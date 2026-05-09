Keiko Fujimori ataca a la ONPE por multa de 198 mil soles a Fuerza Popular: “Está tan desacreditada”

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cuestionó a la Oficina Nacionla de Procesos Electorales (ONPE) por la multa de 198 mil soles que se le impuso a su partido por uso indebido del financiamiento público directo.
“La ONPE está tan desacreditada con sus formas de actuar. Lo único que nosotros podemos decir que todo esto va a ser apelado”, dijo Fujimori a la prensa desde Loreto. Dijo estar “segura que vamos a ganar”.
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La candidata confundió las infracciones acreditadas por la ONPE. Dio a entender que se habría sancionado a Fuerza Popular porque se habría usado dinero público para capacitaciones en línea; sin embargo, la falta consistía en usar dinero del financiamiento público para pagar un tour por Estados Unidos y un retiro espiritual en Europa e intentar hacerlos pasar como “capacitaciones”.
“Aquí el tema de fondo tiene que ver con el tipo de capacitaciones que se le da a la militancia. Ellos sostienen que esto tiene que ser muy estricto de manera presencial. Yo creo que hoy las herramientas tecnológicas, las redes sociales, permiten que en las capacitaciones a toda la militancia, se trate del partido que se trate, se pueda utilizar estas herramientas que son mucho más amplias y que nos permiten llegar a muchas más personas”, dijo.
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Sancionan a Fuerza Popular
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sancionó a Fuerza Popular con una multa de 36 UIT —198.000 soles— por destinar fondos públicos a gastos no autorizados por la ley. La resolución fue firmada por el jefe interino del organismo, Bernardo Pachas, y detalla cuatro infracciones en las que el partido de Keiko Fujimori utilizó el financiamiento directo del Estado para fines ajenos a los permitidos.
El gasto de mayor monto fue un viaje a California por 27.927 soles. Fuerza Popular lo presentó como un “viaje académico”, pero la ONPE concluyó que se trató de un recorrido turístico con visitas a empresas tecnológicas y reuniones protocolares. El propio partido admitió que fueron visitas. Pachas rechazó la justificación del partido y señaló que estar en un lugar o almorzar con alguien no equivale a capacitación.
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El segundo gasto cuestionado fue un retiro espiritual en Europa denominado The Leader’s Fellowship, presentado también como “actividad de capacitación”. El programa incluyó visitas a viñedos, cata de vinos, misas y sesiones matutinas, con un costo de 15.072 soles. La ONPE determinó que ese tipo de actividades no constituye capacitación y que el gasto no encaja en los rubros permitidos por la normativa.
La tercera observación recae sobre una maestría en gestión pública valorada en 100.000 soles. El problema: el programa concluye en febrero de 2027, cuando el partido ya no tendrá derecho a recibir financiamiento público, dado que este corresponde al período parlamentario 2021-2026. Pachas advirtió que admitir ese tipo de pagos sin límite carece de sustento legal y debilita la capacidad fiscalizadora de la ONPE.
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La cuarta infracción, de menor cuantía, corresponde a 37,92 soles en intereses por pagos tardíos de aportes a la AFP y servicios de telefonía, incluida en el proceso como parte del patrón de uso irregular de fondos.
Además de la multa económica, la ONPE impuso la pérdida del 50% del financiamiento público directo. Un extremo adicional del proceso —referido a asesorías legales pagadas con fondos públicos— quedó sin efecto tras la promulgación de la Ley 32254, que autoriza expresamente ese tipo de gasto.
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