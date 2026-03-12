Perú

Trabajadores CAS recibirán gratificación y CTS: Congreso aprobó dictamen

Así, se amplían los beneficios laborales para estos trabajadores del sector público. La norma les reconoce el pago de gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, además de una Compensación por Tiempo de Servicios calculada sobre el 100% de su remuneración anual

Guardar
La medida se aprobó en
La medida se aprobó en segunda votación y no hubo votos en contra. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

El Pleno del Congreso aprobó este jueves 5 de marzo, en segunda votación, el dictamen que amplía los derechos laborales de los trabajadores públicos bajo el régimen CAS.

La norma reconoce a los empleados contratados mediante el Decreto Legislativo 1057 el acceso a beneficios como gratificaciones y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). La primera votación de esta iniciativa se realizó el 17 de septiembre de 2025, más de seis meses antes de su ratificación final.

De acuerdo con el dictamen, los trabajadores CAS recibirán gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, cada una equivalente a una remuneración mensual. Asimismo, tendrán derecho a CTS, calculada sobre el 100% de su sueldo por cada año de servicio.

El Pleno del Congreso aprobó en segunda votación el dictamen que regula los derechos y obligaciones de los servidores públicos del régimen CAS. La nueva ley les concede el derecho a recibir CTS y gratificaciones, una medida celebrada efusivamente por los gremios de trabajadores en el hemiciclo. | Canal N

Todo lo que cambia para los trabajadores CAS

El dictamen regula con mayor precisión los derechos y obligaciones de los servidores contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo 1057. Para ello, plantea modificar los artículos 3, 5 y 6 de esta norma, que regula el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS).

En el nuevo texto propuesto, el artículo 3 redefine el Contrato Administrativo de Servicios como una modalidad especial de contratación laboral exclusiva del Estado, que se rige por el propio decreto legislativo y, de manera supletoria, por la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, siempre que resulte más favorable para el trabajador.

Asimismo, el dictamen introduce cambios en el artículo 6 para reconocer nuevos beneficios laborales a los trabajadores CAS. Entre ellos, se establecen gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, equivalentes cada una a una remuneración mensual. También se incorpora la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), calculada sobre el 100% de la remuneración mensual por cada año de labores. Este pago tendrá carácter cancelatorio y se efectuará únicamente al finalizar el vínculo laboral con la entidad.

De esta manera, los trabajadores CAS accederían a beneficios que antes no estaban contemplados. Incluso, en el caso de las gratificaciones, el monto sería mayor al que reciben servidores de otros regímenes del sector público, quienes actualmente perciben un aguinaldo de S/ 300.

¿Qué es el régimen CAS?

El régimen de Contratación Administrativa de Servicios es una modalidad especial de vinculación laboral utilizada en el sector público peruano. Fue creado por el Decreto Legislativo 1057 en 2008 con el propósito de ordenar la contratación de personal que prestaba servicios al Estado bajo esquemas más flexibles, estableciendo reglas propias distintas a las de otros regímenes laborales públicos o privados. Este sistema busca garantizar principios como el acceso en condiciones de igualdad, la meritocracia y la profesionalización en la administración estatal.

A través de este mecanismo, una entidad pública puede contratar a una persona natural para desarrollar funciones de manera subordinada, es decir, cumpliendo horarios, metas y lineamientos definidos por la institución. Aunque inicialmente se planteó como una fórmula transitoria y con derechos limitados frente a otros trabajadores del Estado, con el tiempo fue incorporando beneficios y ajustes legales que reconocen su naturaleza laboral especial. Esto ha generado debates sobre su permanencia, su progresiva eliminación o su equiparación con otros regímenes de empleo público.

Temas Relacionados

CASgratificaciónCTSCongresoperu-economia

Más Noticias

Paro de transportistas EN VIVO hoy jueves 12 de marzo: carga pesada, taxistas y mototaxistas paralizan por crisis de gas

Los gremios de transporte exigen la exoneración temporal de impuestos al diésel, la reactivación del fondo de compensación y la revisión de peajes. También reclaman subsidios y medidas urgentes frente a la crisis energética

Paro de transportistas EN VIVO

Congresista Darwin Espinoza protagoniza nuevo escándalo: en aparente ebriedad, agredió a ciudadano y acabó en comisaría

El programa Beto a Saber difundió imágenes en las que el legislador, investigado por presuntos hechos de corrupción, sale de una comisaría junto al ciudadano agredido

Congresista Darwin Espinoza protagoniza nuevo

Leao Butrón postula a Alejandro Duarte a la selección peruana: “Es el arquero más técnico de los últimos años del fútbol local”

El otrora guardameta de Alianza Lima se decantó por el llamado de ‘Ale’, de quien tiene un alto concepto por su madurez. “Si agarra ritmo puede entrar en ese grupito”, dijo

Leao Butrón postula a Alejandro

Sparta Praga de Oliver Sonne cayó 2-1 ante el AZ Alkmaar en la ida de los octavos de final de la Conference League 2006

El peruano jugó todo el partido como titular en la derrota de su equipo, que ahora deberá revertir el marcador el 19 de marzo en el Generali Arena si quiere avanzar en el certamen

Sparta Praga de Oliver Sonne

Hallan cuerpo de joven futbolista que desapareció hace 11 días tras ser arrastrado por el mar en Huacho

El hallazgo se produjo en la playa Hornillos, donde pescadores alertaron sobre la presencia de un cuerpo varado entre las peñas

Hallan cuerpo de joven futbolista
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congresista Darwin Espinoza protagoniza nuevo

Congresista Darwin Espinoza protagoniza nuevo escándalo: en aparente ebriedad, agredió a ciudadano y acabó en comisaría

Delia Espinoza: Congreso rechaza nueva inhabilitación por 10 años

José Arista confirma la influencia de César Acuña en el gobierno de Dina Boluarte: “Él colocó al contralor y al presidente de la SBS”

Rafael Vela afirma que su suspensión es un “mensaje de terror” para quienes investigan al poder y una presión para que renuncie

Rafael López Aliaga desata una ola de críticas por señalar que en los cuarteles se la pasan “haciendo estupideces”

ENTRETENIMIENTO

Premios Oscar 2026: Canales de

Premios Oscar 2026: Canales de TV en Perú para ver la transmisión EN VIVO de la ceremonia en Hollywood

Katia Condos y su fuerte reacción al ser consultada sobre su separación de Federico Salazar: “Todo está en el comunicado”

Katia Condos y Federico Salazar anuncian su separación tras 30 años de relación: “Es un momento sensible”

Pamela López desconcertada tras enterarse de su ruptura con Paul Michael por comunicado: “Me tomó por sorpresa”

Usuarios ruegan a Federico Salazar que vuelva con Katia Condos tras su separación: “No echen al agua 30 años”

DEPORTES

Leao Butrón postula a Alejandro

Leao Butrón postula a Alejandro Duarte a la selección peruana: “Es el arquero más técnico de los últimos años del fútbol local”

Sparta Praga de Oliver Sonne cayó 2-1 ante el AZ Alkmaar en la ida de los octavos de final de la Conference League 2006

SAFAP denuncia falta de garantías laborales en la organización de la Liga 2 para la temporada 2026 y exige cambios estructurales

Irán se niega a participar en el Mundial 2026: qué selección ocuparía su lugar, según la normativa FIFA

Erick Noriega eleva su cotización e iguala a Oliver Sonne como el futbolista peruano más valioso de la actualidad