Perú

¿Quién mató a Alicia Delgado? Cronología de sus últimas horas y las acusaciones que sacudieron el caso de la “Princesa del Folklore”

El expediente judicial por el asesinato de la cantante reveló una trama de celos, amenazas y confesiones, en la que familiares, allegados y la propia víctima dejaron constancia de un conflicto previo al crimen

Guardar
Google icon
Interior de un departamento desordenado de noche en Lima, con cinta policial amarilla cruzando una puerta, un charco oscuro y marcadores forenses en el suelo.
Un departamento de clase media en Lima, Perú, está acordonado por la policía como escena del crimen, con una cinta amarilla bloqueando la entrada a una habitación y elementos desordenados sobre una mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La noche del 23 de junio de 2009, Alicia Delgado Hilario, conocida como “La Princesa del Folklore” en el Perú, fue asesinada en circunstancias que generaron una de las mayores conmociones en la historia reciente del espectáculo peruano. La brutalidad del crimen, la implicancia de figuras públicas y el desarrollo judicial posterior colocaron el caso en el centro de la atención nacional. El asesinato de la cantante puso en evidencia una trama de pasiones, amenazas y acusaciones cruzadas que hasta hoy dejan muchas dudas sobre lo que ocurrió aquella noche.

Alicia Delgado, nacida en Cabana, Áncash, tenía una trayectoria consolidada en la música andina. Su muerte marcó un antes y un después en la cobertura mediática de la farándula local. La artista fue hallada sin vida en su departamento en Santiago de Surco, Lima, con señales claras de violencia. La investigación policial identificó rápidamente a Pedro César Mamanchura Antúnez, chofer y guardaespaldas de la cantante, como el autor material del crimen. El caso, sin embargo, cobró mayor dimensión cuando la justicia sindicó a Abencia Meza, expareja de Alicia Delgado y también figura destacada de la música folclórica, como la instigadora del asesinato.

PUBLICIDAD

El caso de Abencia Meza llega al Tribunal Constitucional. Se debate la aplicación de normas para determinar si la cantante puede acceder al beneficio de semilibertad antes de cumplir su condena completa.

Las últimas horas de Alicia Delgado: cronología clave

El desarrollo de los hechos se remonta a los días previos al asesinato. Alicia Delgado había solicitado garantías personales ante las autoridades, denunciando amenazas y agresiones por parte de Abencia Meza. La cantante, visiblemente angustiada, grabó un video testimonial el 22 de junio de 2009. En ese material, difundido posteriormente, aseguró temer por su vida y señaló directamente a Abencia Meza si algo llegaba a sucederle. “Si algo me pasa, responsabilizo a Abencia”, afirmó entre lágrimas, declaración que se transformó en un elemento clave durante el proceso judicial.

El 23 de junio, según reconstruyó la Policía Nacional, Pedro Mamanchura asesinó a Delgado tras una discusión en el departamento de la artista. El cuerpo fue encontrado dos días después, el 25 de junio, con tres puñaladas en la espalda, cortes en el cuello y signos de estrangulamiento. El ensañamiento del ataque y los antecedentes de violencia en la relación sentimental entre ambas cantantes motivaron la intervención inmediata de las autoridades.

PUBLICIDAD

Mamanchura huyó de Lima tras el crimen. Fue detenido el 29 de junio en la ciudad de Tumbes, en la frontera norte del país. Durante su confesión ante la Policía, sostuvo que Abencia Meza lo había instigado a cometer el asesinato y que recibió 3,000 soles (aproximadamente 900 dólares) por el acto. La camioneta de Delgado fue hallada cerca de una propiedad vinculada a Meza, reforzando las sospechas de los investigadores.

Abencia Meza fue detenida por el crimen de la muerte de Alicia Delgado.
Abencia Meza fue detenida por el crimen de la muerte de Alicia Delgado.

Las acusaciones cruzadas y el proceso judicial

El caso adquirió aún más notoriedad por la serie de acusaciones mutuas entre los principales implicados. Alicia Delgado había dejado constancia de su temor al señalar a Abencia Meza en el video testimonial. Por su parte, Pedro Mamanchura afirmó ante las autoridades y la prensa que Meza lo instruyó y financió para perpetrar el crimen. En su declaración sostuvo que: “Ella me dijo que la matara y me pagó por hacerlo”.

Alicia Delgado - Abencia Meza - asesinato - Perú - historias - 23 junio
Pedro Mamanchura confesó ser el autor material del asesinato de Alicia Delgado, acusando a su exjefa Abencia Meza de ser la autora intelectual del crimen. (Poder Judicial)

Abencia Meza, en todo momento, defendió su inocencia. Negó haber instigado el asesinato y sostuvo que la investigación estuvo plagada de irregularidades. “Siempre la amé y nunca quise hacerle daño”, expresó en declaraciones. La acusada también denunció presiones y manipulación de testimonios, asegurando que existía un ensañamiento mediático en su contra.

Alicia Delgado - Abencia Meza - asesinato - Perú - historias - 23 junio
El Poder Judicial sentenció a Abencia Meza a 30 años de prisión por ser la autora intelectual del asesinato de la querida cantante Alicia Delgado. (Poder Judicial)

La justicia peruana, tras un proceso extenso y mediático, sentenció en febrero de 2012 a Pedro Mamanchura como autor material y a Abencia Meza como autora intelectual del crimen. Ambos recibieron 30 años de prisión. La sentencia citó como pruebas principales la confesión de Mamanchura, el video testimonial de Delgado y los antecedentes de violencia y amenazas en la relación entre ambas artistas.

Un caso sin cierre definitivo

A pesar de la condena, el caso Alicia Delgado ha seguido generando controversias. La defensa de Abencia Meza presentó varios recursos de habeas corpus buscando su liberación, argumentando que las pruebas en su contra carecían de solidez y que existían irregularidades en el proceso. Medios locales han seguido de cerca los vaivenes judiciales, informando periódicamente sobre los intentos de la defensa de revertir la sentencia.

El asesinato de Alicia Delgado dejó una huella profunda en la cultura popular peruana. La figura de la “Princesa del Folklore” se transformó en símbolo de la violencia de género y de la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. El caso continúa siendo objeto de análisis, tanto en los medios como en la sociedad peruana, y persisten las preguntas sobre las motivaciones y responsabilidades de sus protagonistas.

Pedro Mamanchura
Pedro Mamanchura fue el autor material del asesinato de la popular cantante quien perdió la vida en junio de 2009.

“Si algo me pasa, responsabilizo a Abencia, porque ya me ha golpeado y me ha amenazado”, advirtió Alicia Delgado en su video, un testimonio que aún resuena en la memoria colectiva y que marcó el punto de partida de una de las investigaciones más mediáticas de la escena artística peruana.

Google icon

Temas Relacionados

Abencia MezaAlicia DelgadoTribunal Constitucionalperu-noticias

Más Noticias

Abencia Meza: ¿Cuál es el argumento legal que podría dejar en libertad a la ‘Reina de las Parranditas’?

La artista folclórica aguarda la respuesta del Tribunal Constitucional y de la Comisión de Gracias Presidenciales, dos caminos que pueden cambiar su futuro tras casi dos décadas en prisión

Abencia Meza: ¿Cuál es el argumento legal que podría dejar en libertad a la ‘Reina de las Parranditas’?

Aprobaron bono de hasta 35% del sueldo para trabajadores del Minedu por insistencia

La Comisión de Educación del Congreso votó a favor del dictamen que había sido observado por el presidente José María Balcázar. Podría llegar al Pleno pronto y se promulgado esta semana

Aprobaron bono de hasta 35% del sueldo para trabajadores del Minedu por insistencia

¿Por qué el mes de abril registró la inflación más alta de los últimos años y esto pondría en riesgo la reducción de la pobreza en Perú?

Este repunte de la inflación amenaza con frenar los avances recientes en la reducción de la pobreza, ya que afecta el poder adquisitivo de los hogares

¿Por qué el mes de abril registró la inflación más alta de los últimos años y esto pondría en riesgo la reducción de la pobreza en Perú?

¿La carrera más soñada en Perú? Aunque usted no lo crea, influencer: cuadruplica a médicos y casi triplica a ingenieros

Las nuevas generaciones parecen haber cambiado el prestigio profesional por la visibilidad en internet, según Bumeran. Entre los no tan jóvenes, persiste la valoración de las carreras universitarias

¿La carrera más soñada en Perú? Aunque usted no lo crea, influencer: cuadruplica a médicos y casi triplica a ingenieros

Fernando Rospigliosi firma la autógrafa de la ‘Ley Anti Delia Espinoza’ y la envía al Gobierno para promulgación

En un plazo de 15 días hábiles, el presidente José María Balcázar deberá decidir si se publica la referida norma en El Peruano

Fernando Rospigliosi firma la autógrafa de la ‘Ley Anti Delia Espinoza’ y la envía al Gobierno para promulgación
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fernando Rospigliosi firma la autógrafa de la ‘Ley Anti Delia Espinoza’ y la envía al Gobierno para promulgación

Fernando Rospigliosi firma la autógrafa de la ‘Ley Anti Delia Espinoza’ y la envía al Gobierno para promulgación

Rafael López Aliaga a Keiko Fujimori por no apoyar denuncia de “fraude”: “Usted pierde con el panetón”

Rafael López Aliaga: ¿Es legal que no juramente al cargo de senador al alegar que hay un presunto fraude electoral?

Segunda vuelta 2026 en Perú: fecha oficial, cambios en la ONPE, debate y todo lo que necesitas saber antes del 7 de junio

Canciller invitó a María Corina Machado a visitar el Perú y confirmó su apoyo a la democracia en Venezuela

ENTRETENIMIENTO

Guillermo Dávila revela cómo es su actual relación con Vasco Madueño tras la muerte de su madre: “Estamos aprendiendo”

Guillermo Dávila revela cómo es su actual relación con Vasco Madueño tras la muerte de su madre: “Estamos aprendiendo”

Jefferson Farfán responde a Magaly por recordar su juicio: “No se olvide de mi pago”

¿Qué pasó con Malú Costa?: De la fama a la cárcel y su desaparición en TV

La Granja VIP cambia de horario: ¿a qué hora serán las galas y desde cuándo?

Sebastián Gálvez rompe su silencio sobre Laura Spoya tras imágenes en discoteca: “Somos amigos nada más”

DEPORTES

San Martín confirmó la salida de Adeola Owokoniran y otra extranjera de cara a la Liga Peruana de Vóley 2026/27

San Martín confirmó la salida de Adeola Owokoniran y otra extranjera de cara a la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Fichajes de Regatas Lima EN VIVO: altas y bajas para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Fichajes de San Martín EN VIVO: altas y bajas para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Universitario vs Coquimbo Unido: criterios de desempate en el Grupo B de la Copa Libertadores 2026

‘Cóndor’ Mendoza reclamó otro ‘9′ para Sporting Cristal y advirtió a Alianza Lima por duelo en Matute: “Le va a hacer la fiesta”