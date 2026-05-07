¿Roberto Sánchez mintió a los etnocaceristas al decir que Antauro Humala estará en un eventual gobierno de Juntos Por el Perú?

El abogado, Roy Mendoza, representante de Juntos por el Perú, debaten sobre el deslinde del partido con Antauro Humala. Se incluye un fragmento de video donde Roberto Sánchez aparece en un evento en Arequipa, haciendo declaraciones sobre Antauro Humala y su rol en la lucha contra el crimen.

Roberto Sánchez, líder de Juntos Por el Perú, enfrenta cuestionamientos tras sus afirmaciones sobre la posible inclusión de Antauro Humala en un eventual gobierno de la agrupación de izquierda. Las declaraciones, realizadas el 8 de abril, generaron incomodidad tanto dentro de la organización como en sectores de la opinión pública que observan con atención las alianzas en el escenario político peruano.

En las últimas horas, el abogado de Juntos Por el Perú, Roy Mendoza, negó que exista un acuerdo con el sector etnocacerista liderado por el exmilitar y desmintió que Antauro Humala Tasso tenga un lugar asegurado en la estructura de un hipotético Gabinete Ministerial.

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Un rótulo en pantalla identifica un anuncio de Roberto Sánchez sobre Antauro Humala y la lucha contra el crimen.

Roy Mendoza sostuvo en el programa Al final de Día de Canal N que el propio Sánchez “ha sido claro en deslindar con el compañero Antauro Humala”. En palabras del abogado, “es necesario que los electores comprendan que él ha deslindado con el etnocacerista y ha remarcado que él tiene sus ideas y posturas ideológicas y que él mantiene otras ideas siendo ambos de la izquierda peruana”. Este deslinde busca marcar distancia entre la línea política de Juntos Por el Perú y las posiciones que representa el sector vinculado a Antauro Humala y la extrema izquierda.

Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, en un montaje con Antauro Humala y otros personajes, sobre un fondo con iconografía que evoca a Sendero Luminoso. (Infobae)

Expresiones en un mitin que generan más dudas que certezas

Las expresiones de Roberto Sánchez durante un mitin el 8 de abril generaron polémica cuando afirmó que “Antauro Humala estará en su gobierno y que estará vigilante de las fronteras”. Esta frase, recogida por diversos medios nacionales, provocó interpretaciones sobre una eventual alianza o integración entre ambas figuras, situación que el partido busca desmentir de manera enfática. Y encendió la mecha cuando Antauro Humala dijo que Perú debe declarar la guerra a Chile y apoderarse de parte de su territorio.

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Mendoza explicó que las palabras de Sánchez debieron interpretarse en el contexto de ese momento político previo a las elecciones del 12 de abril. El abogado precisó: “Fueron comentarios de ese momento y ahora se vive otro momento político que aún no termina”, intentando minimizar el impacto de la declaración inicial. La agrupación considera que se atraviesa una etapa diferente, en la que no existen pactos ni compromisos con el sector de Antauro Humala.

El distanciamiento público se produce en un contexto donde la izquierda peruana busca consolidar una propuesta electoral de cara a futuros comicios. Tanto Juntos Por el Perú como otras fuerzas progresistas mantienen debates internos sobre el perfil ideológico que debe prevalecer y los eventuales aliados. La figura de Antauro Humala genera divisiones: mientras sectores radicales ven con simpatía su discurso nacionalista, otros advierten riesgos para la institucionalidad democrática.

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Antauro Humala genera polémica al plantear una eventual guerra con Chile por Arica y Tarapacá. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)

Controversia por la figura del antaurismo

Diversos analistas comentaron sobre el impacto de estas declaraciones. Coinciden en que la mención explícita de Antauro Humala como posible actor en un gobierno futuro puede influir en la percepción del electorado, especialmente entre votantes moderados o indecisos. La necesidad de aclarar la postura pretende contener eventuales fugas de apoyo y disipar dudas sobre la hoja de ruta de Juntos Por el Perú.

La respuesta de Roy Mendoza apunta a un control de daños. Al reiterar el deslinde, el partido intenta reafirmar su autonomía y evitar que se asocie su proyecto con el ideario etnocacerista. La insistencia en la pluralidad dentro del espectro progresista busca diferenciar la propuesta de Sánchez frente a la de los seguidores de Antauro Humala.

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El candidato presidencial peruano Roberto Sánchez, del partido Juntos por Perú, asiste a una rueda de prensa mientras se espera que la autoridad electoral confirme el nombre del rival de Keiko Fujimori antes de la segunda vuelta del 7 de junio, en Lima, Perú, 16 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce

La controversia llega en un momento de encuestas poco favorables para la izquierda tradicional en el país. Sectores del electorado muestran desconfianza ante posibles acuerdos con figuras que, como Antauro Humala, han protagonizado episodios polémicos en la política nacional sobre todo en sus últimas declaraciones donde exige al gobierno declarar la guerra al vecino país de Chile. La aclaración de Juntos Por el Perú se entiende como un intento de blindar su imagen y garantizar que su proyecto no quedará supeditado a alianzas inesperadas.

En síntesis, la dirigencia de Juntos Por el Perú apuesta por un discurso de diferenciación, procurando evitar confusiones respecto a su agenda y sus eventuales aliados. La precisión pública en torno a las declaraciones de Roberto Sánchez refleja la sensibilidad del escenario electoral y la necesidad de mantener una comunicación clara hacia los votantes.

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El desarrollo de las próximas semanas permitirá observar si la organización logra consolidar su identidad política ante un panorama fragmentado, donde los deslindes y las alianzas tácticas pueden determinar el rumbo de la campaña. Los movimientos de Juntos Por el Perú serán observados de cerca por analistas y electores que buscan certezas en un escenario marcado por la volatilidad, polarización y la competencia entre proyectos de izquierda.