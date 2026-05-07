San Martín confirmó la salida de Adeola Owokoniran y otra extranjera de cara a la Liga Peruana de Vóley 2026/27.

La Universidad San Martín no consiguió el título nacional de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 tras perder la final ante Alianza Lima. Por este motivo, en Santa Anita comenzaron a realizar cambios profundos en el plantel con la intención de volver a luchar por el campeonato.

El primer anuncio fue la salida de Flavia Montes. Este jueves 7 de mayo se confirmó también la partida de una de las figuras del equipo: Adeola Owokoniran. Aunque no se han detallado los motivos, la forma en que se comunicó su salida sugiere que fue una decisión de la dirigencia.

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La opuesta estadounidense se destacó como una de las máximas anotadoras de la USMP junto a Fernanda Tomé y tuvo actuaciones decisivas en los tres partidos definitorios ante Alianza Lima. Por ello, su salida ha generado sorpresa.

Owokoniran no será la única en dejar la San Martín. La serbia Sophia Kruczko, quien se incorporó a comienzos de 2026, tampoco continuará en el club. Aunque contó con minutos en la etapa final del torneo debido a la lesión de ‘Tomezinha’, no logró consolidarse como protagonista.

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“Gracias por su entrega y profesionalismo. Agradecemos a Adeola Owokoniran y Sophia Kruczko por su compromiso y dedicación en el club. Les deseamos muchos éxitos en sus próximos retos deportivos y personales”, publicó el equipo peruano en sus redes sociales.

Adeola Owokoniran y Sophia Kruczko no seguirán en Universidad San Martín.

Altas, salidas y renovaciones en San Martín

A las salidas de Adeola Owokoniran, Sophia Kruczko y Flavia Montes, se sumarían las de las extranjeras Geraldine González, Simone Scherer y Fernanda Tomé. Así, la Universidad San Martín cerraría un ciclo marcado por la partida de varias de sus referentes.

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Simone no continuará en la USMP tras anunciar su embarazo. Todo indica que podría incorporarse a Regatas Lima en los próximos meses con la intención de culminar su carrera junto a su hermana, Marina Scherer.

Circulan rumores sobre la posible salida de Shiamara Almeida, quien evaluaría unirse a Circolo Sportivo Italiano para compartir equipo con su amiga Coraima Gómez, recientemente desvinculada de Universitario de Deportes luego de varias temporadas.

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La voleibolista brasileña aseguró que se alejará de las 'santas' la siguiente temporada. (Instagram)

Respecto a las renovaciones, la armadora mexicana Paola Rivera, elegida como la mejor de la Liga Peruana de Vóley, seguirá una temporada más en Santa Anita. También permanecen en el plantel algunas jugadoras nacionales con contrato vigente, como Aixa Vigil. No obstante, la atacante peruana tiene intenciones de sumarse a Universitario, aunque desde el club ‘crema’ señalan que el fichaje no podrá concretarse hasta el vencimiento de su vínculo actual. Esta situación podría prolongarse varias semanas.

En cuanto a incorporaciones, solo hay versiones extraoficiales. Yanlis Féliz, figura de Alianza Lima durante la última temporada, estaría cerca de llegar a la San Martín. También se menciona a Meegan Hart, jugadora de las ‘blanquiazules’ que tuvo escasa participación en la reciente campaña.

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La dominicana fue la MVP de la final frente San Martín que terminó con el tricampeonato de las 'blanquiazules'. (Puro Vóley)

Según Cenaida Uribe, tanto Clarivett Yllescas como Diana de la Peña recibieron propuestas de la San Martín durante la definición por el título nacional. Sin embargo, ambas rechazaron la oferta, ya que no contemplan jugar en otro club peruano que no sea Alianza.

San Martín ha realizado inversiones significativas en los últimos mercados con el objetivo de obtener el campeonato, aunque sin éxito. Para la temporada 2026/2027, la dirigencia mantiene la estrategia y proyecta reforzar el plantel incorporando jugadoras destacadas de otros equipos para conformar un conjunto competitivo.

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