Fichajes de San Martín EN VIVO: altas y bajas para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

San Martín quedó subcampeón de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. (Usmp)

San Martín terminó la temporada dando el grito de subcampeón tras perder la final frente Alianza Lima en un emocionante ‘extra game’ de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. A pesar de los lamentos por no levantar el trofeo nacional, las ‘santas’ superaron la campaña realizada la temporada pasada, donde quedaron en el tercer lugar.

Todo haría indicar que Guilherme Schmitz seguirá al mando de las de Santa Anita el siguiente campeonato, pero habrán drásticos cambios en la plantilla debido a los nuevos refuerzos, permanencias e inesperadas salidas que ya se vienen especulando.

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Salidas en San Martín

Una de las partidas más sorpresiva es la de Flavia Montes, la central decidió cambiar de rumbo y será el nuevo refuerzo de Alianza Lima. Cenaida Uribe confirmó su llegada al tricampeón para la próxima temporada. Este movimiento en el mercado de pases remeció a todos y los hinchas ‘blanquiazules’ celebraron su llegada.

El futuro de Fernanda Tomé también es incierto en el cuadro de Guilherme Schmitz. Las especulaciones indican que la brasileña dejará el club después de tres temporadas.

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Por otro lado, Simone Scherer se alejará de Santa Anita por un especial motivo: anunció su embarazo con una emotiva publicación. La brasileña tendría cuatro meses de gestación y el tiempo no le permitiría llegar al inicio de la próxima temporada que arrancará en octubre.

Y también se pudo conocer la partida de Shiamara Almeida, la armadora maneja otras ofertas de clubes peruanos y su principal objetivo es tener continuidad.

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- Flavia Montes (central)

- Simone Scherer (central)

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- Shiamara Almeida (armadora)

- Fernanda Tomé (atacante)

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- Adeola Owokoniran (opuesta)

- Geraldine González (central)

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- Sophia Kruczko (opuesta)

La dirigente 'blanquiazul' confirmó reconciliación con la central tras un desencuentro en el pasado. (Video: Puro Vóley)

Rumores en San Martín

La posible llegada de Yanlis Féliz ilusiona a los hinchas de San Martín, la dominicana fue pieza clave para que Alianza Lima logre el tricampeonato en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Cenaida Uribe confirmó la partida de la voleibolista de las ‘blanquiazules’ y aseguró que su deseo fue salir del equipo en busca de continuidad.

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“No voy a conversar con ella, pero ella no quería quedarse. No sé si ahora ha cambiado de idea”, precisó la jefa de equipo de las ‘íntimas’ en el programa ‘Puro Vóley’.

También se precisó que no llegaría sola ya que Meegan Hart podría seguirle los pasos. La estadounidense llegó al Perú para reforzar al club victoriano en el Sudamericana y Mundial, sin embargo, el límite de cupo de extranjeras impidió que se desarrolle en el torneo nacional.

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- Yanlis Féliz (atacante)

- Meegan Hart (central)

Yanlis Féliz celebrando el punto del tricampeonato con Alianza Lima. Crédito: Flickr FPV

Renovaciones en San Martín

A pesar de que se especuló sobre su posibe llegada de Aixa Vigil a Universitario de Deportes, se quedará en San Martín la próxima temporada debido a que tiene contrato vigente. Su vínculo con las ‘santas’ es de un año más y es una de las fijas para la siguiente campaña.

Y otra que marcó su continuidad en Santa Anita es Paola Rivera. La mexicana será la única extranjera que se quedará en el equipo y buscará su revancha tras quedar subcampeona. También saldrá a ser protagonista en el Sudamericano.

- Aixa Vigil (punta)

- Paola Rivera (armadora)

- Brenda Lobatón (punta)

- Ginna López (central)

El jefe polideportivo detalló si existe posibilidad de que la punta peruana deje la Universidad San Martín. Créditos: De Una / Ovación.