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Incendio de gran magnitud consume almacén en Villa El Salvador: Bomberos intentan controlar siniestro

Las llamas y una imponente torre de humo negro han generado alerta entre los residentes y trabajadores, quienes han tenido que abandonar la zona ante el peligro

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Se registra un incendio de gran magnitud en un almacén de productos plásticos y de limpieza en Villa El Salvador. Una densa columna de humo negro es visible desde varios distritos, mientras los bomberos trabajan para controlar las llamas y los vecinos son evacuados. | TV Perú

Un incendio de grandes proporciones se desató la mañana de este jueves en un almacén ubicado en la Asociación Vivienda Llanavilla, calle La Caleta, manzana F, en el distrito de Villa El Salvador, Lima. El siniestro, reportado por los bomberos a las 08:56 horas, generó una extensa columna de humo negro visible desde varios distritos aledaños, provocando la evacuación de residentes, trabajadores y escolares de la zona.

Según informó TV Perú, al menos ocho unidades de Bomberos acudieron al lugar para contener las llamas que, de acuerdo con testimonios de vecinos y trabajadores recogidos por el canal, afectaron instalaciones donde se almacenan productos inflamables y residuos químicos.

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Testigos indicaron que la emergencia obligó la evacuación inmediata de empresas, viviendas y un colegio cercano. “Ahí son varias empresas que tienen líquidos inflamables. Por eso no se puede controlar muy bien el incendio”, señaló un vecino.

Otro testigo recordó un incendio similar en la zona ocurrido el año anterior, aunque en esa ocasión el fuego se originó en un depósito de chatarra.

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Incendio de gran magnitud afecta almacén en Villa El Salvador y obliga a evacuar viviendas y colegios
Incendio de gran magnitud afecta almacén en Villa El Salvador y obliga a evacuar viviendas y colegios| TV Perú

El despliegue policial incluyó unidades de las comisarías deLurínyVilla María del Triunfo, mientras que el serenazgo local colaboró en el cercado del área y en el resguardo de la seguridad pública. En estos momentos, los bomberos se centran en impedir que el fuego alcance a otras propiedades y negocios de la zona, que constituye un sector con alta densidad de comercios y viviendas.

Comunicado de Sedapal ante incendio

Sedapal informó que, tras el incendio registrado en un almacén ubicado en la calle León Domido, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia y se movilizaron los recursos necesarios para una atención oportuna.

La empresa precisó que, con el objetivo de brindar apoyo al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, envió dos camiones cisterna al lugar, ya que el incendio ocurrió en una zona que no se encuentra bajo administración de Sedapal.

Por su parte, la Policía Nacional del Perú informó que efectivos policiales se encuentran en la zona del incendio registrado en un almacén del distrito de Villa El Salvador, próximo a un albergue de perros. El personal policial brinda apoyo inmediato, asegurando el perímetro, facilitando el tránsito vehicular y colaborando con la evacuación preventiva de los ciudadanos para preservar la integridad de las personas y garantizar el trabajo articulado de las unidades de emergencia.

Villa El Salvador: incendio en depósito con líquidos inflamables desata evacuaciones y despliegue de emergencia
Villa El Salvador: incendio en depósito desata evacuaciones y despliegue de emergencia| Vecinos de Villa El Salvador (Facebook)

Las acciones continúan en desarrollo mientras se realizan esfuerzos para contener la emergencia y evitar que el fuego se propague a inmuebles colindantes.

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