Rafael López Aliaga a Keiko Fujimori por no apoyar denuncia de “fraude”: “Usted pierde con el panetón”

El excandidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, criticó a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por no sumarse a la narrativa del inexistente fraude.

“Le digo una cosa, señora Fujimori, usted sabe bien que le están robando las elecciones, usted sabe bien que debe plantarse, usted saber bien que va a perder las elecciones y usted sigue. Usted pierde con el panetón, señora. Es la cuarta vez que va a perder y arriesga al Perú así”, dijo López Aliaga en la manifestación convocada ante la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en Jesús María.

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En su discurso, el excandidato presidencial dijo que Fujimori sabe de la “trafa” de las mesas de la serie 900K donde asegura sin pruebas que han sido manipuladas para favorecer a Roberto Sánchez. ONPE precisó que dichas mesas corresponden a centros poblados y se cuentan desde hace más de 20 años.

“La señora Fujimori, ella sabe, sabe lo que está pasando, sabe que con este software y la gente que está acá, el Jurado, más en la ONPE... Aquí primero está el Perú”, indicó. Agregó que tiene “pruebas” de que le habrían robado dos elecciones, a pesar de que observadores internacionales, la Fiscalía y hasta el Congreso descartaron un fraude en las Elecciones 2021.

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“Le han robado. ¿Por qué no le van a robar una cuarta vez? Pues lógico, le van a robar. Entonces, ¿a qué juega esta señora? Cada cinco años se aparece", apuntó. Incluso Rafael López Aliaga hizo un llamado a los excandidatos Ricardo Belmont, Carlos Álvarez y Jorge Nieto porque “les han robado a ustedes también”.

Anuncia movilizaciones

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, advirtió este miércoles que organizará una “marcha de los cuatro suyos” si el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclama la segunda vuelta sin una auditoría internacional, en medio de acusaciones de fraude y señalamientos directos hacia Keiko Fujimori y al titular del organismo electoral. La advertencia, lanzada durante una movilización en Lima, reaviva los recuerdos de la masiva protesta de julio de 2000 contra el régimen de Alberto Fujimori y busca frenar una proclamación que el excandidato considera ilegítima.

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Renovación Popular rechazó la auditoría informática del JNE para las Elecciones 2026, anticipando que no reconocerá los resultados que emita la autoridad electoral. (Composición: Infobae Perú)

Durante su discurso frente a las instalaciones del JNE, López Aliaga—actualmente excluido del balotaje—se dirigió a sus seguidores con una consigna clara: si el 15 de mayo el órgano presidido por Roberto Burneo oficializa la segunda vuelta sin la supervisión internacional que él exige, convocará a una movilización similar a la que, hace 26 años, marcó un antes y un después en la política peruana. Según informó Infobae, el exalcalde calificó al tribunal electoral de ser un “jurado de la trafa” y acusó a su presidente de buscar una proclamación “fraudulenta e ilegal”.

La respuesta de Keiko Fujimori llegó el día previo a la denuncia, cuando la candidata de Fuerza Popular se desmarcó de la convocatoria a la protesta impulsada por López Aliaga. La aspirante a la presidencia por cuarta ocasión subrayó: “Nosotros hemos acompañado el pedido de elecciones complementarias que solicitó el señor Rafael López Aliaga. Los hemos apoyado con personeros. Inmediatamente, señalamos que era fundamental que se amplíe el horario de votación, pero también hemos estado en contra cuando ha habido un pedido de insurgencia”.

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