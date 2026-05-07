Sicarios asesinan a alias ‘Sapo’, presunto cabecilla de ‘Los Mexicanos’, en taller mecánico de Chorrillos

Un nuevo crimen sacude al distrito de Chorrillos, situado al sur en la capital peruana. Un hombre fue asesinado a balazos dentro de un taller mecánico ubicado en la avenida Defensores del Morro, en una zona conocida como 'La Chira’, tras ser interceptado por sicarios que llegaron a bordo de una motocicleta.
De acuerdo con información preliminar y testimonios de vecinos, el hombre identificado como Henry Tirado Salazar llegó hasta el establecimiento para realizar reparaciones a su vehículo, un auto rojo que permanecía estacionado en el lugar tras el ataque. En ese momento, dos sujetos a bordo de una motocicleta aparecieron en la zona; uno de ellos descendió y abrió fuego contra el hombre.
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Un vecino que presenció parte del atentado relató en Panamericana: “El señor estaba parado acá cuando bajó el acompañante de la moto y le disparó. Luego escaparon rumbo a Villa”. Según las versiones recogidas en el lugar, la víctima intentó escapar, pero fue perseguida por el atacante y terminó desplomándose dentro del taller mecánico.
La Policía finalmente confirmó que Tirado Salazar tenía antecedentes policiales. Era conocido por su alias “Sapo” y señalado como presunto cabecilla de la banda criminal ‘Los Mexicanos’.
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Según las autoridades, esta organización delictiva estaría vinculada a casos de extorsión y sicariato en distritos del sur de la capital, principalmente en Chorrillos y San Juan de Miraflores. Además, Tirado había sido capturado en noviembre de 2024 por presuntamente liderar dicha red criminal, la cual también habría estado relacionada con atentados contra choferes de la empresa de transportes El Rápido.
Al sitio acudieron agentes de la comisaría Mateo Pumacahua y peritos policiales para iniciar las diligencias correspondientes. También llegaron familiares de la víctima tras conocer la noticia del asesinato.
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Chorrillos: Lo matan en la puerta de su casa
Vecinos de la zona expresaron su preocupación por el aumento de la violencia en el distrito. Además, relataron que el día anterior ocurrió otro crimen a pocas cuadras, en el que un mototaxista fue asesinado.
La víctima fue identificada como Juan Diego Soler León, quien estaba dentro de su mototaxi, estacionado en la puerta de su casa en la avenida Fraternidad, urbanización Buenos Aires de Villa. Según informaron las primeras investigaciones policiales, el joven escuchaba música y hablaba por celular cuando fue sorprendido por los atacantes.
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Las cámaras de seguridad registraron el preciso momento en que cuatro sujetos, distribuidos en dos motocicletas, llegaron a la zona. En cuestión de segundos se oyeron los primeros disparos, seguidos de una ráfaga continua que habría terminado con la vida del joven de manera instantánea.
Varios vecinos alertaron a la Policía al escuchar más de 20 detonaciones. Aunque los agentes hallaron 19 casquillos de bala en la escena, testigos afirmaron que el total de disparos podría haber llegado a 27, ya que algunos curiosos retiraron evidencia antes de la llegada de los peritos.
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La Policía Nacional no descarta que se tratara de un presunto ajuste de cuentas, dada la violencia del ataque. Familiares de la víctima aseguraron que desconocían que Juan Diego Soler León estuviera siendo extorsionado o recibiera amenazas previas.
Números de emergencia
En medio del aumento de asesinatos y casos de sicariato en el Perú, estos son los principales números de emergencia que pueden ser utilizados para denunciar extorsiones, ataques armados o solicitar ayuda inmediata:
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- Policía Nacional del Perú: 105
- Bomberos: 116
- SAMU (emergencias médicas): 106
- Policía de Carreteras: 110
- Defensa Civil: 115
- Línea 111 de la PNP: atención de extorsiones y delitos graves
- Línea 1818: denuncias de extorsión
- Celular para denuncias: 942 841 978