquetes, 1 retroexcavadora, 1 grúa, 2 camiones cisterna, 700 agentes de seguridad y 300 trabajadores municipales - Créditos: Municipalidad de Lima.
El despliegue logístico incluyó 4 excavadoras, 4 cargadores frontales, 14 volquetes, 1 retroexcavadora, 1 grúa, 2 camiones cisterna, 700 agentes de seguridad y 300 trabajadores municipales - Créditos: Municipalidad de Lima.

Antes de intervenir, la comuna notificó a los ocupantes de los 20 lotes involucrados, siguiendo los pasos administrativos que exige la normativa. Durante el proceso, las autoridades exhortaron al retiro voluntario de las edificaciones. La negativa de los responsables provocó la ejecución física del desalojo, medida adoptada en defensa de la movilidad y el uso público.

PUBLICIDAD

La operación requirió un despliegue logístico considerable. Se utilizaron 4 excavadoras, igual número de cargadores frontales, 14 volquetes, 1 retroexcavadora, 1 grúa y 2 camiones cisterna. A la par, cerca de 700 personas, entre policías, agentes del Grupo de Intervenciones Rápidas y serenos, aseguraron la zona. El trabajo de demolición y limpieza contó también con la participación de 300 trabajadores municipales, incluidos fiscalizadores, inspectores de movilidad, electricistas y especialistas en prevención de riesgos.

La comuna recuperó 2.347,40 metros cuadrados y 280 metros lineales en la avenida Nicolás Ayllón tras más de 20 años de ocupación irregular - Créditos: Municipalidad de Lima.
La comuna recuperó 2.347,40 metros cuadrados y 280 metros lineales en la avenida Nicolás Ayllón tras más de 20 años de ocupación irregular - Créditos: Municipalidad de Lima.

Desvío vehicular

La Municipalidad de Lima, a través de la Gerencia de Movilidad Urbana, implementó un plan especial de desvío vehicular en conjunto con la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A. (Emape), así lo anunció en un comunicado. Esta estrategia busca reducir retrasos y evitar congestión en la zona afectada.

Desde la medianoche, los vehículos pesados deben utilizar rutas alternativas por las avenidas Esperanza, Nueva Esperanza y Marco Puente Llanos, mientras que los livianos circulan por Central, 26 de Mayo y Santa María. El municipio exhortó a respetar la señalización y seguir las instrucciones del personal en el área.

“Se recomienda a los usuarios respetar la señalización y las indicaciones del personal operativo desplegado en la zona”, se lee en la publicación.

Emape anunció un plan de desvíos tras la recuperación de espacios públicos - Créditos: Municipalidad de Lima.
Emape anunció un plan de desvíos tras la recuperación de espacios públicos - Créditos: Municipalidad de Lima.

La intervención se vincula también a la ejecución de una obra vial a cargo del municipio de Ate, que requiere la disponibilidad total del terreno para avanzar. Emape reiteró que la protección de la infraestructura es fundamental para asegurar un tránsito seguro y evitar daños a largo plazo.

El terreno liberado quedará en manos de la municipalidad, que evaluará su uso futuro de acuerdo con las prioridades urbanas. El operativo, según las autoridades, forma parte de una política más amplia de recuperación y ordenamiento de espacios públicos en distintas áreas de Lima.

Avenida Nicolás Ayllón

La avenida Nicolás Ayllón, conocida también como un importante tramo de la Carretera Central, atraviesa diversos sectores estratégicos de Lima Metropolitana y conecta zonas comerciales, industriales y residenciales de alta circulación. Su recorrido comprende principalmente áreas de los distritos de Ate, Santa Anita y El Agustino, funcionando como una de las principales vías de ingreso y salida hacia el centro del país.

En su trayecto se ubican mercados, terminales de transporte, grifos, talleres, almacenes, centros comerciales y zonas urbanas consolidadas. También conecta con avenidas clave como Evitamiento, Separadora Industrial y la Vía de Evitamiento, facilitando el tránsito de vehículos particulares, transporte público y carga pesada.

Temas Relacionados

Carretera Centralvía públicaAteNicolás Ayllónperu-noticias

Más Noticias

Gratificación para trabajadores CAS se paga en julio y el Minedu busca saber cuánto le costará

Ya están empezando las gestiones para cumplir con el pago de la gratificación para los trabajadores CAS en el sector Educación

Gratificación para trabajadores CAS se paga en julio y el Minedu busca saber cuánto le costará

A qué hora juega Real Madrid vs Barcelona en Perú: clásico en el Camp Nou por la jornada 35 de LaLiga 2026

Los ‘culés’ podrían consagrarse campeones ante su gente en medio histórico escándalo que vivieron los ‘blancos’ tras bronca entre jugadores. Conoce los horarios del partidazo internacional

A qué hora juega Real Madrid vs Barcelona en Perú: clásico en el Camp Nou por la jornada 35 de LaLiga 2026

Por segunda vez, el Congreso inhabilitó por 10 años a Delia Espinoza, exfiscal que denunció ley de doble sueldo militar y policial

La decisión se adoptó con 70 votos a favor, tras la presentación de cargos contra legisladores que impulsaron el cobro simultáneo de pensiones militares y sueldos parlamentarios

Por segunda vez, el Congreso inhabilitó por 10 años a Delia Espinoza, exfiscal que denunció ley de doble sueldo militar y policial

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: partido clave en Matute por Torneo Apertura de Liga 1 2026

‘Blanquiazules’ y ‘celestes’ llegan con dos realidades distintas, pero con la obligación de ganar en un choque que, seguro dará mucho que hablar. Conoce los horarios del clásico

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: partido clave en Matute por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Hallan muerto y dentro de un costal a interno del penal de Puno: investigan cómo salió del recinto

La Fiscalía especializada en Derechos Humanos investiga la muerte del interno Franklin Mancha Sucasaca y las circunstancias en las que su cuerpo terminó fuera del penal de Yanamayo

Hallan muerto y dentro de un costal a interno del penal de Puno: investigan cómo salió del recinto
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Por segunda vez, el Congreso inhabilitó por 10 años a Delia Espinoza, exfiscal que denunció ley de doble sueldo militar y policial

Por segunda vez, el Congreso inhabilitó por 10 años a Delia Espinoza, exfiscal que denunció ley de doble sueldo militar y policial

Keiko Fujimori ataca a la ONPE por multa de 198 mil soles a Fuerza Popular: “Está tan desacreditada”

Segunda vuelta 2026 en Perú: fecha oficial, cambios en la ONPE, debate y todo lo que necesitas saber antes del 7 de junio

ONPE al 99%: Roberto Sánchez supera por más de 16 mil votos a Rafael López Aliaga y se perfila a la segunda vuelta

Roberto Sánchez tiene denuncias pendientes en la SAC del Congreso: ¿Cómo quedan?

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina revela dónde cumple su trabajo comunitario y arremete contra Jefferson Farfán: “Quería que barra calles”

Magaly Medina revela dónde cumple su trabajo comunitario y arremete contra Jefferson Farfán: “Quería que barra calles”

Magaly Medina enfrenta a Jefferson Farfán tras pedirle su pago judicial de 35 mil soles: “Que chambee en lugar de mendigar plata”

De Miss Perú a la actuación: Karla Bacigalupo debuta como actriz tras cerrar su ciclo como Miss Perú

Macla Yamada, su pasión por la actuación y la libertad que encontró en OUKE: “El streaming me enseñó a dejar de callar para encajar”

Karina Jordán desarma prejuicios en ‘Las cosas que sé que son verdad’: “Hay que comenzar a escuchar al que piensa diferente”

DEPORTES

A qué hora juega Real Madrid vs Barcelona en Perú: clásico en el Camp Nou por la jornada 35 de LaLiga 2026

A qué hora juega Real Madrid vs Barcelona en Perú: clásico en el Camp Nou por la jornada 35 de LaLiga 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: partido clave en Matute por Torneo Apertura de Liga 1 2026

San Martín reveló que Universitario está negociando pase de Aixa Vigil para la próxima Liga Peruana de Vóley: “Tienen que estar las chicas que quieran estar”

Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico en Matute por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Ignacio Buse vs Frances Tiafoe EN VIVO HOY: punto a punto del partido por segunda ronda del Masters 1000 de Roma 2026