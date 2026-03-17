Todo lo que se sabe del Debate Presidencial 2026: Fechas, participantes y temas que deberá exponer cada candidato

Debate presidencial 2026. | Imagen generada con IA (Infobae)

A pocos días del desarrollo de las Elecciones 2026 en las que los ciudadanos definirán a los integrantes del próximo Congreso bicameral, además de los candidatos que accederán a la segunda vuelta, se espera que se realice el debate presidencial Perú 2026, que tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Lima.

Con seis jornadas oficiales programadas entre el 23 de marzo y el 1 de abril. El evento, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), contará con la participación de 35 candidatos presidenciales que expondrán sus propuestas ante ciudadanos de todo el país.

Fechas de los debates presidenciales

Los debates presidenciales están programados para los días 23, 24, 25, 30 y 31 de marzo y 1 de abril. Cada jornada reunirá a doce aspirantes, divididos por sorteo en bloques temáticos, con transmisión nacional en horario estelar a las 20:00 horas.

Según el cronograma, el proceso se distribuye en dos grandes fases de tres fechas cada una:

La primera fase será los días 23, 24 y 25 de marzo.

La segunda se celebrará el 30 y 31 de marzo y el 1 de abril.

En cada bloque, los grupos y el orden de intervención se decidirán por sorteo, con el objetivo de asegurar la pluralidad y evitar enfrentamientos repetidos entre los mismos candidatos.

JNE declara de interés institucional prioritario el debate electoral para las Elecciones Generales 2026. Foto: Prensa/JNE

La organización del JNE ha estipulado que la participación es completamente presencial y exclusiva de los titulares presidenciales. No se permitirá la intervención de delegados ni suplentes. Esta regla pretende garantizar la transparencia y la responsabilidad directa ante la ciudadanía.

Cada noche, 12 candidatos presentarán sus propuestas en bloques de tres, reorganizados a partir de la segunda fase para fomentar la equidad en el intercambio. La moderación estará a cargo de Claudia Chiroque y Fernando Carvallo en la primera etapa, mientras que Tatiana Alemán y Pedro Tenorio conducirán la segunda.

Temas principales de los debates presidenciales

En la primera fase, los debates girarán en torno a seguridad ciudadana, lucha contra la criminalidad, integridad pública y combate a la corrupción.

Durante la segunda etapa se abordarán temas como empleo, desarrollo y emprendimiento, educación, innovación tecnológica y modernización educativa. Los asuntos a tratar en cada fecha serán decididos por los partidos y el organizador electoral días antes de cada debate, priorizando las problemáticas más urgentes para la sociedad, como la creación de oportunidades, la mejora educativa y la gestión transparente.

Las elecciones presidenciales y parlamentarias podrían tener hasta 47 organizaciones políticas en contienda por acceder a Palacio de Gobierno. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva/ANDINA)

Cada bloque del debate reservará un espacio para preguntas enviadas por ciudadanos, que serán recogidas en distintas regiones del país e introducidas por los moderadores.

Formato y reglas de los debates 2026

El formato constará de cuatro bloques temáticos en cada jornada. En el primer bloque, cada candidato dispondrá de un minuto para exponer su plan de gobierno, seguido de dos minutos y medio para comentarios e intercambio de preguntas con los demás aspirantes. El segundo bloque estará dedicado a la ciudadanía: los moderadores trasladarán preguntas seleccionadas de diferentes regiones y cada postulante tendrá un minuto y medio para responderlas.

En el tercer bloque se profundizará en un eje prioritario, siempre con tiempos delimitados para exposición e intercambio. El último segmento permitirá un mensaje final de un minuto por cada participante.

La organización establecerá los temas y el agrupamiento de candidatos mediante sorteos públicos realizados poco antes de cada fecha, como parte de mecanismos para fortalecer la confianza en el proceso.

Debate presidencial del 2026 podría durar hasta 4 días” con careos de hasta tres candidatos, según JNE. (Foto: TV Perú)

La transmisión nacional estará a cargo de JNE Media, garantizando el acceso libre y directo para toda la población y promoviendo la intervención ciudadana a través de preguntas enviadas desde diferentes regiones.

Participantes y organización de las fechas

El sorteo oficial agrupó a los 35 postulantes presidenciales en seis fechas, con doce participantes cada una.

El 23 de marzo, participarán representantes de:

Avanza País (José Williams)

Podemos Perú (José Luna)

Cooperación Popular (Yonhy Lescano)

Alianza para el Progreso (César Acuña)

Ahora Nación (Alfonso López Chau)

Primero la Gente (Marisol Pérez Tello)

Partido Demócrata Verde (Alex Gonzales)

Renovación Popular (Rafael López Aliaga)

Partido Integridad Democrática (Wolfgang Grozo)

País para Todos (Carlos Álvarez)

Frente de la Esperanza (Fernando Olivera)

Debido al fallecimiento del candidato Napoleón Becerra, esta fecha no contará con la presencia de ningún representante del Partido de los Trabajadores y Emprendedores.

El 24 de marzo será el turno de:

Fe en el Perú (Álvaro Paz de la Barra)

Fuerza y Libertad (Fiorella Molinelli)

Partido Democrático Federal (Armando Massé)

Partido Político PRIN (Walter Chirinos)

Partido Cívico Obras (Ricardo Belmont)

Unido Perú (Charlie Carrasco)

Perú Acción (Francisco Diez Canseco)

Perú Libre (Vladimir Cerrón)

Sí Creo (Carlos Espá)

Somos Perú (George Forsyth)

Perú Moderno (Carlos Jaico)

Juntos por el Perú (Roberto Sánchez)

Para la jornada del 25 de marzo, la lista incluye a:

Salvemos al Perú (Antonio Ortiz)

Partido del Buen Gobierno (Jorge Nieto)

Perú Primero (Mario Vizcarra)

Partido Aprista Peruano (Enrique Valderrama)

Libertad Popular (Rafael Belaunde)

Progresemos (Paul Jaimes)

Partido Morado (Mesías Guevara)

Unidad Nacional (Roberto Chiabra)Venceremos (Ronald Atencio)

Fuerza Popular (Keiko Fujimori)

Partido Patriótico del Perú (Herbert Caller)

Un Camino Diferente (Rosario Fernández)

Candidato presidencial por Perú Libre no podrá participar de forma virtual en el debate organizado por el JNE. | Fotocomposición: Infobae

En la segunda fase, el 30 de marzo debatirán:

Carlos Jaico (Perú Moderno)

George Forsyth (Somos Perú)

Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú)

Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021)

Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad)

Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano)

El 31 de marzo subirán al podio:

Herbert Caller (Patriótico del Perú)

Mesías Guevara (Partido Morado)

Roberto Sánchez (Juntos por el Perú)

Keiko Fujimori (Fuerza Popular)

El 1 de abril participarán:

Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras)

Rafael Belaunde (Libertad Popular)

José Luna (Podemos Perú)

César Acuña (Alianza para el Progreso)

Rosario Fernández (Un Camino Diferente)

Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno)

Armando Massé (Partido Democrático Federal)

Alfonso López Chau (Ahora Nación)

El caso de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, resulta excepcional, ya que ha sido excluido por impedimentos legales que impiden su intervención directa. La normativa del debate impide la sustitución por vicepresidentes o representantes, pese a los pedidos de su partido.

El organismo electoral enfatizó que el objetivo de la presencialidad es garantizar la igualdad de condiciones entre todos los postulantes y fortalecer la transparencia del proceso.

Por otro lado, la más reciente encuesta nacional de Datum muestra un empate técnico entre Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga en el primer lugar de las preferencias, con 11,9% y 11,7% respectivamente, mientras Jorge Nieto asciende al quinto puesto tras duplicar su respaldo en una semana. Estos movimientos en la intención de voto añaden expectativa al próximo debate presidencial y podrían influir en la estrategia de los candidatos.