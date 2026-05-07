La Granja VIP cambia de horario: ¿a qué hora serán las galas y desde cuándo?

Los presentadores del reality “La Granja VIP” se muestran sonrientes junto al logo del programa, anunciando los esperados cambios en el horario de las galas.

A partir del 18 de mayo, el programa se emitirá de lunes a viernes de 7:00 a 8:30 p.m.. Los sábados mantendrá su horario habitual de 8:00 a 9:30 p.m..

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Según el presentador, el cambio responde a un pedido del público. Los seguidores del reality buscaban una franja más accesible para seguir todas las galas.

El horario anterior estaba condicionado por la presencia de La Verdad a Prueba, el programa de Andrea Llosa. Sin embargo, la propia conductora anunció que su ciclo no continuará en pantalla.

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El conductor y las panelistas de 'La Granja VIP' revelan el nuevo horario del programa, que se emitirá de 7:00 a 8:30 PM a partir del lunes 18, en el estudio con temática de granja.

Con la salida de este espacio, La Granja VIP toma el lugar en la parrilla del canal, lo que permite ajustar su horario y captar mayor audiencia. Desde su estreno, el reality ha tenido varias modificaciones en su programación, pero esta vez la decisión responde a la ausencia de otros contenidos y la fuerte demanda de los televidentes.

¿Quiénes son los nominados de esta semana?

La dinámica dentro de La Granja VIP mantiene en vilo a los participantes y al público.

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Esta semana, tras una competencia el martes entre Pablo Heredia, Shirley Arica y Celine Aguirre, la única salvada fue la actriz. Así, evitó quedar en la placa de nominados.

Durante la asamblea del miércoles, se completó la lista. Mónica Torres y Samahara Lobatón recibieron los votos necesarios y quedaron también en riesgo de eliminación.

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La Granja VIP revela a los nominados de la semana e invita al público a participar en la votación para salvar a su concursante preferido.

En consecuencia, los nominados de la semana son Pablo Heredia, Shirley Arica, Mónica Torres y Samahara Lobatón. Uno de ellos tendrá la oportunidad de salvarse en la próxima gala de competencia. Los demás seguirán acumulando votos del público, que decidirá quién abandona el programa.

La instancia de nominación y salvación es uno de los momentos más intensos del reality. Los seguidores participan activamente a través de las redes sociales y las plataformas digitales del canal, apoyando a sus favoritos.

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Yaco Eskenazi dejó La Granja VIP

En medio de estos cambios, la conducción del programa también sufrió una modificación importante.

El último fin de semana, Yaco Eskenazi anunció su salida de La Granja VIP. El presentador, una de las figuras más conocidas de la televisión peruana, explicó que los compromisos laborales y personales no le permiten continuar en el reality.

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“Por temas personales, temas de trabajo y de tiempo y de cosas con las que tengo que cumplir, que no pensé que se me iban a dar de esa manera... he tenido que tomar esta difícil decisión”, expresó Eskenazi ante las cámaras.

Entre lágrimas, Ethel Pozo despide a Yaco Eskenazi en su última gala como conductor de ‘La Granja VIP’. Panamericana TV

Sus declaraciones confirmaron que su agenda está ocupada por nuevos proyectos profesionales. La noticia generó reacciones entre los seguidores, quienes valoraron su participación y carisma en las primeras semanas del reality.

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Tras la salida de Eskenazi, Adolfo Aguilar fue presentado como el nuevo conductor. Su llegada había sido rumoreada y finalmente se concretó el lunes 4 de mayo. Desde entonces, comparte la conducción con Ethel Pozo.

El arribo de Aguilar busca aportar continuidad y frescura al formato. La expectativa por los cambios, sumada a la nueva franja horaria, mantiene en alza el interés del público por La Granja VIP.

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