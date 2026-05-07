“Ya llegará un gobernante que sea amigo del deporte y haga las cosas bien”, el descargo del DT de Alianza Atlético por no jugar en Sullana

Federico Urciuoli rompió su silencio por el hecho de que el cuadro 'churre' no pueda ejercer la localía en su ciudad y tenga que irse a Trujillo o al Callao para la Liga 1 y Copa Sudamericana. (Video: Raúl Chávez)

La caída de Alianza Atlético frente a América de Cali en el estadio Miguel Grau del Callao, durante la fecha 4 del grupo A de la Copa Sudamericana 2026, dejó al equipo eliminado del certamen continental. Más allá del resultado adverso, la jornada reavivó el reclamo histórico por no poder disputar sus encuentros como local en Sullana, un problema que persiste y que su entrenador, Federico Urciuoli, expuso sin reservas ante la prensa.

El técnico argentino fue contundente en su descargo, apuntando directamente a la falta de apoyo estatal y la ausencia de políticas deportivas. “Vienen luchando hace mucho tiempo. Tuvieron el orgullo de tener el estadio para la Copa América el 2004, ¿qué pasó? No sé. Estamos 22 años después y los méritos deportivos, tanto de Atlético Grau como de Alianza Atlético estuvieron”, expresó en primera instancia.

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En sus palabras, dejó claro que el problema afecta tanto a su equipo como al vecino y rival, el cuadro ‘albo’: “Si bien no son constantes porque hay lógica de que hay otros equipos de Perú que han clasificado, cuando le toca clasificar al equipo no puede sostener una localía; ni siquiera puede enfrentar a los equipos grandes porque la capacidad no sostiene”.

Goles y resumen de la derrota de los 'churres' ante los 'diablos rojos' en el Callao. (Video: Conmebol)

El firme descargo de DT de Alianza Atlético por no jugar en Sullana

Francisco Urciuoli también lamentó que, pese al esfuerzo de los clubes ‘norteños’ para llegar a instancias internacionales, la infraestructura local no permite aprovechar el impulso deportivo, lanzando un contundente mensaje. “Será cuestión de tiempo. Ya va a llegar algún gobernante que sea amigo del deporte y del fútbol y, quiera hacer las cosas bien. No me van a sacar un título con respecto a las declaraciones de un jugador de otro equipo. Sinceramente, quiero que Alianza Atlético y Atlético Grau tengan un estadio como la gente, quiero que se disfrute de la fiesta del fútbol en el norte del Perú. Ojalá, es un sueño, que el día de mañana, cuando cualquiera de los dos equipos vuelva a clasificar, la gente lo pueda acompañar, como pasa en el 99% de los equipos que clasifican”, sostuvo.

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La decisión de trasladar la localía a otros estadios no es una preferencia, sino una necesidad impuesta por las condiciones del estadio Campeones del 36 de Sullana y los requisitos de la organización. “Un saludo a toda la gente de Sullana. Es tarde, gracias por acompañar. Le pido disculpas, soy el responsable de una nueva derrota. Ya vamos a conseguir algún triunfo y vamo a repuntar un poco, que estamos un poco abajo. Me parece que es injusto que no hayamos conseguido un triunfo todavía”, concluyó.

Alianza Atlético alterna la localía de algunos partidos de la Liga 1 y Copa Sudamericana en el Callao y Trujillo.

¿Por qué Alianza Atlético no juega en Sullana algunos partidos?

Alianza Atlético no puede disputar todos sus partidos como local en Sullana debido a limitaciones de capacidad, seguridad y exigencias de la Liga 1 y la Conmebol. El estadio Campeones del 36, a pesar de su historia, no cumple con los requisitos para albergar encuentros de alta convocatoria, como los que involucran a Alianza Lima, Universitario de Deportes o compromisos internacionales.

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Por esta razón, el club ‘churre’ ha optado por mudar su localía al estadio Mansiche de Trujillo para partidos ante los equipos más convocantes, buscando garantizar seguridad y mayor recaudación, ya que la aglomeración de hinchas en Sullana representa un desafío logístico y de control. No es un caso aislado: Atlético Grau, su rival regional, también ha debido trasladar partidos relevantes a otros escenarios, así como lo hizo Juan Pablo II de Chongoyape o UTC el año pasado en un encuentro ante la ‘U’.

Esta posibilidad de cambio está contemplada en el reglamento del campeonato doméstico este año, que habilita a los clubes a modificar su localía si el estadio original no reúne las condiciones mínimas exigidas.

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Asimismo, en la presente edición de la Copa Sudamericana, la organización obligó a Alianza Atlético a elegir una sede alternativa, siendo el estadio Miguel Grau del Callao el recinto disponible que cumplía con los requisitos de la competencia.