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Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico en Matute por Torneo Apertura de Liga 1 2026

En casa, los ’blanquiazules’ asumen la oportunidad de dar un paso sustancial para encaminarse hacia la obtención del primer certamen de la temporada. Del otro lado, un equipo irregular que exhibe un rendimiento a la altura en las grandes citas

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09:37 hsHoy

¡Día de partido! Alianza Lima recibe a Sporting Cristal en una cita que promete buen fútbol y alta intensidad en la noche de La Victoria. El equipo de Pablo Guede necesita sumar de a tres para consolidar su candidatura al Torneo Apertura 2026; las aspiraciones de los del Rímac varían en el fondo, pero en la forma obtener los tres puntos también es vital para no complicarse en la tabla acumulada.

09:37 hsHoy

La última victoria de Alianza Lima ante Sporting Cristal en Matute

El Estadio Alejandro Villanueva se ha convertido en un escenario esquivo para Alianza Lima cuando le toca recibir a Sporting Cristal. El equipo de La Victoria arrastra una pesada racha negativa en casa ante el conjunto del Rímac, a quien no logra vencer en su propio recinto desde hace varios años.

La última vez que el pueblo ’blanquiazul’ celebró un triunfo ante los ’celestes’ en La Victoria fue en la recordada semifinal de ida del torneo 2019. En aquella ocasión, Alianza Lima se impuso por 1-0 gracias a un agónico gol de Aldair Fuentes, quien anotó sobre la hora para desatar la euforia en las tribunas. Desde aquel encuentro, Matute ha sido testigo de empates y derrotas que han inclinado la balanza a favor de la escuadra ’rimense’ en los duelos directos disputados en el distrito de La Victoria.

Este sábado 9 de mayo, el equipo ahora dirigido por Pablo Guede tiene la oportunidad de romper este maleficio. Alianza llega en un gran estado de forma con cuatro victorias consecutivas, mientras que Sporting Cristal arriba con la urgencia de sumar para escapar de la zona baja de la tabla, lo que añade una dosis extra de presión a un clásico que promete paralizar el fútbol peruano.

El gol de Aldair Fuentes que le permitió a Alianza Lima poner pie y medio en la final de la Liga 1 2019. Crédito: Liga 1.
El gol de Aldair Fuentes que le permitió a Alianza Lima poner pie y medio en la final de la Liga 1 2019. Crédito: Liga 1.
09:37 hsHoy

El árbitro para el duelo entre Alianza Lima y Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

La CONAR ya designó al juez principal del esperado duelo entre victorianos y rimenses, programado para el sábado 9 de mayo en el Estadio Alejandro Villanueva

El árbitro FIFA fue designado para impartir justicia en el esperado duelo del sábado 9 de mayo en el Estadio Alejandro Villanueva, donde el VAR estará a cargo de David Huamán y Anderson Quispe en una cita crucial para la Liga 1 (Alianza Lima / Sporting Cristal)
El árbitro FIFA fue designado para impartir justicia en el esperado duelo del sábado 9 de mayo en el Estadio Alejandro Villanueva, donde el VAR estará a cargo de David Huamán y Anderson Quispe en una cita crucial para la Liga 1 (Alianza Lima / Sporting Cristal)

La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) confirmó que Augusto Menéndez, árbitro FIFA, será el encargado de impartir justicia en el enfrentamiento entre Alianza Lima y Sporting Cristal por la decimocuarta jornada del Torneo Apertura 2026.

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09:37 hsHoy

Ricardo Gareca describe a los clubes grandes de Perú: “Universitario es como Boca Juniors o River Plate, junto a Alianza Lima son muy populares”

El ‘Flaco’ equiparó a la ‘U’ al nivel de los conjuntos más tradicionales de Argentina, al tiempo que destacó el fuerte arraigo de los ‘blanquiazules’ dentro del territorio peruano

Ricardo Gareca expresando órdenes desde una parcela técnica. - Crédito: EFE
Ricardo Gareca expresando órdenes desde una parcela técnica. - Crédito: EFE

Uno de los grandes tópicos alrededor del fútbol peruano es la grandeza de los clubes. Aunque hay una considerable extensión de equipos, la competencia en ese apartado se reduce a las tres instituciones con mayor historia y arraigo de la capital: Universitario de Deportes, Alianza Lima y Sporting Cristal. De ese tema se animó a hablar Ricardo Gareca.

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09:37 hsHoy

¿Cómo llega Sporting Cristal?

Sporting Cristal vive un momento muy difícil que preocupa a los jugadores, al técnico y a todos sus hinchas. Los malos resultados han golpeado fuerte al equipo y hoy existe el peligro real de pelear por no perder la categoría. Por eso, el club necesita reaccionar de inmediato antes de que sea demasiado tarde.

El panorama no es sencillo para los ‘celestes’. Vienen de una dura derrota ante Palmeiras en el regreso de la Copa Libertadores 2026 y ahora tienen la urgencia de ganar. Es vital conseguir un triunfo, especialmente ante un rival tan importante como Alianza Lima, para no complicar sus opciones en la Liga 1, donde actualmente se encuentran a solo tres puntos de la zona de descenso. En esta situación, cualquier resultado en Matute que no sea una derrota será de gran ayuda para empezar a salir del fondo.

Las anotaciones para el triunfo del 'verdao' contra los 'rimenses' en Matute. (Video: Conmebol)
09:36 hsHoy

¿Cómo llega Alianza Lima?

Alianza Lima está en su mejor momento y lo demuestra semana tras semana. El equipo ha logrado encadenar cuatro victorias seguidas, lo que marca un crecimiento notable en el torneo. Consiguió dos triunfos importantes como visitante gracias a los goles de Eryc Castillo, quien se ha convertido en su principal carta de ataque, y mantuvo ese gran nivel en Matute tras golear 8-0 a Cusco FC.

Consciente de que debe seguir por este camino, el técnico Pablo Guede pondrá a sus mejores jugadores en la cancha. Entre ellos destaca Paolo Guerrero, quien ya superó una molestia muscular y está listo para volver a jugar. Por otro lado, la gran ausencia será Luis Advíncula, quien no podrá participar en el encuentro por acumulación de tarjetas amarillas en el último compromiso ante CD Moquegua (2-1).

Alianza Lima se quedó con los tres puntos en un partido muy disputado. Disfruta del resumen con el análisis de cada jugada, las oportunidades de gol falladas y la definición que le dio la victoria al equipo local.
09:36 hsHoy

Posibles alineaciones

  • Alianza Lima: Alejandro Duarte; Gianfranco Chávez, Mateo Antoni, Renzo Garcés, Marco Huamán; Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Alan Cantero, Eryc Castillo y Paolo Guerrero. 
  • Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano; Martín Távara, Yoshimar Yotún; Maxloren Castro, Luis Iberico, Juan Cruz; y Felipe Vizeu.
09:36 hsHoy

Horarios del Alianza Lima y Sporting Cristal por el Torneo Apertura 2026

El esperado enfrentamiento entre Alianza Lima y Sporting Cristal, correspondiente a la Liga 1, se llevará a cabo este sábado 9 de mayo en el Estadio Alejandro Villanueva. El partido está programado para iniciar a las 20:00 horas (hora peruana) en el recinto de La Victoria.

A continuación, se detalla la programación horaria para los demás países de la región, México y España:

  • 19:00 horas: México.
  • 20:00 horas: Colombia y Ecuador.
  • 21:00 horas: Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay.
  • 22:00 horas: Argentina, Brasil y Uruguay.
  • 03:00 horas (domingo 10 de mayo): España.
Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal por el Torneo Apertura 2026. (Liga 1)
Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal por el Torneo Apertura 2026. (Liga 1)
09:36 hsHoy

Dónde ver Alianza Lima vs Sporting Cristal por el Torneo Apertura 2026

La fecha 14 del Torneo Apertura 2026 será transmitida en vivo y en exclusiva por L1 Max, canal que posee los derechos de todos los partidos y está disponible en las principales operadoras de televisión por suscripción: Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar. De esta forma, los aficionados podrán acceder a la programación desde cualquier punto del país.

Para quienes prefieren el acceso digital, la app Liga 1 Play ofrece la opción de ver los encuentros en línea, tanto en dispositivos móviles como en computadoras, facilitando el seguimiento de la jornada fuera de la televisión tradicional.

Además, Infobae Perú realizará una cobertura especial, brindando información antes de cada partido, actualizaciones en tiempo real, goles, jugadas destacadas y declaraciones posteriores, permitiendo a los hinchas mantenerse informados de todo lo que ocurra en esta fecha clave del campeonato.

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