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Keiko Fujimori ataca a la ONPE por multa de 198 mil soles a Fuerza Popular: “Está tan desacreditada”

Candidata de Fuerza Popular anuncia apelación y dice estar “segura” de que sanción será dejada sin efecto. No se pronunció sobre viajes internacionales que intentaron hacer pasar como “capacitaciones”

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Candidata presidencial por Fuerza Popular ataca a la institución electoral y se muestra "segura" de que ganará la apelación contra la multa de 198 mil soles a su partido. Video: Canal N

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cuestionó a la Oficina Nacionla de Procesos Electorales (ONPE) por la multa de 198 mil soles que se le impuso a su partido por uso indebido del financiamiento público directo.

“La ONPE está tan desacreditada con sus formas de actuar. Lo único que nosotros podemos decir que todo esto va a ser apelado”, dijo Fujimori a la prensa desde Loreto. Dijo estar “segura que vamos a ganar”.

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La candidata confundió las infracciones acreditadas por la ONPE. Dio a entender que se habría sancionado a Fuerza Popular porque se habría usado dinero público para capacitaciones en línea; sin embargo, la falta consistía en usar dinero del financiamiento público para pagar un tour por Estados Unidos y un retiro espiritual en Europa e intentar hacerlos pasar como “capacitaciones”.

“Aquí el tema de fondo tiene que ver con el tipo de capacitaciones que se le da a la militancia. Ellos sostienen que esto tiene que ser muy estricto de manera presencial. Yo creo que hoy las herramientas tecnológicas, las redes sociales, permiten que en las capacitaciones a toda la militancia, se trate del partido que se trate, se pueda utilizar estas herramientas que son mucho más amplias y que nos permiten llegar a muchas más personas”, dijo.

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Sancionan a Fuerza Popular

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sancionó a Fuerza Popular con una multa de 36 UIT —198.000 soles— por destinar fondos públicos a gastos no autorizados por la ley. La resolución fue firmada por el jefe interino del organismo, Bernardo Pachas, y detalla cuatro infracciones en las que el partido de Keiko Fujimori utilizó el financiamiento directo del Estado para fines ajenos a los permitidos.

El gasto de mayor monto fue un viaje a California por 27.927 soles. Fuerza Popular lo presentó como un “viaje académico”, pero la ONPE concluyó que se trató de un recorrido turístico con visitas a empresas tecnológicas y reuniones protocolares. El propio partido admitió que fueron visitas. Pachas rechazó la justificación del partido y señaló que estar en un lugar o almorzar con alguien no equivale a capacitación.

Recientemente Keiko Fujimori pidió la salida del jefe interino de la ONPE Bernardo Pachas.
Recientemente Keiko Fujimori pidió la salida del jefe interino de la ONPE Bernardo Pachas.

El segundo gasto cuestionado fue un retiro espiritual en Europa denominado The Leader’s Fellowship, presentado también como “actividad de capacitación”. El programa incluyó visitas a viñedos, cata de vinos, misas y sesiones matutinas, con un costo de 15.072 soles. La ONPE determinó que ese tipo de actividades no constituye capacitación y que el gasto no encaja en los rubros permitidos por la normativa.

La tercera observación recae sobre una maestría en gestión pública valorada en 100.000 soles. El problema: el programa concluye en febrero de 2027, cuando el partido ya no tendrá derecho a recibir financiamiento público, dado que este corresponde al período parlamentario 2021-2026. Pachas advirtió que admitir ese tipo de pagos sin límite carece de sustento legal y debilita la capacidad fiscalizadora de la ONPE.

La cuarta infracción, de menor cuantía, corresponde a 37,92 soles en intereses por pagos tardíos de aportes a la AFP y servicios de telefonía, incluida en el proceso como parte del patrón de uso irregular de fondos.

Sanción a Fuerza Popular.
Sanción a Fuerza Popular.

Además de la multa económica, la ONPE impuso la pérdida del 50% del financiamiento público directo. Un extremo adicional del proceso —referido a asesorías legales pagadas con fondos públicos— quedó sin efecto tras la promulgación de la Ley 32254, que autoriza expresamente ese tipo de gasto.

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