Perú Deportes

Partidos de hoy, sábado 9 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos decisivos en las mejores ligas del mundo: Alianza Lima y Sporting Cristal estarán frente a frente en Matute, Atlético Madrid hará lo suyo con Celta de Vigo, Lionel Messi tendrá acción con Inter Miami, y mucho más

Guardar
Google icon
Partidos de hoy, sábado 9 de mayo de 2026
Partidos de hoy, sábado 9 de mayo de 2026

Hoy, sábado 9 de mayo, la agenda futbolera está cargada de partidos imperdibles: Alianza Lima recibe a Sporting Cristal en Matute, Atlético Madrid enfrentará a Celta de Vigo, Lionel Messi tendrá acción con Inter Miami en la MLS, y mucho más.

El desenlace del duelo entre ‘blanquiazules’ y ‘cerveceros’ podría ser determinante para las aspiraciones de campeonato en el Torneo Apertura 2026. A pesar de las dificultades recientes del conjunto celeste, la expectativa se centra en cómo uno de los clubes más tradicionales del fútbol peruano enfrentará este desafío clave.

PUBLICIDAD

El equipo de Pablo Guede atraviesa una racha positiva, con cuatro victorias consecutivas que evidencian su crecimiento futbolístico. Dos de esos éxitos llegaron fuera de casa, con goles de Eryc Castillo, protagonista en el ataque. En su estadio, el equipo logró una goleada contundente por 8-0 ante Cusco FC.

En contraste, los de Zé Ricardo vive un momento difícil: el rendimiento del plantel y del cuerpo técnico genera preocupación entre los hinchas. Los malos resultados en La Florida han encendido las alarmas, pues el riesgo de pelear por la permanencia es cada vez más palpable si no hay una reacción inmediata.

PUBLICIDAD

El choque será fundamental para definir el futuro de los 'blanquiazules' en la lucha por el título. (L1 Max)

Partidos de Liga 1

- Deportivo Moquegua vs ADT (13:00 horas / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Atlético Grau vs Cienciano (15:15 horas / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Alianza Lima vs Sporting Cristal (20:00 horas / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Partidos de LaLiga

- Elche vs Deportivo Alavés (07:00 horas / DIRECTV Sports)

- Sevilla vs Espanyol (09:15 horas / DIRECTV Sports)

- Atlético Madrid vs Celta de Vigo (11:30 horas / ESPN3, Disney+ Premium)

- Real Sociedad vs Real Betis (14:00 horas / DirecTV Sports)

Partidos de Premier League

- Liverpool vs Chelsea (06:30 horas / ESPN, Disney+ Premium)

- Brighton & Hove Albion vs Wolverhampton Wanderers (09:00 horas / Disney+ Premium)

- Sunderland vs Manchester United (09:00 horas / ESPN, Disney+ Premium)

- Fulham vs AFC Bournemouth (09:00 horas / Disney+ Premium)

- Manchester City vs Brentford (11:30 horas / ESPN, Disney+ Premium)

Partidos de Bundesliga

- Augsburg vs Borussia M’gladbach (08:30 horas / Disney+ Premium)

- Hoffenheim vs Werder Bremen (08:30 horas / Disney+ Premium)

- RB Leipzig vs St. Pauli (08:30 horas / Disney+ Premium)

- Stuttgart vs Bayer Leverkusen (08:30 horas / Disney+ Premium)

- Wolfsburg vs Bayern München (11:30 horas / Disney+ Premium)

Partidos de Serie A

- Cagliari vs Udinese (08:00 horas / Disney+ Premium)

- Lazio vs Internazionale (11:00 horas / ESPN, Disney+ Premium)

Partidos de fútbol argentino

- Talleres Córdoba vs Belgrano (14:30 horas / ESPN Premium, Disney+ Premium)

- Boca Juniors vs Huracán (17:00 horas / ESPN, Disney+ Premium)

- Argentinos Juniors vs Lanús (19:30 horas / Disney+ Premium, TNT Sports)

- Independiente Rivadavia vs Unión Santa Fe (19:30 horas / Disney+ Premium)

Partidos de fútbol brasileño

- Coritiba vs Internacional (14:00 horas / Fanatiz)

- Fluminense vs Vitória (16:00 horas / Fanatiz)

- Bahia vs Cruzeiro (19:00 horas / Fanatiz)

Partidos de fútbol colombiano

- Inter Bogotá vs Atlético Nacional (16:00 horas / RCN Nuestra, Win Play)

- Deportes Tolima vs Deportivo Pasto (18:10 horas / RCN Nuestra, Win Play)

- América de Cali vs Santa Fe (20:20 horas / RCN Nuestra, Win Play)

Partidos de MLS

- Toronto FC vs Inter Miami (12:00 horas / MLS Season Pass)

- Chicago Fire vs New York RB (13:30 horas / MLS Season Pass)

- CF Montréal vs Orlando City SC (15:30 horas / MLS Season Pass)

- Atlanta United vs LA Galaxy (18:30 horas / MLS Season Pass)

- Charlotte vs Cincinnati (18:30 horas / MLS Season Pass)

- New England vs Philadelphia Union (18:30 horas / MLS Season Pass)

- Dallas vs Real Salt Lake (19:30 horas / MLS Season Pass)

- Nashville SC vs DC United (20:15 horas / MLS Season Pass)

- Colorado Rapids vs St. Louis City (20:30 horas / MLS Season Pass)

- Portland Timbers vs Sporting KC (21:30 horas / MLS Season Pass)

- SJ Earthquakes vs Vancouver Whitecaps (21:30 horas / MLS Season Pass)

- Seattle Sounders FC vs San Diego (21:30 horas / MLS Season Pass)

Temas Relacionados

Partidos de hoyAlianza LimaSporting CristalLiga 1Atlético MadridLaLigaLionel MessiInter Miamiperu-deportes

Más Noticias

Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: posibles titulares para partidazo del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Pablo Guede y Zé Ricardo tendrán un duelo aparte en el banquillo: ambos definieron a su equipo para quedarse con el triunfo. Cambios y sorpresas en el duelo de este sábado 9 de mayo en Matute

Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: posibles titulares para partidazo del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Dónde ver Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: canal TV del partidazo por fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘blanquiazules’ buscan una victoria para acercarse a la obtención del título de la primera fase del campeonato peruano, mientras que los ‘celestes’ querrán ganar para pasar la página al mal momento

Dónde ver Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: canal TV del partidazo por fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Ignacio Buse vs Frances Tiafoe EN VIVO HOY: punto a punto del partido por segunda ronda del Masters 1000 de Roma 2026

’Nacho’ apunta a consolidar su crecimiento en la élite del tenis mundial en unas de las plazas más aclamadas del tour. Del otro lado de la red, un tenista al que le cuesta competir en su mejor versión sobre arcilla

Ignacio Buse vs Frances Tiafoe EN VIVO HOY: punto a punto del partido por segunda ronda del Masters 1000 de Roma 2026

A qué hora juega Real Madrid vs Barcelona en Perú: clásico clave en el Camp Nou por la jornada 35 de LaLiga 2026

Los ‘culés’ podrían consagrarse campeones ante su gente en medio histórico escándalo que vivieron los ‘blancos’ tras bronca entre jugadores. Conoce los horarios del partidazo internacional

A qué hora juega Real Madrid vs Barcelona en Perú: clásico clave en el Camp Nou por la jornada 35 de LaLiga 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: partido clave en Matute por Torneo Apertura de Liga 1 2026

‘Blanquiazules’ y ‘celestes’ llegan con dos realidades distintas, pero con la obligación de ganar en un choque que, seguro dará mucho que hablar. Conoce los horarios del clásico

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: partido clave en Matute por Torneo Apertura de Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

ONPE al 99%: Roberto Sánchez supera por más de 16 mil votos a Rafael López Aliaga y se perfila a la segunda vuelta

ONPE al 99%: Roberto Sánchez supera por más de 16 mil votos a Rafael López Aliaga y se perfila a la segunda vuelta

Roberto Sánchez tiene denuncias pendientes en la SAC del Congreso: ¿Cómo quedan?

Juntos por el Perú exige al JEE imponer una multa económica a Rafael López Aliaga por pedir anular mesas 900 mil

Corte Suprema confirma fallo a favor de Zoraida Ávalos: Inhabilitación del Congreso queda sin efecto definitivamente

Tour por EE. UU., un retiro espiritual en Europa y hasta una maestría: Los pagos por los que Fuerza Popular fue sancionada

ENTRETENIMIENTO

Andrea Cifuentes confirma relación sentimental con Álvaro Paz de la Barra: “Si la embarra, él se lo pierde y lo sabe”

Andrea Cifuentes confirma relación sentimental con Álvaro Paz de la Barra: “Si la embarra, él se lo pierde y lo sabe”

Karina Jordán desarma prejuicios en ‘Las cosas que sé que son verdad’: “Hay que comenzar a escuchar al que piensa diferente”

Macla Yamada, su pasión por la actuación y la libertad que encontró en OUKE: “El streaming me enseñó a dejar de callar para encajar”

‘La Segura’, esposa de Ignacio Baladán, conmueve al contar que su cirugía no funcionó y ahora enfrenta más dolor

David Bisbal anuncia su regreso a Lima: fecha, lugar, venta de entradas y más detalles de su concierto

DEPORTES

Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: posibles titulares para partidazo del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: posibles titulares para partidazo del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Dónde ver Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: canal TV del partidazo por fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Ignacio Buse vs Frances Tiafoe EN VIVO HOY: punto a punto del partido por segunda ronda del Masters 1000 de Roma 2026

A qué hora juega Real Madrid vs Barcelona en Perú: clásico clave en el Camp Nou por la jornada 35 de LaLiga 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: partido clave en Matute por Torneo Apertura de Liga 1 2026