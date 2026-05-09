Recuperan más de 2 mil metros de vía pública en la Carretera Central

Antes de la intervención, las autoridades notificaron a los ocupantes de 20 lotes y exhortaron al retiro voluntario, pero ante la negativa, ejecutaron el desalojo físico - Créditos: Municipalidad de Lima.

Un sector de la avenida Nicolás Ayllón, en el kilómetro 10 de la Carretera Central, cambió de aspecto esta madrugada. La Municipalidad Metropolitana de Lima desplegó un operativo para liberar un espacio público que había permanecido en condición de ocupado durante más de 20 años.

En ese tramo, se levantaron construcciones de varios pisos, un mercado y un grifo, todos instalados sin autorización y bloqueando el libre paso en una vía clave para el transporte.

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La decisión fue ejecutada por la Gerencia de Fiscalización y Control, en coordinación con la Municipalidad Distrital de Ate y la Policía Nacional del Perú. El operativo permitió la recuperación de 2.347,40 metros cuadrados y 280 metros lineales de una arteria metropolitana, sumando así un área significativa para la circulación de vehículos y peatones.

El despliegue logístico incluyó 4 excavadoras, 4 cargadores frontales, 14 volquetes, 1 retroexcavadora, 1 grúa, 2 camiones cisterna, 700 agentes de seguridad y 300 trabajadores municipales - Créditos: Municipalidad de Lima.

Antes de intervenir, la comuna notificó a los ocupantes de los 20 lotes involucrados, siguiendo los pasos administrativos que exige la normativa. Durante el proceso, las autoridades exhortaron al retiro voluntario de las edificaciones. La negativa de los responsables provocó la ejecución física del desalojo, medida adoptada en defensa de la movilidad y el uso público.

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La operación requirió un despliegue logístico considerable. Se utilizaron 4 excavadoras, igual número de cargadores frontales, 14 volquetes, 1 retroexcavadora, 1 grúa y 2 camiones cisterna. A la par, cerca de 700 personas, entre policías, agentes del Grupo de Intervenciones Rápidas y serenos, aseguraron la zona. El trabajo de demolición y limpieza contó también con la participación de 300 trabajadores municipales, incluidos fiscalizadores, inspectores de movilidad, electricistas y especialistas en prevención de riesgos.

La comuna recuperó 2.347,40 metros cuadrados y 280 metros lineales en la avenida Nicolás Ayllón tras más de 20 años de ocupación irregular - Créditos: Municipalidad de Lima.

Desvío vehicular

La Municipalidad de Lima, a través de la Gerencia de Movilidad Urbana, implementó un plan especial de desvío vehicular en conjunto con la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A. (Emape), así lo anunció en un comunicado. Esta estrategia busca reducir retrasos y evitar congestión en la zona afectada.

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Desde la medianoche, los vehículos pesados deben utilizar rutas alternativas por las avenidas Esperanza, Nueva Esperanza y Marco Puente Llanos, mientras que los livianos circulan por Central, 26 de Mayo y Santa María. El municipio exhortó a respetar la señalización y seguir las instrucciones del personal en el área.

“Se recomienda a los usuarios respetar la señalización y las indicaciones del personal operativo desplegado en la zona”, se lee en la publicación.

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Emape anunció un plan de desvíos tras la recuperación de espacios públicos - Créditos: Municipalidad de Lima.

La intervención se vincula también a la ejecución de una obra vial a cargo del municipio de Ate, que requiere la disponibilidad total del terreno para avanzar. Emape reiteró que la protección de la infraestructura es fundamental para asegurar un tránsito seguro y evitar daños a largo plazo.

El terreno liberado quedará en manos de la municipalidad, que evaluará su uso futuro de acuerdo con las prioridades urbanas. El operativo, según las autoridades, forma parte de una política más amplia de recuperación y ordenamiento de espacios públicos en distintas áreas de Lima.

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Avenida Nicolás Ayllón

La avenida Nicolás Ayllón, conocida también como un importante tramo de la Carretera Central, atraviesa diversos sectores estratégicos de Lima Metropolitana y conecta zonas comerciales, industriales y residenciales de alta circulación. Su recorrido comprende principalmente áreas de los distritos de Ate, Santa Anita y El Agustino, funcionando como una de las principales vías de ingreso y salida hacia el centro del país.

En su trayecto se ubican mercados, terminales de transporte, grifos, talleres, almacenes, centros comerciales y zonas urbanas consolidadas. También conecta con avenidas clave como Evitamiento, Separadora Industrial y la Vía de Evitamiento, facilitando el tránsito de vehículos particulares, transporte público y carga pesada.

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