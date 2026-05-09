Partidos de hoy, sábado 9 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, sábado 9 de mayo, la agenda futbolera está cargada de partidos imperdibles: Alianza Lima recibe a Sporting Cristal en Matute, Atlético Madrid enfrentará a Celta de Vigo, Lionel Messi tendrá acción con Inter Miami en la MLS, y mucho más.
El desenlace del duelo entre ‘blanquiazules’ y ‘cerveceros’ podría ser determinante para las aspiraciones de campeonato en el Torneo Apertura 2026. A pesar de las dificultades recientes del conjunto celeste, la expectativa se centra en cómo uno de los clubes más tradicionales del fútbol peruano enfrentará este desafío clave.
PUBLICIDAD
El equipo de Pablo Guede atraviesa una racha positiva, con cuatro victorias consecutivas que evidencian su crecimiento futbolístico. Dos de esos éxitos llegaron fuera de casa, con goles de Eryc Castillo, protagonista en el ataque. En su estadio, el equipo logró una goleada contundente por 8-0 ante Cusco FC.
En contraste, los de Zé Ricardo vive un momento difícil: el rendimiento del plantel y del cuerpo técnico genera preocupación entre los hinchas. Los malos resultados en La Florida han encendido las alarmas, pues el riesgo de pelear por la permanencia es cada vez más palpable si no hay una reacción inmediata.
PUBLICIDAD
Partidos de Liga 1
- Deportivo Moquegua vs ADT (13:00 horas / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)
- Atlético Grau vs Cienciano (15:15 horas / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)
PUBLICIDAD
- Alianza Lima vs Sporting Cristal (20:00 horas / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)
Partidos de LaLiga
- Elche vs Deportivo Alavés (07:00 horas / DIRECTV Sports)
PUBLICIDAD
- Sevilla vs Espanyol (09:15 horas / DIRECTV Sports)
- Atlético Madrid vs Celta de Vigo (11:30 horas / ESPN3, Disney+ Premium)
PUBLICIDAD
- Real Sociedad vs Real Betis (14:00 horas / DirecTV Sports)
Partidos de Premier League
- Liverpool vs Chelsea (06:30 horas / ESPN, Disney+ Premium)
PUBLICIDAD
- Brighton & Hove Albion vs Wolverhampton Wanderers (09:00 horas / Disney+ Premium)
- Sunderland vs Manchester United (09:00 horas / ESPN, Disney+ Premium)
PUBLICIDAD
- Fulham vs AFC Bournemouth (09:00 horas / Disney+ Premium)
- Manchester City vs Brentford (11:30 horas / ESPN, Disney+ Premium)
PUBLICIDAD
Partidos de Bundesliga
- Augsburg vs Borussia M’gladbach (08:30 horas / Disney+ Premium)
- Hoffenheim vs Werder Bremen (08:30 horas / Disney+ Premium)
- RB Leipzig vs St. Pauli (08:30 horas / Disney+ Premium)
- Stuttgart vs Bayer Leverkusen (08:30 horas / Disney+ Premium)
- Wolfsburg vs Bayern München (11:30 horas / Disney+ Premium)
Partidos de Serie A
- Cagliari vs Udinese (08:00 horas / Disney+ Premium)
- Lazio vs Internazionale (11:00 horas / ESPN, Disney+ Premium)
Partidos de fútbol argentino
- Talleres Córdoba vs Belgrano (14:30 horas / ESPN Premium, Disney+ Premium)
- Boca Juniors vs Huracán (17:00 horas / ESPN, Disney+ Premium)
- Argentinos Juniors vs Lanús (19:30 horas / Disney+ Premium, TNT Sports)
- Independiente Rivadavia vs Unión Santa Fe (19:30 horas / Disney+ Premium)
Partidos de fútbol brasileño
- Coritiba vs Internacional (14:00 horas / Fanatiz)
- Fluminense vs Vitória (16:00 horas / Fanatiz)
- Bahia vs Cruzeiro (19:00 horas / Fanatiz)
Partidos de fútbol colombiano
- Inter Bogotá vs Atlético Nacional (16:00 horas / RCN Nuestra, Win Play)
- Deportes Tolima vs Deportivo Pasto (18:10 horas / RCN Nuestra, Win Play)
- América de Cali vs Santa Fe (20:20 horas / RCN Nuestra, Win Play)
Partidos de MLS
- Toronto FC vs Inter Miami (12:00 horas / MLS Season Pass)
- Chicago Fire vs New York RB (13:30 horas / MLS Season Pass)
- CF Montréal vs Orlando City SC (15:30 horas / MLS Season Pass)
- Atlanta United vs LA Galaxy (18:30 horas / MLS Season Pass)
- Charlotte vs Cincinnati (18:30 horas / MLS Season Pass)
- New England vs Philadelphia Union (18:30 horas / MLS Season Pass)
- Dallas vs Real Salt Lake (19:30 horas / MLS Season Pass)
- Nashville SC vs DC United (20:15 horas / MLS Season Pass)
- Colorado Rapids vs St. Louis City (20:30 horas / MLS Season Pass)
- Portland Timbers vs Sporting KC (21:30 horas / MLS Season Pass)
- SJ Earthquakes vs Vancouver Whitecaps (21:30 horas / MLS Season Pass)
- Seattle Sounders FC vs San Diego (21:30 horas / MLS Season Pass)