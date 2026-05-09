Magaly Medina enfrenta a Jefferson Farfán tras pedirle su pago judicial de 35 mil soles: “Que chambee en lugar de mendigar plata”

Magaly Medina responde a Jefferson Farfán y cuestiona sus finanzas tras insistencia por el pago judicial.

El cruce mediático entre Magaly Medina y Jefferson Farfán sumó un nuevo capítulo después de que la conductora de televisión respondiera públicamente al exfutbolista, quien le recordó a través de sus redes sociales el pago de S/350 mil ordenado por un tribunal tras un proceso judicial. La figura de ATV no solo confirmó el cumplimiento parcial de la obligación, sino que también cuestionó la insistencia de Farfán sobre el dinero y sugirió problemas en las inversiones del exseleccionado nacional.

La controversia inició cuando Jefferson Farfán utilizó su cuenta oficial de Instagram para publicar un mensaje dirigido a Medina. “Señora @MagalyMedinaV, no se olvide de mi pago, por favor”, escribió el exfutbolista, en alusión a la indemnización establecida por el Poder Judicial tras una demanda por la difusión de imágenes desde el exterior de su departamento. La publicación generó reacciones inmediatas en el mundo del espectáculo y fue ampliamente replicada por diversos medios.

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En declaraciones recogidas por Trome, Magaly Medina no tardó en replicar el mensaje de Farfán y lanzó críticas hacia el manejo de sus negocios y su supuesta necesidad económica. “Que chambee en lugar de mendigar plata. Supongo que está necesitado porque su mall está mosqueándose. He leído que es un fracaso”, sentenció la conductora, refiriéndose al centro comercial administrado por el exjugador y a sus recientes inversiones en proyectos como el pódcast ‘La Manada’. Medina también mencionó que el proyecto estaría perdiendo auspiciadores, lo que, según su opinión, explicaría el reclamo persistente del exfutbolista.

Magaly Medina critica a Jefferson Farfán por sus sugerencias sobre el trabajo comunitario que debía cumplir, mientras él aparece sonriente en la imagen contigua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

ATV le hizo pago parcial a Farfán

La presentadora de ATV detalló que, hasta la fecha, la televisora ya habría realizado un pago parcial correspondiente a la suma fijada por la sentencia. “ATV ya le pagó casi la mitad. ¿Tan necesitado de plata está? ¿Necesita para salir a comer los fines de semana o comprarle regalos a la enamorada?”, ironizó Medina durante la entrevista.

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La raíz del conflicto legal se remonta a la difusión de imágenes de Jefferson Farfán captadas desde áreas externas a su domicilio, hecho que motivó la demanda y, posteriormente, la resolución judicial en favor del exfutbolista. Durante la emisión del programa ‘Magaly TV La Firme’ el 6 de mayo, la conductora expresó su malestar por la sanción recibida. “350 mil soles le tengo que pagar a Farfán porque dice que lo miré por la ventana. Caray, no me metí a su cuarto, lo miré por la ventana, por la terraza de su departamento”, manifestó ante las cámaras.

La reacción de Farfán en redes sociales escaló la tensión. Su mensaje en Instagram fue interpretado por el entorno de Medina como una forma de presión pública para acelerar el pago pendiente. Por su parte, la conductora devolvió el gesto con comentarios que apuntaron a la situación financiera del exdeportista. El cruce de mensajes volvió a posicionar a ambos personajes en el centro de la atención mediática, reavivando un conflicto que lleva meses en la agenda del espectáculo peruano.

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El futbolista Jefferson Farfán se ríe con gafas de sol y gorra mientras Magaly Medina aparece seria en un estudio de televisión, en una imagen que refleja su reciente controversia sobre un juicio pasado.

A pesar de las fricciones, Medina aseguró que ATV y su equipo legal están cumpliendo con lo dispuesto por el tribunal. La cifra de S/350 mil representa una de las indemnizaciones más altas impuestas en litigios mediáticos recientes en Perú, y su ejecución continúa bajo observación pública debido a la notoriedad de los involucrados.