Fichajes de Regatas Lima EN VIVO: altas y bajas para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

Regatas Lima atravesó una de sus temporadas más discretas en la Liga Peruana de Vóley. El equipo dirigido por Horacio Bastit finalizó en la quinta posición tras imponerse a Atlético Atenea, quedando fuera de los cuatro primeros puestos del torneo.

A pesar de los resultados, la dirigencia de Chorrillos decidió renovar la confianza en Bastit como entrenador, aunque planea una profunda renovación del plantel con el objetivo de volver a competir por el título nacional, como en temporadas anteriores.

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Estos son los movimientos de Regatas en el mercado de pases para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027:

Altas

Hasta el momento, el único refuerzo confirmado en Regatas Lima es Nicole Abreu. La atacante peruana se incorporó inicialmente para disputar el Sudamericano de Clubes y, tras destacarse como figura en su exequipo, Kazoku No Perú, la institución decidió mantenerla en el plantel para la próxima temporada de la liga.

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Nicole Abreu

El técnico argentino se encuentra armando el plantel para la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Créditos: Dosis de Voleibol.

Rumores

En los últimos días, surgieron versiones sobre la posible llegada de las hermanas Marina y Simone Scherer a Chorrillos. No obstante, la opción de verlas juntas en el equipo perdió fuerza luego de que Simone confirmara su embarazo, lo que la alejará de las canchas por varios meses.

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Por su parte, Marina dejó el Emalsa Gran Canaria de España y actualmente se encuentra como agente libre. Esta situación incrementó las probabilidades de que la armadora brasileña regrese a la Liga Peruana de Vóley y se sume a Regatas Lima, después de no ser considerada por Alianza Lima.

Marina Scherer

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Simone Scherer

La gerenta de Alianza Lima se refirió a la posibilidad de que Simone y Marina jueguen juntas en la Liga Peruana de Vóley. Créditos: Puro Vóley / Youtube.

Bajas

En cuanto a las bajas, Regatas Lima sufrirá la salida de casi todas sus jugadoras extranjeras. Las colombianas Katherin Ramírez y Darlevis Mosquera, la chilena Petra Schwartzman y la argentina Bárbara Frangella se despidieron del club a través de las redes sociales.

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La salida que más sorprendió fue la de Mosquera, quien se destacó como la mejor bloqueadora del torneo y fue titular indiscutida en el equipo. La central colombiana evalúa continuar su carrera en otro club de la Liga Peruana de Vóley.

A estas bajas se suman las peruanas Shanaiya Aymé y Cristina Cuba. El destino de Aymé aún no está definido, mientras que Cuba decidió incorporarse a Alianza Lima, donde buscará tener un rol más protagónico respecto a la última temporada.

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Shanaiya Aymé

Katherin Ramírez

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Barbara Frangella

Cristina Cuba

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Petra Schwartzman

Darlevis Mosquera

Las voleibolistas que se fueron de Regatas Lima.

Renovaciones

En el apartado de renovaciones, la continuidad de Kiara Montes fue una de las más comentadas. La capitana de Regatas Lima fue vinculada a Universitario de Deportes, generando rumores sobre el posible cierre de su ciclo en el club.

Sin embargo, la propia Montes desmintió cualquier acercamiento con el equipo crema. “No se contactaron conmigo, entonces no hubo ningún acercamiento. No sé de dónde sacan que estuve a punto de irme a la ‘U’, eso es mentira. No hablé con los delegados ni nada”, aclaró la jugadora.

La atacante peruana terminó quedándose en Regatas Lima. Créditos: X.

Regatas también renovó la apuesta por el talento joven con Katy Ryan. La opuesta estadounidense se incorporó en la parte final de la temporada y se consolidó como una de las máximas anotadoras del equipo. Su alcance y potencia serán claves para que el club aspire nuevamente al título.

En esa misma línea, Rachell Hidalgo, Camila Monge y Alexandra Llaro continuarán una temporada más en el equipo de Chorrillos. Monge y Llaro deberán enfocarse en su recuperación física para estar disponibles en el inicio de la Liga Peruana de Vóley y llegar en las mejores condiciones posibles.

Kiara Montes

Katy Ryan

Rachell Hidalgo

Camila Monge

Alexandra Llaro