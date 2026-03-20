Perú

Julio Velarde pide observar Leyes CAS con ‘grati’ y CTS, y pensión de S/3.500 para docentes

Durante el reporte de inflación, el presidente del BCRP fue consultado por las leyes recientes del Congreso

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Ni los CAS ni los
Ni los CAS ni los profesores tienen asegurados las medidas que les darían mayor aportes económicos. - Crédito Sindicato de Trabajadores CAS del Ministerio de Educación

El Congreso de la República recientemente ha aprobado dos proyectos de ley en segunda votación, los cuales pronto llegarían al Ejecutivo para que se promulguen o ser observen. Un detalle en común de estos dos es que ambos han sido señalado por tener un impacto fuerte en las arcas fiscales, dado que implican dan mayores montos de dineros a miles de trabajadores CAS y a docentes jubilados.

En el caso de los primeros, estos pasarán de recibir S/300 de aguinaldos a un sueldo entero por gratificación, así como el pago del 100% de sueldo como la CTS. En el segundo caso, los maestros pasarán de tener pensiones de, en promedio S/800, a S/3.500.

Ante esto, Julio Velarde fue consultado públicamente por Gestión durante la ronda de preguntas del reporte de inflación y se mostró en contra de ambas medidas y considero que el Ejecutivo debería observarlas. Como se sabe, aún no se ha detallado qué rumbo tomará el Gobierno, pero en el caso del CAS se espera que no implementen la Ley tal cual o, de hecho, sí la observen, y planteen una solución gradual.

Julio Velarde señaló que el
Julio Velarde señaló que el Gobierno debería observar las leyes y bloquearlas por su impacto en el Tesoro público. - Crédito Captura del BCRP

Leyes impactan en el Tesoro público

Lo ideal sería que el Gobierno las observe”, resaltó Julio Velarde. Como se sabe, ambas leyes aún están pendientes de ser revisadas por el Ejecutivo y que este decida si las observa o las devuelve al Congreso. Sin embargo, como ha sucedido anteriormente, la Parlamento podría aprobarlas por insistencia.

No obstante, Velarde resaltó que no se encuentra per se en contra de los cambios, pero que considera que no se han evaluado técnicamente, sino que vendrían motivados por ‘populismo’. “No puede ser una aprobación por temas populares”, apuntó.

Es un costo que debilitará al país, consideró el presidente del BCRP también.Considerdo que el país está “entrando con peor pie al nuevo Gobierno. Están debilitando las acciones del nuevo mandato”.

La Ley de CAS con
La Ley de CAS con gratificación y CTS llegaría a manos de José María Balcázar. ¿Pero se aplicará tal cual? - Crédito Presidencia

Ley CAS con beneficios y pensión de S/3.500

El Congreso de la República aprobó las ley que dará gratificación y CTS para los CAS, lo que supondrá que las entidades del Estado deben destinar presupuesto para solventar estos pagos.

Si bien el Ejecutivo ya planteaba darles CTS del 14% a los CAS, el Congreso se adelantó y aprobó esta medida más provechosa para los trabajadores. Pero dado el costo que tendría que destinar, aún la Ley podría presentar trabas desde el Gobierno. Balcázar tiene hasta el 14 de abril para decidir si finalmente la observa o la promulga. Sin embargo, de observarla el Congreso podría aprobarla por insistencia, lo que dejaría al Gobierno el camino de ir al Tribunal Constitucional para intentar detenerla.

Lo mismo podría pasar con la Ley de la pensión digna de S/3.500,70 para los profesores jubilados, la cual aún no llega a manos de Balcázar, pero que, dado los tiempo también para abril el presidente debería decidir si la promulga o no.

Si bien el presidente no se ha pronunciado en contra de estas medidas, su anterior Presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles sí señaló que el gobierno intentaría implementar la ley que beneficia a los CAS gradualmente.

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