¿Quién mató a Alicia Delgado? Cronología de sus últimas horas y las acusaciones que sacudieron el caso de la “Princesa del Folklore”

Un departamento de clase media en Lima, Perú, está acordonado por la policía como escena del crimen, con una cinta amarilla bloqueando la entrada a una habitación y elementos desordenados sobre una mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La noche del 23 de junio de 2009, Alicia Delgado Hilario, conocida como “La Princesa del Folklore” en el Perú, fue asesinada en circunstancias que generaron una de las mayores conmociones en la historia reciente del espectáculo peruano. La brutalidad del crimen, la implicancia de figuras públicas y el desarrollo judicial posterior colocaron el caso en el centro de la atención nacional. El asesinato de la cantante puso en evidencia una trama de pasiones, amenazas y acusaciones cruzadas que hasta hoy dejan muchas dudas sobre lo que ocurrió aquella noche.

Alicia Delgado, nacida en Cabana, Áncash, tenía una trayectoria consolidada en la música andina. Su muerte marcó un antes y un después en la cobertura mediática de la farándula local. La artista fue hallada sin vida en su departamento en Santiago de Surco, Lima, con señales claras de violencia. La investigación policial identificó rápidamente a Pedro César Mamanchura Antúnez, chofer y guardaespaldas de la cantante, como el autor material del crimen. El caso, sin embargo, cobró mayor dimensión cuando la justicia sindicó a Abencia Meza, expareja de Alicia Delgado y también figura destacada de la música folclórica, como la instigadora del asesinato.

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El caso de Abencia Meza llega al Tribunal Constitucional. Se debate la aplicación de normas para determinar si la cantante puede acceder al beneficio de semilibertad antes de cumplir su condena completa.

Las últimas horas de Alicia Delgado: cronología clave

El desarrollo de los hechos se remonta a los días previos al asesinato. Alicia Delgado había solicitado garantías personales ante las autoridades, denunciando amenazas y agresiones por parte de Abencia Meza. La cantante, visiblemente angustiada, grabó un video testimonial el 22 de junio de 2009. En ese material, difundido posteriormente, aseguró temer por su vida y señaló directamente a Abencia Meza si algo llegaba a sucederle. “Si algo me pasa, responsabilizo a Abencia”, afirmó entre lágrimas, declaración que se transformó en un elemento clave durante el proceso judicial.

El 23 de junio, según reconstruyó la Policía Nacional, Pedro Mamanchura asesinó a Delgado tras una discusión en el departamento de la artista. El cuerpo fue encontrado dos días después, el 25 de junio, con tres puñaladas en la espalda, cortes en el cuello y signos de estrangulamiento. El ensañamiento del ataque y los antecedentes de violencia en la relación sentimental entre ambas cantantes motivaron la intervención inmediata de las autoridades.

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Mamanchura huyó de Lima tras el crimen. Fue detenido el 29 de junio en la ciudad de Tumbes, en la frontera norte del país. Durante su confesión ante la Policía, sostuvo que Abencia Meza lo había instigado a cometer el asesinato y que recibió 3,000 soles (aproximadamente 900 dólares) por el acto. La camioneta de Delgado fue hallada cerca de una propiedad vinculada a Meza, reforzando las sospechas de los investigadores.

Abencia Meza fue detenida por el crimen de la muerte de Alicia Delgado.

Las acusaciones cruzadas y el proceso judicial

El caso adquirió aún más notoriedad por la serie de acusaciones mutuas entre los principales implicados. Alicia Delgado había dejado constancia de su temor al señalar a Abencia Meza en el video testimonial. Por su parte, Pedro Mamanchura afirmó ante las autoridades y la prensa que Meza lo instruyó y financió para perpetrar el crimen. En su declaración sostuvo que: “Ella me dijo que la matara y me pagó por hacerlo”.

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Pedro Mamanchura confesó ser el autor material del asesinato de Alicia Delgado, acusando a su exjefa Abencia Meza de ser la autora intelectual del crimen. (Poder Judicial)

Abencia Meza, en todo momento, defendió su inocencia. Negó haber instigado el asesinato y sostuvo que la investigación estuvo plagada de irregularidades. “Siempre la amé y nunca quise hacerle daño”, expresó en declaraciones. La acusada también denunció presiones y manipulación de testimonios, asegurando que existía un ensañamiento mediático en su contra.

El Poder Judicial sentenció a Abencia Meza a 30 años de prisión por ser la autora intelectual del asesinato de la querida cantante Alicia Delgado. (Poder Judicial)

La justicia peruana, tras un proceso extenso y mediático, sentenció en febrero de 2012 a Pedro Mamanchura como autor material y a Abencia Meza como autora intelectual del crimen. Ambos recibieron 30 años de prisión. La sentencia citó como pruebas principales la confesión de Mamanchura, el video testimonial de Delgado y los antecedentes de violencia y amenazas en la relación entre ambas artistas.

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Un caso sin cierre definitivo

A pesar de la condena, el caso Alicia Delgado ha seguido generando controversias. La defensa de Abencia Meza presentó varios recursos de habeas corpus buscando su liberación, argumentando que las pruebas en su contra carecían de solidez y que existían irregularidades en el proceso. Medios locales han seguido de cerca los vaivenes judiciales, informando periódicamente sobre los intentos de la defensa de revertir la sentencia.

El asesinato de Alicia Delgado dejó una huella profunda en la cultura popular peruana. La figura de la “Princesa del Folklore” se transformó en símbolo de la violencia de género y de la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. El caso continúa siendo objeto de análisis, tanto en los medios como en la sociedad peruana, y persisten las preguntas sobre las motivaciones y responsabilidades de sus protagonistas.

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Pedro Mamanchura fue el autor material del asesinato de la popular cantante quien perdió la vida en junio de 2009.

“Si algo me pasa, responsabilizo a Abencia, porque ya me ha golpeado y me ha amenazado”, advirtió Alicia Delgado en su video, un testimonio que aún resuena en la memoria colectiva y que marcó el punto de partida de una de las investigaciones más mediáticas de la escena artística peruana.