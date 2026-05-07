Guillermo Dávila revela cómo es su actual relación con Vasco Madueño tras la muerte de su madre: “Estamos aprendiendo”

Guillermo Dávila y Vasco Madueño posan juntos, revelando que están en una nueva etapa de aprendizaje en su relación tras la reciente pérdida de la madre de Vasco.

El cantante venezolano Guillermo Dávila regresa a Perú con un nuevo concierto, pero su visita adquiere un significado especial por el contexto personal que atraviesa junto a su hijo, Vasco Madueño. Ambos compartirán escenario por primera vez en una fecha cargada de simbolismo: el Día de la Madre, una jornada especialmente compleja para el joven tras la reciente pérdida de su madre a causa del cáncer.

El reencuentro artístico padre e hijo marca un hito en una historia familiar que durante años estuvo marcada por la distancia y las tensiones.

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Durante una entrevista con RPP, Guillermo Dávila abordó el tema de su actual vínculo con Vasco Madueño. Aunque evitó profundizar en detalles, sorprendió al describir la relación como positiva.

Vasco Madueño y Guillermo Dávila anuncian dos conciertos en Lima celebrando el Día de la Madre tras su reconciliación familiar.

El cantante aseguró: “Vasco es muy importante para mí. No quiero abusar de esa situación… más aún con lo delicado que resulta que su mamá ya no esté”. Estas palabras reflejan una postura cuidadosa frente a un tema que, en el pasado, se vio expuesto públicamente y que ahora ambos prefieren tratar con mayor privacidad.

El artista señaló que el momento que viven juntos es bueno, aunque reconoció que el proceso de acercamiento continúa. “Estamos aprendiendo”, resumió Dávila, quien hasta hace pocos años no había reconocido públicamente a Vasco como su hijo.

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El intérprete también reveló que algunas de sus decisiones recientes, como su participación en el programa El valor de la verdad, estuvieron motivadas por el vínculo que intenta fortalecer con él. “El programa tenía un objetivo: ayudarlo. A mí me ayudó cuando lo vi lleno de energía”, confesó el cantante en la misma conversación.

Guillermo Dávila y Vasco Madueño

Recientemente, el anuncio del concierto conjunto en Lima ha generado expectativa entre los seguidores de ambos artistas y de quienes han seguido el caso familiar en los medios peruanos. La presentación ocurre en una etapa en la que ambos buscan reconstruir la relación tras la ausencia definitiva de Jessica Madueño, madre de Vasco, quien falleció luego de una larga lucha contra el cáncer.

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Vasco Madueño habla de su duelo y el apoyo de su padre

En su reaparición pública junto a su padre, Vasco Madueño compartió su experiencia durante el proceso de duelo y destacó el papel que ha tenido Guillermo Dávila en su vida tras la muerte de su madre. La conversación se dio durante una entrevista con América Espectáculos, donde el joven artista peruano fue sincero respecto al momento personal que atraviesa.

“Con muchos matices. Si nos ponemos serios, no es fácil. Pero acá estamos juntos y nos tenemos el uno para el otro”, expresó Vasco Madueño, de 23 años, al describir el proceso de adaptación familiar.

Sentado a su lado, Guillermo Dávila agregó: “He tratado de apoyarlo”. Las declaraciones de ambos reflejan un esfuerzo conjunto por superar las heridas del pasado y construir un vínculo más sólido.

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Vasco Madueño confiesa entre lágrimas que reconciliarse con Guillermo Dávila fue el mayor regalo para su madre. Captura: Vida y Milagros.

La muerte de Jessica Madueño, quien durante años luchó para que el cantante venezolano reconociera a Vasco como su hijo, dejó una huella profunda en la familia. Su partida marcó un antes y un después en la dinámica entre padre e hijo, quienes ahora buscan un acercamiento a partir de la empatía y la comprensión mutua.

La decisión de subir juntos al escenario en dos conciertos en Lima representa no solo un hito profesional para Vasco Madueño, sino también un paso adelante en la reconstrucción de la relación con su padre. El evento servirá como escenario para mostrar una nueva etapa en la vida de ambos, marcada por el aprendizaje compartido y el apoyo en un momento de duelo.

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La historia familiar entre Guillermo Dávila y Vasco Madueño ha estado en el foco público durante años, principalmente por la lucha de Jessica Madueño para que su hijo fuera reconocido.