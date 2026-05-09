Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico en Matute por Torneo Apertura de Liga 1 2026

¡Día de partido! Alianza Lima recibe a Sporting Cristal en una cita que promete buen fútbol y alta intensidad en la noche de La Victoria. El equipo de Pablo Guede necesita sumar de a tres para consolidar su candidatura al Torneo Apertura 2026; las aspiraciones de los del Rímac varían en el fondo, pero en la forma obtener los tres puntos también es vital para no complicarse en la tabla acumulada.

09:37 hs

La última victoria de Alianza Lima ante Sporting Cristal en Matute

El Estadio Alejandro Villanueva se ha convertido en un escenario esquivo para Alianza Lima cuando le toca recibir a Sporting Cristal. El equipo de La Victoria arrastra una pesada racha negativa en casa ante el conjunto del Rímac, a quien no logra vencer en su propio recinto desde hace varios años.

La última vez que el pueblo ’blanquiazul’ celebró un triunfo ante los ’celestes’ en La Victoria fue en la recordada semifinal de ida del torneo 2019. En aquella ocasión, Alianza Lima se impuso por 1-0 gracias a un agónico gol de Aldair Fuentes, quien anotó sobre la hora para desatar la euforia en las tribunas. Desde aquel encuentro, Matute ha sido testigo de empates y derrotas que han inclinado la balanza a favor de la escuadra ’rimense’ en los duelos directos disputados en el distrito de La Victoria.

Este sábado 9 de mayo, el equipo ahora dirigido por Pablo Guede tiene la oportunidad de romper este maleficio. Alianza llega en un gran estado de forma con cuatro victorias consecutivas, mientras que Sporting Cristal arriba con la urgencia de sumar para escapar de la zona baja de la tabla, lo que añade una dosis extra de presión a un clásico que promete paralizar el fútbol peruano.